"Единая Россия" – женская партия", – говорил Дмитрий Медведев. В риторике партии власти женщины – хранительницы семейного очага, а "традиционные ценности" ставятся выше обсуждения гендерных проблем, домашнего насилия и дискриминации.

Но когда женщины, прошедшие отбор в политшколу "Единой России", высказываются анонимно – их мнения не всегда совпадают с линией партии.

В одном из телерепортажей о политической школе "Единой России" в Дагестане в кадре мелькнул QR-код – его вывели на экран в зале, где проходило мероприятие. Мы навели камеру, перешли по ссылке и оказались в закрытом телеграм-чате Женского движения "Единой России" – там более 1200 участниц со всей страны, прошедших через партийные тренинги и семинары.

"Система" подготовила онлайн-опрос и разместила ссылку на него в этом чате.

Мы не указывали свое авторство исследования или любой другой организации. Не спрашивали имена, должности, регионы и контактную информацию участниц опроса, чтобы не подвергать их опасности. Вопросы предполагали как выбор из нескольких вариантов ответа, так и свободные ответы.

За 12 дней на наши вопросы анонимно ответили 64 женщины. 48 указали, что состоят в "Единой России", 9 – что официально являются сторонницами партии (этот статус обычно присваивается кандидатам на вступление).

Этот эксперимент позволил получить срез мнений на конкретный момент времени – июнь 2025 года. Он не претендует на масштабную репрезентативность, но дает уникальное представление о взглядах отдельных женщин из партии власти.

Вот что они думают о гендерной проблематике, семье и "традиционных ценностях".

61 участница опроса (98%) не считают, что запрет абортов ведет к увеличению рождаемости

В декабре 2023 года в Госдуму внесен законопроект о запрете абортов в частных клиниках. Комитет по охране здоровья эту инициативу не поддержал, но на практике запрет уже действует. Частные клиники одна за другой отказываются проводить процедуру по прерыванию беременности, в государственных учреждениях женщины также подвергаются давлению, если хотят сделать аборт.



На Петербургском международном экономическом форуме замглавы Федерального медико-биологического агентства, эксперт Патриаршей комиссии по вопросам семьи и Совета Безопасности РФ Николай Лишин раскритиковал представления о том, что решение рожать детей зависит от условий, в которых живут родители:

"Господь дает ребенка, дает и на ребенка. Есть такая позиция. Если она есть, у человека будут дети. А это вопрос чего? Демографии. А вопрос демографии это вопрос чего? Национальной безопасности, конечно. Чем больше в стране людей, тем богаче страна, это богатство наше".

Как показывают результаты нашего опроса, большинство ответивших на наши вопросы женщин "Единой России" с такой политикой не согласны и видят главные причины снижения рождаемости вовсе не в абортах. Вот какие меры повышения рождаемости участницы опроса считают наиболее действенными (в опросе можно было выбрать несколько вариантов ответов):

52 участницы опроса (81%) выступают за отклоненный "Единой Россией" федеральный закон о профилактике домашнего насилия, а 58 (91%) – за возврат наказания за первые побои

"Слишком много стало рукоприкладства в семьях, считаю, что все от безнаказанности. Полиция приедет, поговорит, а после ее отъезда, женщине еще хуже живется", – так думает одна из участниц опроса.



Это сильно контрастирует с официальной позицией властей. В 2017 году Госдума приняла закон о декриминализации побоев – его внесли депутаты от "Единой России", в том числе Ольга Баталина. Первый случай семейного насилия перестал считаться уголовным преступлением – теперь это лишь административка. "Как бы грозно ни звучало слово "побои", это на самом деле насилие без вреда здоровью", – заявляла сенатор Елена Мизулина.

В том же году группа депутатов и сенаторов – в том числе Саида Мурзабаева и Татьяна Касаева из "Единой России" – внесли альтернативный законопроект о профилактике домашнего насилия. Но он вызвал резкую критику со стороны РПЦ и консервативных депутатов. Виталий Милонов из "Единой России" назвал законопроект "уродством" и "копией американского закона", после чего документ заморозили – он не прошел даже первое чтение.

Между тем, опрошенные нами женщины "Единой России" поддерживают законопроект о профилактике семейного насилия и инициативу по восстановлению административной ответственности за побои.

45 участниц опроса (70%) считают, что женщина может быть успешной, не будучи замужем и не имея детей

"Единая Россия" официально считает основным предназначением женщины именно семью и даже учредила специальную социальную программу "Крепкая семья", цель которой – пропагандировать традиционные семейные ценности. Отдельные депутаты "Единой России" позволяли себе совсем уж радикальные высказывания, сводившие роль женщины исключительно к деторождению. Так, депутат от "Единой России" Ильтяков заявил: "Пока рожалка работает – делай, что велит тебе данное на земле". Депутат Рябцева, тоже из "Единой России", призывала "Рожать, рожать и еще раз рожать".

Участницы опроса, тем не менее, не хотят сводить свою роль к замужеству и деторождению, при всей значимости семьи для них, хотят делать еще и карьеру и считают, что гендерное неравенство мешает этому их стремлению.

46 (71,9%) находят недостаточным представительство женщин в Госдуме (меньше 20% на сегодняшний день)

33 (51,6%) отмечают, что решения в партии принимаются без учета женского взгляда

32 (50%) сталкивались с некорректными высказываниями коллег, шутками про пол и внешность

31 (48,4%) видят значимую социальную проблему в том, что женщины в России зарабатывают в среднем на 25-30% меньше мужчин

7 (10,9%) не считают, что женщины в России имеют равные с мужчинами шансы на политическую карьеру

Скорее, "за": запрет раздела выплат за "СВО" в случае развода

В мае 2025 году единороссы Евгений Марченко и Александр Бородай внесли законопроект, по которому все выплаты за участие в войне против Украины признаются личной собственностью бойца и исключаются из совместно нажитого имущества для браков, заключенных после 24 февраля 2022 года.

Мнения разделились: выплаты беременным школьницам

Некоторые вопросы не вызвали однозначной реакции у участниц опроса.

С января 2025 года ряд регионов России назначает единовременные выплаты беременным школьницам и студенткам очной формы обучения – до 150 тысяч рублей ($1910 на момент публикации). Внутри опрошенной группы сторонниц и противниц инициативы почти поровну.

"Сегодня президент говорит о традиционной семье, которая крепко стоит на ногах. Может дать будущее своим детям. Что может дать школьница, которая еще сама не сформирована во всем?", – говорит одна из участниц опроса.

Согласно апрельскому опросу ВЦИОМ, к таким региональным выплатам положительно относятся 43% россиян, против – 40%.

Закрытые лекции партшколы ЕР: "семейное положение – уже в подвале"

В том же закрытом телеграм-чате, где собирались ответы на наш опрос, мы обнаружили записи онлайн-занятий женской политической школы "Единой России". Будущих кандидаток учат не давить на "скрепы", а говорить о реальных запросах избирателя.

Сотрудничающий с кремлевскими структурами политтехнолог Евгений Минченко объясняет слушательницам, ссылаясь на опрос ВЦИОМ: "На мой взгляд, очень важная история – это то, насколько вообще не очень важно для избирателей семейное положение кандидата: оно где-то там есть, но уже в подвале [не в приоритете]".

Некоторые избиратели уверены: "женщин и так в политике достаточно" или "им вовсе туда и не надо, потому что надо рожать, семейные ценности важнее", отмечает Минченко. "На самом деле, чем больше будет продвигаться вот эта тема традиционных ценностей, тем меньше будет запроса на женщин в политике", – считает политтехнолог.

Для контраста он приводит героинь советского кино: Катерину Тихомирову из "Москва слезам не верит" – "мать-одиночку с одним ребенком" – и Людмилу Калугину из "Служебного романа", "не замужем, но руководительницу". Их успехи, говорит политтехнолог на закрытой лекции, не опирались на "правильную" семейную модель – и зрителю это было нормально.

Почему идеология "традиционных ценностей" не работает

Мы спросили у историка Эллы Россман, почему мнения сторонниц "Единой России" могут расходиться с официальной идеологией партии и насколько на самом деле патриархально российское общество – если судить не по заявлениям властей, а по реальности.

По словам Россман, государство стремится продемонстрировать наличие цельной идеологии "традиционных ценностей", но на деле такой конструкции не существует. "Идеология, которую пытаются продвигать российские власти, составлена из разных пластов и языков", – объясняет исследовательница. Такая фрагментарность, считает она, связана с двумя причинами: сложной историей отношения к гендерному равенству и огромным разнообразием российского общества, которое власти не могут "отменить".

Россман напоминает, что в СССР идея равенства между мужчинами и женщинами была инструментом "мягкой силы" за рубежом. При этом в самой стране настоящего равенства не было – сексизм сохранялся и в быту, и в законах. Более того, трактовка равенства в советской идеологии менялась почти каждое десятилетие.

Сейчас, по мнению Россман, российские власти пытаются слепить новую идеологию из этого советского наследия, наложенного на дискурс, во многом заимствованный у ультраконсервативных групп из США. Получается внутренняя смесь противоречий, которая при этом навязывает обществу унификацию как норму. Такая идеология, говорит она, не может по-настоящему отразить реальное разнообразие страны: ее элементы "по-разному укладываются в голове отдельных людей, наслаивается на их уникальный личный опыт, культуру, локальную традицию".

По этой причине, считает исследовательница, в "Единой России" могут звучать мнения, заметно отличающиеся от линии руководства – например, в вопросе абортов. "Мнения, зафиксированные в опросе, больше напоминают советский взгляд на аборты, чем американское пролайферство", – отмечает она.

По мнению Россман, это объясняет, почему представления о жизни в стране у политиков слабо совпадают с действительностью. "Что не отменяет того ущерба, который они могут принести (и уже приносят) женщинам и таким группам, как ЛГБТ, своими оторванными от реальности законопроектами и действиями", – заключает она.

В "Единой России" и "Минченко консалтинг" не ответили на вопросы "Системы".