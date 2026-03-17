Операция "Скайфрейм". Как иранская разведка зарабатывает в России на оружии, похищенном украинском зерне и детских мультфильмах

Иранские спецслужбы могут действовать в России под прикрытием студий детской анимации – выяснила "Система", изучив утекшие в сеть внутренние документы ФСБ, официальные отчеты властей США и открытые данные. Разбираемся, как мультфильмы "Джинглики" и "Барбоскины" связаны с похищенным украинским зерном и торговлей оружием в интересах хуситов. Главное из этого расследования: Сын афганского дипломата Сохрат Гайрат руководит в России мультипликационной студией "Скайфрейм". Ее картины показывают российские кинотеатры и стриминг-гиганты, такие как Netflix и Apple TV. Параллельно с этим мультипликатор вместе со своим братом участвует в перепродаже похищенного украинского зерна и торговле оружием в интересах хуситов.

Раскрыть схему контрабанды украинского зерна в страны Ближнего Востока "Системе" помогли записи в телефонные книгах, цифровые следы и реакция братьев Гайратов на наши вопросы.

Тем же "Скайфреймом" ранее руководил предполагаемый иранский разведчик Араш Доруди. В нулевые он пытался нелегально вывезти из России военные гирокомпасы, а в последнее время собирает в стране информацию о "новейших технологиях" и посещает авиавыставки.

У Доруди тоже есть своя мультстудия, в ее портфолио – мультфильм "Братцы кролики", который показывали на детском телеканале "Карусель". Хороший кадр "Новостные агентства, которые день и ночь заняты беспочвенными фантазиями, пожалуйста, используйте в своих нелепых новостях обо мне мою хорошую фотографию", – написал в своем фейсбуке 39-летний Сохраб Гайрат, уроженец Афганистана, проживающий в России. Пост был опубликован 4 апреля 2025 года на персидском языке (фарси). К сообщению Гайрат прикрепил свое фото с благотворительного мероприятия, где проходил показ полнометражного детского мультфильма "Мальчик-дельфин" Мультфильм про мальчика, который выжил в авиакатастрофе и долгое время прожил в море в семье дельфинов. Анимацию для этого российско-иранского проекта разработала студия мультипликации "Скайфрейм" (Sky Frame Studio), которой руководит Гайрат. За два дня до публикации этого поста Минфин США внес Сохраба Гайрата и российское юрлицо студии "Скайфрейм" в санкционный список. На том основании, что Гайрат участвовал в закупке российского оружия для поддерживаемых властями Ирана хуситов и организовывали поставки похищенного украинского зерна из оккупированного Крыма в Йемен.

Как получилось, что человек, который создает мультики, оказался замешан в нелегальном финансировании хуситов – йеменской военизированной организации, которая в ряде стран Среди них официальные власти Йемена, ОАЭ, Саудовская Аравия, Израиль, Австралия, Канада и США признана террористической? Сын дипломата, торговец оружием и краденым зерном Сохраб Гайрат родился в Кабуле, в семье дипломата Сахи Гайрата, бывшего первого секретаря посольства Афганистана в Москве. Сохраб владеет русским языком и уже довольно давно проживает в России. Окончил МГИМО. Судя по его соцсетям, увлекается мотоциклами, веб-программированием и политикой К примеру, в 2015 году он постил на своей странице в VK отфотошопленную картинку, где Владимир Путин с ружьем в руках преследует президента Турции Реджепа Эрдогана. Среди его любимых книг – классические романы об авантюристах, в том числе "Похитители бриллиантов" Луи Буссенара. У Сохраба есть брат Ушанг Гайрат, который увлекается бодибилдингом, тоже живет в России и учился в МГИМО. В середине 2010-х годов братья вели бизнес в ИТ-сфере совместно Половиной ООО "Кабулджан" владели братья, половина была у Набизаду с еще одним российским предпринимателем афганского происхождения Камалуддином Гуламом Набизаду. Он тоже выходец из дипломатической сферы – бывший временный поверенный в делах Афганистана в Москве. Братья Гайрат и Набизад учредили фирму "Кабулджан", которая могла выступить российским юрлицом для "первой независимой" афганской социальной сети с одноименным названием. Сайт соцсети создал сам Сохраб Гайрат, его даже представляли как "бизнесмена, дипломата и основателя сети "Кабулджан".

Однако уже через год фирма была ликвидирована, соцсеть тоже вскоре закрылась Судя по Архиву Интернета. Спустя десять лет все три совладельца этой компании оказались в санкционных списках США. В 2022 году Минфин США заявил, что бизнесмен Набизаду причастен к теневым схемам элитного подразделения "Кудс" Оно совмещает в себе функции военизированного спецназа и разведывательную деятельность иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР), занимается тайными поставками иранской нефти в Россию и выводом миллионов долларов уже обратно, в Иран. Набизаду работал в координации с "высшими эшелонами российского правительства и спецслужб", считают власти США. Братьев Гайрат внесли в санкционный список на три года позже, в апреле 2025 года, – за содействие в "реализации коммерческих инициатив" хуситов в России, в том числе "в закупке оружия". По данным Минфина США, братья действовали по указанию высокопоставленного финансового чиновника хуситов Саида аль-Джамаля, который проживает в Иране.

Судя по всему, братья Гайрат выступили в роли низового звена в теневой схеме высокопоставленных хуситов. Высокопоставленные хуситы курируют нелегальную деятельность братьев Гайрат – кто они? Финансист хуситов Саид Аль-Джамаль руководит целой сетью подставных компаний и судов, которые нелегально перевозят иранское топливо и нефтепродукты для клиентов на Ближнем Востоке, в Африке и Азии. Значительная часть доходов от этих продаж направляется через сложную международную сеть посредников и обменных пунктов хуситам в Йемене, а также упомянутому выше подразделению "Кудс" из иранского КСИР и ливанской "Хезболле" "Хезболла" является как вооруженной группой, так и политической партией, которая контролирует большую часть районов с шиитским населением на юге Ливана. Как и хуситы, тесно сотрудничают с властями Ирана. С другой стороны, Саид аль-Джамаль координирует свою деятельность с высокопоставленным хуситом Халедом Габером. Последний сопровождал делегации хуситов на встречах с представителями МИД РФ, где в том числе могли обсуждаться вопросы военного взаимодействия. Последние встречи между хуситами и российским МИДом, о которых сообщалось публично, прошли в январе и июле 2024 года. Помимо участия в закупке оружия, Минфин США обвиняет Сохраба и Ушанга Гайратов в том, что летом и осенью 2024 года они организовали как минимум две поставки похищенного из Украины зерна в Йемен. Братья использовали судно ZAFAR Уникальный идентификатор судна: 9720263 под российским флагом. Зерно грузили на борт в оккупированном Крыму, а разгружали в йеменском порту Салиф, который контролируется хуситами. В телефонных книгах других людей номер телефона Ушанга был записан По данным из специального сервиса для проверки номеров в том числе как "Ушанг Афганец на Йемен".

Братья управляли Сохраб был гендиректором, а Ушанг – владельцем российской компанией "Колибри групп", один из основных видов деятельности По данным коммерческого реестра которой – торговля зерном. Примечательно, что за несколько дней до введения против компании американских санкций, вместо Сохраба ее вдруг возглавил бывший полицейский, ранее осужденный по делу журналиста Ивана Голунова В 2019 году российские полицейские подбросили журналисту "Медузы" Ивану Голунову наркотики. Дело было прекращено через пять дней, а журналист освобожден. Сохраб и Ушанг Гайраты публично не афишируют свою деятельность по транспортировке зерна. "Система" выяснила, что украинское зерно братья могли вывозить через Россию не только в Йемен, но и в другие в страны Ближнего Востока, а координировали этот процесс в одной из башен делового центра Москва-Сити. Номер телефона Сохраба Гайрата был записан в телефонных книгах других людей в том числе как "Сохраб зерно", "Мука € Иран". А на русскоязычном сайте его мультипликационной студии "Скайфрейм" была опубликована (видимо, по ошибке) страница-визитка компании Triticum Group Commodities, "торговой и транспортной фирмы со штаб-квартирой в Москве". Сайт-визитка существует и на отдельном домене "triticum.group", который размещен на том же IP-адресе, что и сайт мультстудии. Само слово Triticum переводится с латыни как "пшеница", а на странице фирмы в LinkedIn говорится, что это "международная торговая компания", которая специализируется на "импорте зерновых культур" в страны Ближнего Востока. Девиз фирмы: "Маленькая команда с большой мечтой".

Единственная сотрудница, указанная по имени на LinkedIn-странице Triticum – это "менеджер по международной торговле" Аделина Уста, бывшая жительница Одессы (Украина), которая сейчас живет в Москве. Получив вопросы "Системы" в телеграме, она не стала на них отвечать, почти сразу удалила свой аккаунт в мессенджере и убрала Доказательства этого есть в распоряжении редакции фирму Triticum из своего портфолио в Linkedin. Одновременно ушли в оффлайн сайт Triticum, а также русскоязычный и англоязычный сайты мультстудии "Скайфрейм". Это произошло еще до того, как мы задали свои вопросы самим братьям Гайрат. "Москва Сити офис е***ь богатый тип", "Ушанг Нева Т" – так брат Сохраба Ушанг записан в телефонных книгах некоторых людей. На сайте Triticum одна из башен элитного комплекса "Нева Тауэрс" в Москва-сити как раз указана в качестве адреса фирмы 1-й Красногвардейский проезд, д. 22, стр. 1. По этому же адресу зарегистрирована и упомянутая выше фирма братьев по транспортировке зерна "Колибри групп". Сам Ушанг более 50 раз получал Судя по утечке данных курьерской фирмы DPD доставку различных заказов в этой башне. В России фирма "Тритикум" ООО "Тритикум Групп", основной вид деятельности – "торговля зерном" была зарегистрирована в апреле 2025 года, спустя несколько недель после попадания братьев в санкционный список. Формально она не связана Номинально ей управляют россияне, не связанные с братьями. Один из них, судя по различным утечкам, ранее работал в московском ГБУ "Жилищник" с Гайратами, однако имейл этой фирмы находится в домене "triticum.group", ее зарегистрированный адрес – та же башня "Нева Тауэрс" в Москве. Сохраб Гайрат прочитал вопросы "Системы" о компании Triticum Group и деятельности, которую ему вменяет Минфин США, но не ответил. Он также не стал комментировать, почему сайты его студии "Скайфрейм" ушли в офлайн одновременно с сайтом Triticum (на следующий день после нашего запроса ресурсы были восстановлены). Брат Сохраба Ушанг сообщил корреспонденту, что "работает переводчиком в России", и от дальнейших комментариев отказался.

Российское юрлицо студии мультипликации "Скайфрейм", гендиректор которой – Сохраб Гайрат, тоже внесено в санкционный список США. В документе с обоснованием санкций нет объяснения, какую именно роль студия играет в схемах с продажей оружия и зерна. Возможно, анимационная студия выступает в роли легального прикрытия для теневой деятельности Сохраба Гайрата. "Мальчик-дельфин", "Барбоскины" и "Джинглики" Дельфиненок Снежок и его мама находят в море и спасают маленького мальчика, который уцелел после авиакатастрофы. С тех пор дельфиненок и мальчик растут вместе, как братья: играют среди рифов и познают подводный мир. Их беззаботное детство разрушает злобный Осьминог, который изгоняет мальчика на сушу – теперь малышу придется научиться жить среди людей и узнать тайну своего происхождения. Это краткий пересказ сюжета российско-иранского мультфильма "Мальчик-дельфин". Картина вышла в российский кинопрокат весной 2022 года и собрала почти 95 млн рублей ($1,4 млн). В создании саундтрека к мультфильму участвовала известная российская поп-певица Клава Кока. Мультфильм полгода держался в широком прокате, его посмотрели более 400 тыс россиян. "Мальчик-дельфин" принял участие в нескольких международных кинофестивалях, а выпущенные по его мотивам наборы игрушек можно найти на российских маркетплейсах. Уже в 2025 году вышла вторая часть мультфильма, где нового главного злодея, гигантского краба, озвучил актер Никита Кологривый.

Производством анимации обеих частей "Мальчика-дельфина" занималась студия мультипликации "Скайфрейм" (SkyFrame), которой управляет Сохраб Гайрат – параллельно с поставками оружия и зерна. Та же студия делала анимацию ко второму сезону российского детского мультсериала о Джингликах – маленьком народце, который носит шапочки с бубенчиками и живет в садах сказочной страны Хэппиленд. А в 2024 году "Скайфрейм" приступил к созданию патриотического мультсериала "Русские супергерои" – это новый проект писателя Олега Роя, где Баба-яга, Кощей Бессмертный, Конек-горбунок и Змей Горыныч будут бороться против существ вроде киборгов-близнецов и демонов зла. "Скайфрейм" также выступила партнером студии "Мельница" в производстве известного мультсериала "Барбоскины". В России у "Скайфрейма" действительно накопилось приличное портфолио. На сайте студии утверждается, что она входит в холдинг с офисами в Иране, России, Турции и Катаре. При этом в российских медиа студию преимущественно называют иранской. На англоязычном сайте "Скайфрейма" среди партнеров студии указаны такие гиганты мировой киноиндустрии как Netflix, Amazon Prime и Apple TV. На сайтах этих компаний действительно есть страницы с мультфильмом "Мальчик-дельфин" (к примеру, страница на ресурсе Apple TV). А известная канадско-американская кинокомпания Lionsgate делала англоязычную локализацию картины. "Система" направила запросы в эти студии, но к моменту публикации не получила ответов. Имидж кинодеятеля подкрепляет персональная страница на "Кинопоиске" и в базе данных о кино IMDb, где он указан как кинопродюсер. До внесения в санкционный список его приглашали как продюсера и гендиректора "Скайфрейма" выступать на различных культурных и медиафорумах. Гайрат участвовал в благотворительных мероприятиях и посещал премьеры своих мультфильмов в компании кино- и поп-звезд, получил диплом на детской выставке за "самый добрый мультфильм" (за "Мальчика-делфина"). Вдобавок к этому, за 2022-2023 годы, на фоне выхода в широкий прокат первой части "Мальчика-дельфина", только российское юрлицо ООО "Скай Фрейм". Информация о прибыли содержится в коммерческом реестре студии "Скайфрейм" зафиксировало чистую прибыль в размере 50 и 19 млн рублей $730 000 и $221 000 соответственно.

Студия "Скайфрейм" появилась в 2019 году и зарегистрирована в Москве. Сохраб Гайрат не был ее первым гендиректором – он пришел в компанию только весной 2021 года. До него студией руководил иранец Араш Доруди. Он тоже занимается детскими мультфильмами, и, помимо этого, по версии ФСБ, ведет в России разведывательную деятельность в пользу Ирана. Надежный проводник В начале 2022-го российский госканал для детей "Карусель" приготовил для своих зрителей премьеру – мультсериал "Братцы кролики". Из достоинств зрители отметили динамику и яркость красок, из недостатков – слабую графику и отсутствие смысла. "Карусель" указывает, что "Братцев кроликов" произвели в России. На поверку оказалось, что и этот мультик имеет иранские корни. И тут снова не обошлось без шпионской подоплеки.

Производителем "Братцев кроликов" значится студия Safir Animation, зарегистрированная в Москве. Генеральным продюсером, руководителем и единственным владельцем студии является 57-летний уроженец иранского Мешхеда Араш Доруди. Он также напрямую связан с упомянутым ранее "Скайфреймом" – возглавлял компанию два года, с момента ее основания и до прихода Гайрата Сохраба. Уже на следующий месяц после ухода из "Скайфрейма" Доруди создал Safir Animation. Судя по сайту, студия поучаствовала в ряде относительно известных российских мультипликационных проектов. Доруди также связан с еще одной студией с похожим названием – Safir Studio. Она выпускает ролики об иранских военных разработках, которые крутят по телеканалу "Звезда" российского Минобороны. Также студия занимается локализацией и распространением в России иранских фильмов и сериалов – как правило криминальной или околовоенной тематики. "Чтобы привлекать российского зрителя сейчас лучше экшн", – говорил в прошлогоднем интервью Доруди на довольно сносном русском. Видео: триллеры и мультики Safir Studio

Доруди неплохо знаком с российскими реалиями. Он бывает в Москве как минимум с конца 1990-х, с 2002 по 2020-й был зарегистрирован в Брянске, там же в 2014-м получил российский паспорт, а с 2020-го прописан в подмосковном Красногорске. С российскими властями у Доруди непростые отношения. С одной стороны, продукцию его студий показывают на госканалах, а сам он 10 лет проработал диктором и переводчиком на российском государственном радио "Голос России". При этом иранец не раз попадал в поле зрения российских правоохранителей, в том числе ФСБ: в 2000-м был оштрафован за нарушение миграционного законодательства, в 2008-м был задержан при попытке вывезти из России два военных гирокомпаса.

Об интересе российской спецслужбы к Доруди можно узнать на ресурсах хакерской группировки ARES Group. В начале 2025-го хакеры опубликовали подготовленный контрразведывательным департаментом Входит в состав Первой службы ФСБ ФСБ список сотрудников разведки и чиновников, работающих в иранском посольстве в Москве. Среди них оказался и Доруди, который значился в списке ФСБ как советник в Центре прогресса и развития (ЦПР) при администрации президента Ирана. В документе говорится, что ЦПР выполняет задачи по "поиску и приобретению за рубежом новейших технологий" в пользу Министерства информации, иранской разведслужбы. Деятельность Доруди, по сведениям ФСБ, сводится к тому, что иранец по заданию ЦПР "участвует в качестве конечного покупателя различной продукции". Как документ ФСБ об иранской разведке оказался в открытом доступе Первая, короткая версия документа ФСБ со "списком разведчиков и консульских работников" Ирана в России появилась в телеграм-канале ARES Group в январе 2025 года. В списке, по словам авторов публикации, были указаны имена иранских разведчиков в России и предполагаемая сфера их ответственности, а также даты рождения и телефоны. Опубликовавшая список группировка ARES действует с 2021 года и продает доступ к утечкам из десятков стран. Хакеров связывали с одной из крупнейших площадок с данными на продажу, форумом LeakBase. В начале марта этот сайт захватили власти США и ограничили к нему доступ. Представитель ARES Group сообщил "Системе", что этот и многие другие документы ФСБ им передал "инсайдер". В качестве доказательства он поделился с редакцией рядом других секретных донесений спецслужбы. Полная версия документа ФСБ об иранской разведке, схожая со списком ARES Group, появилась в июне 2025 года в издании The Insider. В документе часть имен связана с министерством информации Ирана, другая часть – с Центром по прогрессу и развитию при президенте Ирана и Организацией атомной энергии Ирана. Отдельно в файле перечислены военные и культурные атташе, а также представители Корпуса стражей исламской революции. Фамилии, даты рождения и начальные цифры телефонов в опубликованном документе совпадают со списком из телеграм-канала хакеров. Доруди действительно близок к иранским властям. В том числе – в буквальном смысле: офис его Safir Animation располагается напротив здания, где находится научно-промышленный отдел посольства Ирана. Именно его Доруди указывал Следует из утечки COVID-пропусков как свое место работы в 2020-м. Из открытых источников следует, что Доруди сотрудничает с иранским посольством как минимум с начала 2010-х В 2010-м Доруди был представителем посольства в составе иранской делегации на встрече с Российским футбольным союзом в Москве, а в 2017-м давал ТВ-интервью как переводчик научного отдела посольства Ирана и не раз оказывался в составе иранских делегаций. Причем объектом их интереса были отнюдь не кино или мультфильмы, а современные российские производства и авиационные выставки.

По данным ФСБ, Доруди действует в интересах ЦПР через свое ООО "Сафир". Фирма находится в том же здании, что и Safir Animation, и именно на нее были зарегистрированы домены обеих студий иранца. Интересы "Сафира" выходят далеко за рамки индустрии развлечений. Фирма называет себя "надежным проводником между странами России и Ближнего Востока" и предлагает широкий спектр поставок – от медицинской техники до газотурбинных установок. Оборудование производится на Ближнем Востоке, указано на сайте "Сафира". Впрочем, если верить официальным документам, фирма декларировала ввоз в Россию не только иранских технологий, но и разработок от производителей из США и Италии. "Сафир" – частый гость на ежегодной выставке ИТ-технологий "Связь", которая проходит при поддержке российских Минпромторга и Минцифры. Согласно каталогам выставки, фирма Доруди представлена в областях, которые принято относить к технологиям двойного назначения Сетевая инфраструктура, радиосвязь, электронные компоненты и оборудование, сотовые шлюзы. Кроме того, "Сафир" специализируется на "системах анти-БПЛА" и разработках в области микроэлектроники. В одном из каталогов прямо указано, что "Сафир" – официальный представитель научно-технологического управления при президенте Ирана. Связь Доруди с Тегераном прослеживается и через другой его бизнес – импорт фруктов и сладостей из Ирана. В нескольких интернет-справочниках указано, что компания Доруди ООО "Сабин" официально представляет одну из структур Fidar Tejarat Sabin Иранского нефтяного пенсионного фонда, который в свою очередь подконтролен министерству нефти Ирана. Доруди прочитал вопросы "Системы", отправленные ему в мессенджер, но не стал отвечать на них. В связанных с ним компаниях и посольстве Ирана тоже проигнорировали запросы. *** После попадания в санкционный список США Сохраб Гайрат продолжил появляться на различных мероприятиях как кинопродюсер и руководитель "Скайфрейма": к примеру, летом 2025 года его пригласили на "Московскую международную неделю кино". В феврале 2026 года Гайрат стал совладельцем С долей в 35% в каждой фирме компаний "Страна счастья" и "Герои страны". Так же называются патриотические проекты детского писателя Олега Роя, который, как говорилось выше, вместе с Гайратом работает над мультсериалом "Русские супергерои". "Я уже несколько лет создаю проект, который называется "Россия – Страна счастья", – рассказывает писатель. – В этой стране живут не только герои Великой Отечественной войны и СВО, но и герои наших будней". Партнерами проекта "Страна счастья" выступают, в том числе, российское Минобороны и Минпросвещения. Олег Рой не ответил на запрос "Системы".