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Сюрприз по почте. Как спортсменка попала в тюрьму за посылку из Америки

Сюрприз по почте. Как спортсменка попала в тюрьму за посылку из Америки
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Сюрприз по почте. Как спортсменка попала в тюрьму за посылку из Америки

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Под Новый год Евгения Макаренко получила посылку от друга по переписке, а сам Новый год встретила уже в тюремной камере из-за обвинений в контрабанде наркотиков. Как так получилось? Можно ли привлечь к ответственности получателя посылки, не знавшего, что внутри?

Под Новый год 25-летняя Евгения Макаренко получила посылку от друга по переписке, а сам Новый год встретила уже в тюремной камере из-за обвинений в контрабанде наркотиков. Как так получилось? Можно ли привлечь к ответственности получателя посылки, не знавшего, что внутри? Почему следствие не допрашивает отправителя и при чём тут пара голубых джинс?

В подкасте участвуют:

Наталья Егошина, мама подсудимой Евгении Макаренко
Ирина Рыжкова, адвокат
Евгений Девятов, адвокат
Фрэнк Рауччи, друг по переписке Евгении Макаренко

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