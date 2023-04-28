Компания "АБЗ Белый Раст" вывозила на оккупированные Россией украинские территории трудовых мигрантов, чтобы они рыли окопы в мерзлой земле, выяснила "Система" (расследовательский проект Настоящего Времени и Радио Свобода). После того как работа была выполнена, мигрантам не заплатили. Но в руководстве компании считают, что жертва в этой истории – они сами.

В январе 2023 года 27-летний гражданин Таджикистана Нурулло (имя изменено по его просьбе) отправился на подработку из Москвы. Дело привычное – строительные работы. Заказал их совладелец подмосковного завода "АБЗ Белый Раст" из Дмитрова Евгений Коноплев. Под руководством Нурулло 35 рабочих должны были рыть окопы и строить блиндажи. За один окоп протяженностью в километр предлагали 800 тыс. рублей ($11,4 тыс. по курсу на начало января) на всю бригаду. То, что происходило это на оккупированных украинских территориях, в Запорожской области, рабочих не смутило.

"Траншеи копает техника, а мы работали вручную. Строили убежища для солдат, ну и все необходимые укрытия для ведения боев", – рассказал "Системе" Нурулло. Бригада возводила блиндажи и укрытия для техники на второй линии, в 15 км от фронта, поэтому от "прилетов" артиллерии никто не пострадал. "Нас разместили в домах для беженцев, недалеко от Токмака, в Каменке", – объяснил рабочий.

Если он там рыл окопы, то значит, что он участвовал в подготовке оккупации, в боевых действиях. Это может быть квалифицировано как сознательное преступление

Проблемы начались, когда мигранты уже выполнили часть работы. Нурулло и несколько его товарищей не получили сумму, о которой они договаривались с совладельцем "Белого Раста" Сергеем Коноплевым, – 800 тыс. рублей. Вместо этого Коноплев заплатил им около 600 тыс. и отказался платить остальное. Рабочие перестали копать и решили ехать домой. Однако не у всех были деньги, поэтому, рассказывает Нурулло, часть из них до сих пор находится на оккупированных территориях, ожидая оплаты. "Там были люди, которым [за время работы] остались должны 40, 50 тыс. рублей", – сетует рабочий. По курсу на начало года это около $600-700.

Нурулло и его друзья обратились в полицию. "Писали заявление в Москве. Там (на Запорожье – прим. "Системы") полиции нет, только военные, творят все что хотят, расстреляют, взорвут, зароют, сами отвечают за себя", – рассказал Нурулло. То, что заявление рабочих было зарегистрировано, "Системе" подтвердил источник, у которого есть доступ к сводкам происшествий московской полиции.

После этого Нурулло и других двух рабочих задержали. В прокуратуре, куда их доставили полицейские, граждан Таджикистана пытались запугивать. "Давили, пытались напугать. Но я сказал: делайте все, что хотите. Нам говорили, мол, а вы знаете, что вам светит пожизненный срок за поездку туда (на Запорожье – прим. "Системы")? Мы сказали, что мы работали, а не воевали", – вспоминает рабочий. В МВД России и в московской прокуратуре на запросы "Системы" не ответили. Однако, по данным источника с доступом к сводкам полиции, Нурулло и его коллег проверяли "на нарушение миграционного законодательства". Никаких нарушений полицейские не нашли, рабочие находились в России законно.

"Еле отбрехались"

Совладелец "АБЗ Белый Раст" Евгений Коноплев отказался отвечать на вопросы "Системы", однако не стал отрицать, что нанятые им сотрудники работали в Запорожской области. При этом источник "Системы", близкий к руководству компании, сказал, что жертвы в этой истории – сами бизнесмены: "С нашей компанией обошлись очень нехорошо, крайне непорядочные люди. Их [рабочих] бригадиры кидают своих людей, а потом эти люди требуют деньги с организации, на которую они работают. Мы с таким столкнулись дважды, еле-еле отбрехались от этих людей". То есть, по версии руководства компании, деньги они заплатили в полном объеме, но бригадиры, в том числе Нурулло, деньги до рабочих не довели. Сам Нурулло настаивает на обратном.

Компания "АБЗ Белый Раст" занимается в основном дорожным строительством и поставкой соответствующих материалов: бетона, асфальта и кирпича. Основным госзаказчиком для асфальтобетонного завода из Дмитрова выступает "Мосавтодор", который управляет дорогами Москвы и отвечает за их содержание. За последние пять лет "Белый Раст" заключил десятки контрактов с бюджетным учреждением на более чем 1,5 млрд рублей. Компания Коноплева помогает обустраивать тротуары, содержит автомобильные дороги. В 2022 году губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил компанию за сотрудничество.

Среди заключенных контрактов нет ни одного связанного с захваченными Россией регионами. По информации Русской службы "Би-би-си", завод также поставлял на фронт бетонные конструкции: "зубы дракона" должны были в случае украинского наступления сдерживать продвижение тяжелой техники.

Российская армия и оккупационные власти с осени прошлого года готовят захваченные регионы к обороне. Согласно данным со спутниковых снимков, окопы защищают практически всю линию соприкосновения – от Херсона до Клинцов. Окопы на Запорожье, где работала бригада Нурулло, можно назвать рекордными по протяженности – недавно на спутниковых снимках обнаружили 70-километровый окоп, который идет от поселка Мариновка Приморского района к северо-западу от Бердянска и заканчивается в девяти километрах от Мелитополя.

До десяти лет

За подобную деятельность Нурулло и другим рабочим в Украине могут грозить реальные уголовные дела, сказал "Системе" украинский правозащитник Павел Лисянский. "Если он там рыл окопы, значит, он участвовал в подготовке оккупации, в боевых действиях. Это уже может быть квалифицировано либо как сознательное преступление, либо как участие в незаконных вооруженных формированиях", – объяснил правозащитник.

При этом рабочих могут объявить в международный розыск, поэтому Лисянский советует им попросту не ехать на такие работы. "Они едут в зону войны, зону оккупации. Соответственно, то, что им обещали, на 90% просто не выплатят", – полагает Лисянский.

Помощь оккупантам подпадает под введенную после начала войны статью 111-1, "Коллаборационная деятельность", УК Украины. Наказание по ней составляет от 10 до 15 лет заключения. Рабочим также могут вменить незаконное пересечение границы – это административное нарушение, за которое назначают штраф.

При участии Антона Стекова и Акрама Абдукаххора