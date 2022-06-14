Сюрприз по почте. Как спортсменка попала в тюрьму за посылку из Америки

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Под Новый год 25-летняя Евгения Макаренко получила посылку от друга по переписке, а сам Новый год встретила уже в тюремной камере из-за обвинений в контрабанде наркотиков. Как так получилось? Можно ли привлечь к ответственности получателя посылки, не знавшего, что внутри? Почему следствие не допрашивает отправителя и при чём тут пара голубых джинс?

В подкасте участвуют:

Наталья Егошина, мама подсудимой Евгении Макаренко

Ирина Рыжкова, адвокат

Евгений Девятов, адвокат

Фрэнк Рауччи, друг по переписке Евгении Макаренко

