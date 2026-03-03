Эта рекомендация, а также десятки тысяч других сообщений, фотографий и видео Романа Демурчиева, относящихся к 2022-2024 годам, попали в распоряжение расследовательского проекта "Схемы" от источника в украинской армии. "Схемы" и "Система" смогли установить личности как самих участников переписки, так и третьих лиц, фигурирующих в материалах. Архив генерала Демурчиева: как подтверждается подлинность переписки Массив переписки и аудиосообщений российского военачальника Романа Демурчиева относится к периоду 2022-2024 годов, в это время он командовал подразделениями, осуществлявшими вторжение в Украину. "Схемы" получили архив от источника в ВСУ и проверили подлинность сообщений тремя способами. Эксперты Национального центра медиаэкспертиз США (научно-образовательный центр Университета Колорадо в Денвере) сравнили несколько случайно выбранных аудиозаписей из массива данных с записями голоса Демурчиева, которые появлялись в публичном доступе. Их анализ подтвердил: голос на записях массива и голос из открытых источников – это с высокой степенью вероятности голос одного человека. Также архив передали на экспертизу в Международный центр изучения данных DARC. В ответе центра сказано, что в ходе проверки не было обнаружено технических или структурных признаков манипуляции, и выявленные характеристики архива не указывают на его подделку. Эксперт DARC отметил, что проведенный анализ позволяет выявлять очевидные или умеренные по сложности признаки манипуляции, но без доступа к исходным устройствам невозможно полностью исключить профессиональную фальсификацию. Кроме того, журналисты "Схем" сопоставили даты и события из переписки Демурчиева с известными событиями на фронте. В этом расследователям помогли бойцы 3-го армейского корпуса ВСУ: они воевали против подразделений 20-й армии РФ, одним из командиров которой как раз был Демурчиев. Этот текст – часть спецпроекта, основанного на изучении массива данных из переписок Романа Демурчиева. О том, что обсуждал генерал Демурчиев, как отзывается о военном командовании и своих подчиненных, смотрите в видео "Схем" на украинском языке с русскими и английскими субтитрами:

Ранее "Система" рассказывала, как в российском армейском руководстве поощряют пытки военнопленных. Новый текст посвящен тому, как устроена экономика среднего командного звена российских военных – и как зарабатывают генералы. Часть 1. Сколько зарабатывают российские военачальники Об уровне зарплат среднего и высшего командного звена в российской армии известно немного: с 2022 года перестали публиковаться даже немногочисленные декларации функционеров Минобороны и Генштаба. А из публикуемых тарифных сеток армейских зарплат следует, что командиры зарабатывают чуть ли не меньше рядовых контрактников. Как нам удалось выяснить, в реальности во время войны командиры получают довольно приличные для России деньги. Роман Герадотович Демурчиев еще относительно молод: ему не исполнилось и 50 лет. Для своих лет он сделал довольно успешную военную карьеру. Уроженец Казани, Демурчиев закончил Рязанское училище ВДВ – место элитной подготовки десантников и офицеров разведки. Служил в Чечне. К 2022 году, началу полномасштабного вторжения России в Украину, Демурчиев уже дослужился до полковника и руководил 136 мотострелковой бригадой. "Голый" оклад на такой должности довольно небольшой: порядка 35 тысяч рублей (около 500 долларов США по среднему курсу за 2022 год). Однако реальный доход намного выше: он складывается из боевых, выплат за звание, выслуги лет и прочих надбавок. О среднем уровне дохода Демурчиева можно судить из сообщений его жены Александры: начиная с 2022 года она тщательно записывала все начисления зарплаты, которые приходили на карточку мужа, и делилась записями с ним.

В роли командира бригады, судя по написанной Демурчиевым автобиографии Содержится в архиве переписок генерала, как и все личные сообщения, фото и документы, публикуемые в этом материале, он провоевал чуть больше месяца – до начала апреля 2022 года. И получил 156 тысяч рублей за март – это около полутора тысяч долларов США по среднему курсу за этот месяц. За время полномасштабного вторжения Демурчиев вырос в должности – выросли и его доходы. Уже весной 2022 года его назначили командиром 42-й мотострелковой дивизии Часть сухопутных войск, входит в 58 общевойсковую армию Южного военного округа. Вскоре зарплата Демурчиева выросла в разы. В марте 2023 года полковник получил 662,3 тысячи рублей Около 8700 долларов США по курсу ЦБ на 10 марта 2023 года: выписку поступлений с его банковского счета Демурчиеву также присылала его жена.

Выписка о доходах Романа Демурчиева за ноябрь 2023 года из Единого расчетного центра МО РФ. В справке подробно расписаны все надбавки, из которых формируется зарплата генерала:

Много ли получает воюющий генерал? Полмиллиона и более рублей в месяц – это довольно значительная сумма для России. Для сравнения: средняя ежемесячная выплата для рядовых, заключивших контракт с российской армией, составляет около 200 тысяч рублей (около 2600 долларов США по курсу на 10 марта 2023 года). Средняя зарплата в России в марте 2023 года составляла 71,3 тысячи рублей – около 940 долларов. И это не разовое везение: из другой выписки о доходах Демурчиева, которую мы нашли в его переписках, следует, что в ноябре 2023 года он получил в общей сумме 551 тысячу рублей (6200 долларов). Карьера Демурчиева шла в гору: в июне 2023 года Путин своим указом присвоил ему звание генерал-майора. Вскоре генерал поступил в Военную академию Генштаба (ВАГШ) и в ноябре отправился учиться в Москву, временно оставив руководство дивизией. Жена и двое детей военачальника продолжали жить в Камышине, небольшом городе в Волгоградской области; семья копила деньги на покупку новой квартиры в Москве. Столица требовала от Демурчиева больших затрат. Свои расходы он покрывал за счет неофициальных источников. И судя по переписке, в его окружении это не считалось чем-то необычным. Часть 2. Как устроены неофициальные заработки в армии РФ – и как прапорщик содержал генерала Любая услуга в армии может оказаться предметом торга и коррупции. Один из главных способов неформального заработка для человека со связями – содействие чужим назначениям. "Меня Москва напрягает. Пылесос", – так летом 2024 года в Роман Демурчиев жаловался на дороговизну жизни в столице своему бывшему адъютанту, старшему прапорщику 136-й бригады Магомедрасулу Бийсолтанову с позывным "Расул". Хотя официально к тому времени слушатель ВАГШ Роман Демурчиев уже не руководил ни 136 бригадой, ни 42 дивизией, он поддерживал тесные связи со своими бывшими сослуживцами. Расул долгое время занимался решением всех бытовых вопросов и мелких поручений командира: иногда он, скажем, снимал показания счетчиков в квартире Демурчиева. А однажды искал в бане трусы, которые потерял сотрудник прокуратуры. Видео: операция по вызволению трусов

– Значит, смотри, – суетливо пояснял в голосовом сообщении Демурчиев. – Полковник Пилиджанян Вероятно, речь идет о военном прокуроре Южного военного округа Сергее Пилиджаняне. Он не ответил на вопросы редакции в телеграме. Это прокурор. Когда он парился в бане, он где-то там оставил свои трусы. Блин, он весь мозг уже выел мне. Найти эти трусы, надо их найти, блин, и ему отдать как-то. Он тебе только верит, никому больше <...>. – Товарищ генерал, желаю здоровья, – ответил Расул. – Я вас услышал. Он мне про трусы сказал. Я ему сказал: "Трусы в пакетик положил, на вешалку повесил". Уже на следующий день, когда я уезжал, на этой вешалке в пакетике трусов не было, ничего не было. Я думал, он их забрал. Я не знаю, как спросить. Может, девочки выкинули, не знаю. Я положил аккуратно <...>. – Вот ты про трусы так и скажи, что они висели, а сейчас – нет, и ты думал, что их забрали. Может, уборщица выкинула, может, кто-то из солдат убирал. Вот так отвечай. Бл**ь, ну небольшая потеря – трусы. Пусть пойдет и купит себе. Только не стесняйся, позвони ему, я тебя попрошу, чтобы он не подумал, что я его кинул. Я его нигде не кидал. Расул помогал бывшему командиру не только с мелкими поручениями. Время от времени, судя по переписке, он присылал Демурчиеву деньги. Причем каждый раз в их общении речь шла об одной и той же сумме: 100 тысяч рублей (около 1100 долларов США по курсу на март 2024 года). "Ты 100-ку отправлял мне?", "Я голый.без бабла вообще.100 закинь". "100 надо", – такие просьбы Демурчиев неоднократно направлял своему бывшему адъютанту. 60-летний прапорщик "спонсировал" генерал-майора не просто так, и эти однотипные транши, судя по переписке, обеспечивали столь же однотипные услуги: Демурчиев должен был поспособствовать тому, чтобы перевести какого-то служащего с одной позиции на другую. В июне 2024 года Демурчиев отрпавил Расулу голосовое сообщение со следующей просьбой: "Это, Расул. "Сотка" нужна. Давай придумай чё-нибудь. Тут мне еще надо за зубы до конца рассчитаться. На жизнь вообще нет нихера, б**дь. Две Тыщи на карточке, б**. П****ц какой-то, б**. Бензин заканчивается. Денег нет на телефоне. На карточке два рубля. Жопа, б**. И Тимофеев Первый заместитель командующего 36-й общевойсковой армии РФ генерал-майор Игорь Тимофеев тут вышел на меня. Он в Воронеж улетает на обследование. Тоже меня просил помочь. Короче, п****ц какой-то. Вся надежда... Ты спасешь мир". В ответ Расул прислал Демурчиеву сообщение с просьбой ефрейтора Ислама Адылханова, занимавшего на тот момент позицию старшего стрелка роты: стрелок хотел перевестись в ремонтную роту или батальон связи. Генерал не задал вопросов ни о качествах служащего, ни о причинах перевода. В ответ он прислал уже подписанный другим командиром указ и голосовое сообщение: "Расул, я с командиром батальона связи поговорил, он готов его принять. Вот выписка, все готово. Давай, братан, я жду, у меня карта пустая. Просто очко. Ты представляешь, в Москве – пустая карта". Расул ответил, что вот-вот "порешает вопрос", но с условием: "Главное, чтобы не воняло". Между собой военные еще раз условились, что речь идет о 100 тысячах. В тот же день Расул прислал командиру еще одну заявку: номер расчета Военнослужащий, который выполняет определенные функции в составе группы, например, обслуживает орудия Азамат Аристанов попросился перевестись в роту обеспечения, уточнив, что готов даже на понижение должности. Расул добавил, что это "вторая 100". Сколько в российской армии стоит нужное решение Взятки, связанные с кадровым вопросами, – не редкость в российской армии. В базах судебных решений содержится информация о тысячах подобных дел. Суммы подобных взяток варьируются в тысячи же раз: от десяти тысяч до миллионов рублей. Так, в в феврале 2023 года контрактник Дмитрий Угольников получил от своего командира предложение о том, чтобы за 10 тысяч рублей командир не вносил его в список военнослужащих, подлежащих отправке на фронт. Мобилизованный Алексей Сидеропуло не позже 2023 года заплатил командиру своего батальона 100 тысяч рублей Около полутора тысяч долларов по среднему курсу за 2022 год, чтобы его не направляли на войну в Украине. А военный Иван Сотник заплатил в 2024 году 1 млн рублей Около 11 тысяч долларов США по среднему курсу за 2024 год якобы с "с целью отдохнуть от участия в боевых действиях". Как мы узнали из переписки генерала Демурчиева, деньги военные командиры получают не только от рядовых – и не только за решение кадровых вопросов. Часть 3. Зачем командиры платят другим командирам – и куда их это приводит Командиры собирают деньги с рядовых, а с них собирают более высокие командиры. Такой добровольно-принудительной помощью много лет пользовался генерал Иван Попов – сначала на посту командующего 58-й армией, а затем и после увольнения он продолжал собирать "подарки". Попова в итоге осудили, но не за это. Соратники генерала считали дело политическим и даже опасались, что он может повторить судьбу Навального. Судя по перепискам генерала Демурчиева, военные руководители разного уровня постоянно переводили друг другу деньги, по несколько десятков тысяч рублей за раз. Иногда эти переводы носили характер дружеской помощи, а иногда – добровольно-принудительных сборов. В итоге эти военно-денежные отношения даже привели Демурчиева на допрос в Военное следственное управление СК РФ. Правда, отвечал он там за другого генерала – бывшего командующего 58-й общевойсковой армией Ивана Попова, своего прежнего начальника.

Имя Ивана Попова с позывным "Спартак" стало широко известно в середине 2023 года. Именно Попов во многом отвечал за отражение украинского контрнаступления летом 2023 года в Запорожской области. Тогда же успешная карьера 48-летнего генерал-майора оборвалась самым неожиданным для его коллег образом. В июле 2023 года он был отстранен от командования 58-й армией. В глазах соратников Попов пострадал за правду: в своем аудиосообщении, попавшем в интернет, он утверждал, что лишился должности за неудобный доклад главе Генштаба Валерию Герасимову. Попов якобы доложил руководству о массовой гибели солдат и нехватке боеприпасов, а Герасимов в ответ обвинил его в паникерстве и снял с должности. Попова отправили служить в Сирию. Со своим бывшим подчиненным, Романом Демурчиевым, Попов продолжал поддерживать тесный контакт: в доступных редакции сообщениях они жестко обсуждали военное руководство. 29 июля 2023 года: Роман Демурчиев: Лямин Денис Лямин – командующий 58-й армией после Ивана Попова орёт, что дурной в истерике. Только мешает и нервозность создаёт. З**бал урод. Иван Попов: Тряпка. Р.Д.: В 21.00 вчера звонил Демченко Алексей Демченко, на тот момент – командир 71 мотострелкового полка, входящего в 42 дивизию НГШ, а в 02.30!!! звонил ОН👆 И.П.: Идиот. Демченко бестолочь. 6 августа 2023-го: Р.Д.: А как у Вас с Сердюковым Андрей Сердюков, генерал-полковник, с 2023 года начальник объединенного штаба ОДКБ? Тоже УРОД И.П.: Каплий Игорь Каплий, генерал-майор, заменил Андрея Сердюкова на должности командира 76-й гвардийской дивизии тупое животное. Тупой как пробка, но нш [начальник штаба] всей группировки. Это пиздец. Р.Д.: 😳😳😳😳П**ДА!!!! Каплий эталон тупости и идиотизма!!!! И.П.: Кто нами руководит??? Армия дебилов, лизоблюдов и предателей трусливых. Р.Д.: Сердюков и Каплий- это сендвич дебилов высомерных Демурчиев жаловался другу на сложности на фронте, а тот в ответ – на скуку в Сирии, где многолетняя война к тому моменту уже перешла в затяжную фазу. Демурчиев слал Попову фото окровавленных тел и оторванных конечностей с украинского фронта, а Попов ему – снимок дорадо на гриле.

Ссылкой в Сирию дело опального генерала Попова не закончилось. Уже с декабря 2023 года Демурчиев обсуждал с коллегами, как то одного, то другого военачальника вызывают на допрос "за какой-то металл". Вскоре на допрос вызвали и самого Демурчиева. "Меня прям мочат. <...> Пахнет все это плохо, опасностью серьезной", – писал Попов Демурчиеву в конце марта 2024 года. К тому времени его уже вызвали в Москву для дачи показаний. Чутье не подвело Попова. 17 мая 2024 года его арестовали по делу о мошенничестве в особо крупном размере: по версии следствия, он был причастен к хищению более 1700 тонн изделий металлопроката в Запорожской области – необходимых для строительства оборонительных укреплений. Сам Попов эти обвинения отрицал. К его бывшему подчиненному также возникли вопросы. Вот так описывал свои разговоры со следствием сам Демурчиев в июне 2024 года: "Следователь старший задает вопрос: вы деньги перечисляли Попову? Я: не помню, когда это было? – Год назад. – Я не помню. – А он: вот показания Самарина [командира полка], говорит, что вы давали ему команду. Я ему: слышишь, вообще-то я генерал, чего-то так со мной общаешься, я ему: х*й тон пониже, еще тон пониже, со мной ласково надо говорить, е**о. Он ручку бросил. <...> Следак: Мы вас з**бем. Я им: пакуйте меня на**й прям сейчас, долб**бы, бл**ь". Судя по переписке генерала Демурчиева, вопрос следователя возник не на пустом месте: ряд бывших и действующих коллег Попова действительно постоянно переводили последнему деньги. У самого Демурчиева Попов то и дело просил "пару сотен" тысяч рублей, следует из содержания их чатов. Другому своему коллеге, командиру 90-й танковой дивизии Александру Нилову, Демурчиев рассказывает, что помогал Попову деньгами в течение шести лет. Генерал-майор Нилов говорит, что сам раз в неделю "занимал капусту" опальному генералу. Судя по перепискам Демурчиева, материальная поддержка генерала не всегда была добровольной для тех, кто ее оказывал. Например, в ноябре 2023 года Попов просил 130 тысяч рублей (примерно 1450 долларов по курсу на тот момент) у начальника штаба 42 дивизии Александра Саенко с позывным "Керчь". Саенко не знал, где взять деньги, и говорил об этом Демурчиеву. Комдив доступно объяснил своему подчиненному, как решить эту проблему: Саенко должен потребовать эти деньги у командиров подотчетных полков. "Ты уже взрослый мальчик, такие вещи нельзя говорить <...>, – предостерегал Демурчиев. – Организуй очередь. И каждый командир полка, бл**ь, "отжимается" вот на такие вещи. И пиздец. Сейчас очередь Саладина Сергей Саладин, последняя известная на 2022 года должность – командир 50-го самоходного артиллерийского полка, входящего в 42-ю дивизию, бл**ь. Если хочешь, я ему поставлю задачу. Сергей Николаевич, 130 "отжаться". Бл**ь, для командира полка 130 тысяч – это х**ня. <...> Все командиры полков всё понимают и все покорные". Отказать Попову в деньгах, по словам Демурчиева, было нельзя: генерал мог затаить обиду: "Он может не обидеться, но затаит. Вытаскивал он тебя на должность. Он старался. У нас жизнь такая". На что именно постоянно нужны были деньги скучающему на сирийской базе генералу ни сам Попов, ни Демурчиев в чатах не поясняли. Осенью 2023 года Попов жаловался бывшему подчиненному, что его "посадили на голый оклад" – то есть оставили без многочисленных дополнительных выплат, которые составляют большую часть зарплаты военного. Демурчиев в аудиосообщении Евгений Малыгину, командиру 291-го полка Входит в 42-ю дивизию, командиром которой был Демурчиев, предложил рассказывать следователям, что все эти денежные сборы – просто дружеская помощь: "Братан, меня вызывали в военно-следственное управление в Москве по делу Попова, спрашивали, давал ли я ему денег. И у тебя могут спросить. <...> Они пробили, что я давал. Если вдруг будут у тебя спрашивать – не в долг, просто в помощь. <...> Почему давали? Потому что, близкий наш, почему бы не помочь, деньги есть, получаем хорошо". Следствие объясняло мотивы Попова просто: генералу якобы понадобились деньги на азартные игры. Именно эта страсть, по версии прокуратуры, толкнула его на хищение металлопроката. В своем общении с Демурчиевым Попов азартные игры не упоминал.

Куда бы ни тратил деньги генерал Попов, к моменту ареста у его семьи возникли финансовые затруднения. Жена Попова, Елена, жаловалась Демурчиеву, что не может закрыть кредит на гараж, и тот снова собирал у знакомых средства для поддержки жены и детей бывшего командира – речь шла о сумме около миллиона рублей Около 12 тысяч долларов по курсу на май 2024 года. Попову вменяли хищение на сумму более 130 миллионов Около полутора миллионов долларов по среднем курсу на 2023 год - тот, в который якобы Попов и совершал хищения рублей. Не слишком роскошный образ жизни генерала Попова и долг за гараж не оставили у его соратников никаких сомнений: Попов пострадал за правду, а миллионов украсть просто не мог. И Демурчиев, и Елена Попова в переписках называли дело "политическим". Буквально за несколько месяцев до этого ареста, в феврале 2024 года, в колонии скончался самый известный российский политзаключенный – основатель ФБК Алексей Навальный. Тогда еще не было известно, от чего именно умер политик. Только спустя два года, в феврале 2026, Великобритания, Швеция, Германия, Франция и Нидерланды заявили, что оппозиционера отравили редким ядом – эпибатидином. Однако жена российского генерала, похоже, в причинах смерти оппозиционера не сомневалась уже в 2024 году. И опасалась повторения мужем этой судьбы. – Начинают писать про Навального, у меня кровь холодеет, – писала Елена Попова Демурчиеву. – Неужели может дойти до этого?! – Не пойму, связь Спартака с Навальным. Причем тут Навальный? – Ну, что [Попова] отравят. Попов долго не мог поверить, что все происходящее реально: "Я все думаю, неужели такой беспредел имеет место быть в стране у нас? <...> Разве так можно?" – задавался он вопросом в январе 2024 года. В переписках до ареста Попова Демурчиев рассказывал опальному генералу, как нахваливал его разным знакомым. Якобы лично руководитель главного военного следственного управления (ВСУ) СК РФ пообещал, что дело наладится: "Я сидел за столом напротив руководителя ВСУ СК РФ. Про вас сказал. Он лизнул яду со мной, – рассказывал об одной из вечеринок с алкоголем Демурчиев. – Лично обещал, что все будет хорошо в отношении Вас. А дело он на контроле держит. Я довел до него, что Вы бог 58 [общевойсковой армии]". "Он обещал, что все будет нормально. А получилось ненормально. Потому что он сам такой, у**коватый", – так Демурчиев позже описывает результат этого разговора. Пытался он поговорить и со своим давним приятелем, замруководителем СКР Сергеем Петровым. "Это политическое решение, он туда не пойдет", – комментировал отказ в помощи Демурчиев.

Сначала и сам Попов будто бы надеялся, что все наладится. Уже попав в СИЗО и выслушав предъявленные ему обвинения, генерал публично отшучивался: в суде говорил, что "был в командировке в Следственном комитете" и двумя пальцами показывал журналистам знак V. Но вскоре после ареста Попов и сам стал передавать просьбы о заступничестве. Его жена пересылала Демурчиеву отчаянные обращения от мужа: "Пусть попробует выйти на [главу Чечни Рамзана] Кадырова и сказать ему, что я прошу у него помощи. Пусть вытащит меня из этого дерьма. Рамзан может". Рамзан не смог. Демурчиев рассказал жене Попова, что связался с председателем правительства Чечни Магомедом Даудовым, считающегося правой рукой Рамзана Кадырова. Тот якобы ответил, что поговорил об опальном генерале с "каким-то Кириенко" – речь шла о первом замглавы администрации российского президента Сергее Кириенко. Тот вроде бы даже высказал поддержку на словах, но "политический момент" был таков, что чиновник не смог помочь даже перевести генерала под домашний арест. Видео: операция по вызволению генерала Попова

В апреле 2025 года Ивана Попова приговорили к пяти годам колонии общего режима и лишили воинского звания. Он написал прошение снова отправить его воевать, но просьбу не удовлетворили. В сентябре 2025 года его перевели в колонию в Подмосковье. ФОТО: письмо Ивана Попова из СИЗО, источник – архив генерала Романа Демурчиева С начала полномасштабного вторжения России в Украину в России возбудили десятки коррупционных дел на высокопоставленных генералов и чиновников Минобороны: основная волна пришлась как раз на 2024 год, период после смены министра обороны. Впрочем, мелкие поборы среди подчиненных не становились фабулой официального обвинения – чаще всего речь шла о коррупции при строительстве. Самым громким делом стал арест замминистра обороны Тимура Иванова – за взятку более миллиарда рублей. Часть 4. Куда военачальники устраивают родственников В армии командир может устроить не только собственный комфорт – но и комфорт своих родственников. Он может организовать и госнаграду от президента, и непыльную работу с неофициальной подработкой. Помогал Демурчиев не только друзьям и не только деньгами. В 2023 году он помог устроиться на службу в 42-ю мотострелковую дивизию, которой командовал в тот момент, своему двоюродного брату, 39-летнему Артему Плошкину. 42-я дивизия в том году воевала в Запорожской области, где российская армия несла большие потери в результате контрнаступления ВСУ. Но брат генерала, судя по переписке, на самые опасные участки не попал. Сразу после подписания контракта он получил довольно специфическое назначение: вожатый караульных собак комендантской роты (проще говоря, он отвечал за охрану штаба войсковой части). На тот момент – единственное вакантное место, объяснял ему высокопоставленный родственник. Вскоре после подготовки Демурчиев забрал Плошкина с собой. Где именно в тот момент служил брат комдива неясно: по контексту общения родственников, рядовой работал водителем у своего дяди и часто выполнял мелкие поручения от покупки шаурмы до подвоза автомобильных запчастей. Но не только. В январе 2024 года Демурчиев, перейдя на необычную для себя путаную речь с нетвердой интонацией, откровенничал в разговоре с матерью Артема, Светланой Плошкиной, рассказывая ей об успехах сына: "Да, я был уебком. <...> Он по моей команде расстреливал людей. Но обезьян конченых, врагов. <...> Он закапывал их. Лопатой работать тяжело. Вспотели все, бл**ь. <...> Это несколько раз было. <...> Красавчик, молодец. Смерти не боится. <...> И убивает стойко, даже глаз не дергается". Спустя всего два месяца службы, в мае 2023 года, командир служебных собак рядовой Плошкин получил государственную награду: орден Святого Георгия IV степени. Это младшая степень "георгиевского креста": такой дают за конкретную боевую заслугу или героический поступок. Демурчиев сам вручил эту награду и прислал брату его же фото: Плошкин стоит на фоне лесного массива с крестом на груди В открытых данных нет информации о награждении Артема Плошкина. 21 мая 2023 года министерство обороны РФ опубликовало кадры c награждения военных – в том числе, георгиевским крестом 4 степени, награждение также происходило в лесу.

Вместе с Плошкиным награду в тот же день тем же указом получил еще один близкий родственник Демурчиева: его вероятный шурин Супруга Демурчиева, Александра Владимировна, до замужества носила фамилию Слюсарева, генерал Демурчиев постоянно обсуждает с ним его "сестру" и семейные дела Алексей Слюсарев, также служивший в 42-й дивизии. Официальный указ президента о награждении вышел лишь спустя полгода: тогда же обоим выплатили и наградные, около 100 тысяч рублей Около 1100 долларов США по курсу на ноябрь 2023 года на каждого. Вскоре, в июле 2023 года, Демурчиев выбил своим родственникам Артему Плошкину и Алексею Слюсареву буквально теплое место. Он предложил им на год отправиться служить в Сирию. "Я вам бесплатную путевку за границу делаю. Вы заработаете... Курорт, средиземное море. Еще бабла дадут. В день по 62 доллара За 20 рабочих дней в месяц выходило 1240 долларов". Артем Плошкин от "путевки" отказался. Однако, по впечатлениям генерала, и на войне в Украине он в итоге заработал неплохо. Спустя менее чем год службы Демурчиев рассказывал о положении дел Артема Плошкина его матери – своей тете. К тому времени Плошкин уже больше не был начальником собак и служил в роте РХБ (радио-химической и биологической) защиты. "Тема молодец. Вроде. <...> С баблом у него все хорошо, ты даже не представляешь. Потом узнаешь. Все ему помог, все организовал. Брат все-таки. "Тема машину там какую-то отжал. Или купил, или отжал Тойота Королла. Приедет, продаст, там что-то мутит". Немного выпив в марте 2024 года, Демурчиев даже проговорился его матери, что за время службы у Артема накопилось "несколько миллионов" – столько же сам генерал накопил за счет выплат за первый год полномасштабного вторжения. Демурчиев даже не скрывал, что его двоюродный брат зарабатывал при помощи родственных связей: "Я очень сильно помог ему. Потому что он брат мой", – говорил он своей тете. Судя по сообщениям генерала, такая помощь и заработки Артема Плошкина не совсем типичны для рядового армии РФ: Демурчиев постоянно просил Светлану Плошкину, мать Артема Плошкина, чтобы информация о заработках брата осталась между ними. Армейский непотизм – не единичный случай в российских вооруженных силах. Самую известную "родственную" награду еще в 2022 году вручил генерал-полковник Александр Лапин, повесивший медаль на грудь своему сыну Денису. Часть 5. Кто решает генералам квартирный вопрос Генеральская работа – это не только авторитет внутри самой армии. Хорошие связи в Москве – это еще и способ по блату получить несколько миллионов благотворительной премии. К августу 2023 года генерал Демурчиев уже чувствовал себя уставшим и мечтал об отпуске. Ну или хотя бы о передышке в Москве – с конца 2023 года он уже жил там и учился в Академии Генштаба. Академия его тоже вскоре разочаровала. К апрелю 2024 года он выдавал своим однокашникам нелестные характеристики: "Не академия Генштаба, а академия пидарштаба, бл**ь <...> Все это навоз. Ссать на него и срать. <...> Петухи конченые, бл*. <...> Так хочется в рот нассать, чтобы захлебнулись мочой десантной, бл**ь". Видео: Генерал Демурчиев критикует армию и сослуживцев

Эмоциональный фон переписок становился более нервным – Демурчиев все чаще давал понять, что командуя частями, которые вторгались в чужую страну, он не ограничивал себя нормами международного гуманитарного права. Помимо убийств украинцев, он в течение двух лет поощрял в своих подразделениях пытки военнопленных, внесудебные казни, расправы над сослуживцами, и, по его же словам, и сам убивал людей. Подробнее об этом читайте в первой части нашего расследования:

В голосовых сообщениях своему бывшему начальнику и товарищу Ивану Попову он рассказывал про то, как его подчиненные убивали своих же бойцов: "Самарин злится, бл**ь, говорит, у него четыре группы по 14 человек, штурмовые. Из числа зеков. <...> Он поставил заградотряд и сказал: "Оттуда никто живым не выйдет, нах*й, похуй, бл**ь". Я сказал: "Ну меня заебала эта вся х**ня. Давай, нах*й". Короче, или победа, или от там никто нах*й не выйдет, в пизду. <...> Заебали эти унижения, оскорбления, бл**ь, чмырение. Нах*й туда заходим. Зашли только, бл**ь, на край и стоят, всё, ноги не идут. Там командир штурмового отряда "привалил" двоих своих же. Один х*й не идут, очкуют". В конце концов, Демурчиев потерял десятки жизней – как незнакомых ему рядовых, так и близких товарищей-командиров. Иногда это порождало в нем лишь жажду еще больших убийств. "Я деревню кончу послезавтра спланировано. <...> За всех отомщу. <...> Местные все умрут. Пусть меня на Лубянку забирают. За геноцид", – так он грозился жестоко мстить жителям украинского села после смерти своего товарища полковника Михаила Никилина от снаряда ВСУ.

Иногда у генерала возникало желание уволиться. "Пидорасы одни, зато все ордена получают, ёпта. Я хочу быстрее съебаься с этой армии, с этой конченой войны. Лгуны, пидарасы и трусы, бл**ь". "Я просто ох**ваю, бл**ь. Бл**ь, надо быстрее бежать с этой армии. Сука, чувствую подстава. Бл**ь неизбежно, и она очень скоро произойдет, бл**ь. Как бы я, бл**ь, еще в виновным в этом во всем провале не оказался. Я прямо чую, к этому все и идет, бл**ь". Но все эти колебания перевешивала необходимость зарабатывать еще больше. К новому, 2024 году, семья Демурчиевых вплотную подошла к осуществлению своей мечты: покупке большой квартиры в Москве. У генерала уже было несколько квартир: одна, от государства, на северо-западе Москвы, еще одна – в Камышине Волгоградской области и еще одна – в Рязани. Генерал хотел еще одну: большую и поближе к Академии Генштаба. Деньги на нее генерал откладывал уже несколько лет – но цены на московскую недвижимость немного опережали возможности военного: "Вообще-то я рассчитывал максимум на 15 [миллионов], тут уже 25. Это что происходит, бл**ь? Я, бл**ь, с войны вообще тогда мне не выходить. Тут жизнь надо еще... лет 10 воевать еще", – делился он впечатлениями о ценах на недвижимость с женой. Помощь в осуществлении мечты неожиданно пришла от старого друга: корреспондента ВГТРК Александра Сладкова, с которым Демурчиев был знаком еще со времен войны в Чечне. В начале декабря 2023 года Сладков сообщил своему другу, что "выбил" для него квартиру в Подмосковье: рассказал губернатору Московской области о том, что его друг-генерал мечтает о новом жилье, и тот решил помочь. Вскоре после этого разговора Демурчиеву предложили взять премию от правительства Московской области. Премия называлась "Мы рядом. Доброе дело" и официально полагалась "жителям Подмосковья": чтобы получить ее, прописанному в Волгоградской области Демурчиеву пришлось даже сделать временную регистрацию в Московской области, где он никогда не жил. А чтобы выбить побольше квадратных метров, он слегка приврал оформлявшей документы чиновнице, что новые квадратные метры нужны ему, поскольку они с женой планируют третьего ребенка. Жена об этих планах, судя по их обсуждению, ничего не знала.

Уже в середине декабря губернатор Подмосковья торжественно вручил награду генералу. "У Романа есть одно из желаний – жить в Подмосковье. Я думаю, мы эту мечту осуществим", – заявил он со сцены. Какова в итоге была помощь подмосковных властей генералу, оценить сложно. Сам он рассказывал знакомым, будто бы ему подарили 5 млн рублей Около 66 тысяч долларов по курсу на середину декабря 2023 года. Вскоре семья Демурчиевых, судя по сообщениям самого генерала, купила квартиру площадью 132 квадратных метра в районе Солнцево на юго-западе Москвы, в 15 минутах езды от Академии Генштаба. "Заживем, как элита!!!! Мы долго к этому шли!!!!" – радовался Демурчиев в переписке с женой. За новые столичные квадратные метры Демурчиевы отдали 30 миллионов рублей Около 335 тысяч долларов по курсу на начало февраля 2024 года, утверждает генерал сразу в нескольких сообщениях. Новоселье генерал отмечал с друзьями – пока жены не было в городе. Праздник был скромным: пицца, ящик коньяка и двойник известного шоумена Дмитрия Нагиева.