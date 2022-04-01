Табакерка и щитовидка. Блогеры об элитах и здоровье Путина

В последние два дня российские журналисты опубликовали сразу несколько резонансных текстов. Первым из них стал материал парламентского корреспондента Би-би-си Фариды Рустамовой о настроениях российских элит: в нем, со слов ряда высокопоставленных чиновников, утверждается, что западные санкции заставили даже тех, кто сомневался в правильности действий Путина, перейти на его сторону.

Фарида Рустамова

Написала текст про табакерку. Вкратце: все плохо

Написала текст про табакерку. Вкратце: все плохо. По крайней мере пока. Среди российской элиты есть люди, которые пытаются повлиять на Путина, но их очень мало и их усилия, кажется, бесполезны. А в целом же ситуация такая:

По словам нескольких людей на разных этажах власти, персональные санкции оказали Путину большую услугу и помогли осуществить то, что не получалось сделать много лет – превратить российские элиты практически в монолит. "Все эти персональные санкции цементируют элиты. Все, кто думал о какой-то другой жизни, понимают, что на ближайшие 10-15 лет как минимум их жизнь сконцентрирована в России, их дети будут учиться в России, семьи будут жить в России. Эти люди чувствуют себя обиженными, и они не будут никого свергать, а будут выстраивать свою жизнь здесь", – говорит высокопоставленный собеседник в одной из попавших под санкции госкомпаний."

Внутри много интересных подробностей. Например, как Кудрин говорил с Путиным в начале войны.

Многие комментаторы уверены, что выводы Рустамовой верны.

Федор Крашенинников

Очень важная и грустная статья.

Анастасия Частицына

Очень грустный материал Фариды Рустамовой о настроениях в отечественных элитах, Абрамовиче, Кудрине и дедушке. Всё это тоже надо понимать и принимать – такова сейчас реальность.

Михаил Козырев

Печальная картина того, что происходит в эшелонах власти.

Надежды никакой нет.

Сергей Медведев

Отрезвляющий анализ от Фарида Рустамова. Для тех, кто считает, что скоро все кончится, режим загнал себя в ловушку, теряет легитимность и поддержку элит и не протянет и года.

Боюсь, что все только начинается.

"Парадоксально, но и общество, и элиты, раньше бесконечно далекие друг от друга, теперь если и не сплотились между собой, то по крайней мере ощущают себя в одной лодке", – пишет Рустамова. Судя по блогам, даже среди умеренно оппозиционных россиян много таких, кто считает санкции несправедливыми и готовится выживать "вопреки Западу". Убежденные оппозиционеры при этом в большинстве своем покинули страну, опасаясь преследований.

Екатерина Винокурова

Прочла текст Фариды о настроениях в элитке.

В принципе, во многом похоже на правду, кроме того, что половина собеседников может врать.

Зато могу вам описать настроения московского и не только среднего класса, возраст 30-45. Это – люди немедийные, специальности не про культурку, как правило, люди с 1-3 детьми. Не особо закредитованы.

Частично были на Болотной, потом отказались от участия в митингах.

Ни в одном соцопросе они свое мнение не выскажут из соображений безопасности, или соврут, что они за ядерную войну или откажутся отвечать.

Вопрос о "коллективной вине" – "Да вы охренели"

Им не нравится происходящее: от гибели людей до разрушенных собственных жизней. Идеология основная – светский или православный гуманизм. Цель: вырастить детей в спокойствии и стабильности, "только не война". Попытка посмотреть официальные новости оборачивается паникой и ненавистью к производителям контента за агрессию или откровенное людоедство. А уж перспектива принятия той же Южной Осетии в состав вызывает ярость: в России достаточно и так бедных людей и территорий, амбиции потрогать нельзя и так далее.

К беженцам – с пассивным или чаще активным сочувствием.

А вот теперь несколько любопытных пунктов.



1. Вопрос о "коллективной вине" – "Да вы охренели".

Тезисы:

– "Нас никто никогда не спрашивал, ни власть, ни оппозиция. У нас нет и не было ни единого выразителя наших интересов"

– "Террористы тоже всегда говорят заложникам об их ответственности коллективной".

2. Тезисы уехавших:

– "Вы охренели, то есть мы тут остаемся и должны делать революцию, чтобы вы вернулись и решили, как нам жить?"

– "Вы хотите выскочить из-под санкций и теперь диктуете, что нам делать и что нам чувствовать"?

3. Санкции:

– "Они нас там никогда не любили"

– "Они хотят нас вынудить, как рабов, делать то, что они хотят, мы им не верим"

– Особенно добили санкции против котиков, средств гигиены, культурки.

Доверять будут каким-то новым фигурам строго своего поколения. Зумеров считают инфантильными.

Заняты воспоминаниями о том, как семьи выживали в 90-е. СССР помнят обрывочно и негативно, вообще в какие-то идеологические конструкции, не ценностные, а именно всякий коммунизм-дальтонизм-капитализм не верят.

Уверены, что элиты по все стороны океана будут думать о них в последнюю очередь, и будут на санкциях зарабатывать.

Готовы обьединяться вокруг гуманитарных проектов без политики и государства.

Ну то есть, солидарность между собой, готовность помогать тем, кому хуже при полном отсутствии солидарности с любыми государствами или с теми, кто претендует на их роль, то есть, лидерами эмиграции.

"Мы остаемся одни в этом мире, Бог устал нас любить".

Геннадий Устиян

За последний месяц прочел очень много наивных западных колонок про то, как "спецоперация" станет концом нынешней российской власти, написанных людьми, чьи предки никогда не жили при царях и генсеках.

Так, санкциями обложили (причем не первый раз уже), мы молодцы, все по учебнику сделали правильно, теперь сядем и подождем, когда обедневшие русские восстанут.

Молодежь переезжает к родителям, родители – на дачу сажать картошку

Народ у нас поступает в таких случаях совсем по-другому: снимавшая квартиры молодежь переезжает к родителям, родители — на дачу сажать картошку, тем более весна.

Те осознанные 200 тысяч, для которых и существовала вся эта инфраструктура московского центра с их кафе с брауни, уехали. Вчера проходил мимо такого кафе в самое бойкое вечернее время. Раньше были заняты все столы, сейчас пусто — уехала аудитория, и уехав, они сами свою среду здесь и уничтожат. А в "Депо" толпы неосознанных едят мидий, укрепляют иммунитет на случай, если наступят еще более суровые времена.

Дмитрий Борко

...Российские люди минимум последний век воспитывались на идеях подвига, жертвенности и непременного противостояния чему-либо. С разной степенью успешности в разные времена, но в целом это никуда не девалось. Следы этого воспитания я видел не только и даже не столько в "ватных" взглядах. Чаще они казались более живучими как раз в оппозиционной среде, проявляясь в преклонении перед любыми жертвами режима (и стремлении непременно представить эти жертвы максимально "невинными"), позиции "не могу молчать" и пр. Но боюсь, при должной обработке (а идеологи умеют это делать, несмотря на все выражаемое в их адрес пренебрежение) и ширнармассы могут вдохновиться лозунгом "Вы нас еще не знаете!", отняв его у "инакомыслящих". И в органичном (это и есть невероятная русская парадоксальность) сочетании этого с ФСБ и заградотрядами эффект может быть весьма впечатляющим.

Что с этим делать, понятно, но вряд ли сегодняшний мир на это способен. Да и нахрена ему это? У всех свои заботы и нужды. И возможно, это как раз правильно, потому что в ином случае весь мир превратился в бы в одну большую Россию. Упаси бог!

Элиты начали сплачиваться вокруг Путина еще до начала войны, считает политолог Мария Снеговая:

С утра мне уже несколько человек прислало эту статью. Тезис в ней считывается такой, что если бы не санкции, введенные "проклятым Западом", то все бы в России – особенно бизнес и чиновники – с началом "спецоперации" тут же откололись бы от проклятого режима, осудили бы войну, свергли диктатора и жили бы happily ever after. В общем, опять "англичанка гадит".

Однако, на мой взгляд, такие выводы основаны на принципиально ошибочном представлении о природе российского режима.

1) Эффект единения вокруг лидера – обычное явление во время войны. Он возникает всегда. В России ни элиты, ни население войну не ожидали вообще (это было решением Путина и узкого круга лиц), поэтому в самом начале была растерянность элит, непонимание, как реагировать. Потом быстро подтянулась мощная пропаганда, начальство дало сигнал, и население вместе с элитами (за вычетом пары "отщепенцев" вроде Чубайса) бодро вытянулись по стойке смирно. Собственно этот момент и фиксируется в статье. Это обычное для России дело. Для нас редкость – несогласие с начальством. Поэтому то, что в статье трактуется как неожиданность, является для путинской России вариантом нормы.

2) Санкции не ставят основной задачей раскол российских элит. Раскол если еще был возможен когда-то, то только сразу после аннексии Крыма, когда элиты с прозападной ориентацией еще имели хоть какое-то влияние на режим. Тогда санкции оказались слишком слабыми. Но с тех пор прошло много времени, режим систематически репрессировал и зажимал элиты. А все больший вес приобретали силовики. Сейчас силовики де факто контролируют всё, более "вегетарианские" группы от принятия решений отстранены.

Не в санкциях тут дело. А в природе путинской системы

Также обстоят дела с российским населением. С середины 2020 года все минимально оппозиционные группы были выдавлены и посажены, с началом войны власти добили остававшиеся независимые СМИ. Всех несогласных быстро зачистили. Мощное усиление пропаганды на ТВ довершило эту работу.

Иными словами, режим были консолидирован в России еще до ввода санкций. И не в санкциях тут дело. А в природе путинской системы.

3) Если санкции не ставили основной задачей раскол элит, то в чем вообще их смысл? Идея санкций в большей степени том, чтобы подорвать возможности режима вести эту войну. За счет снижения денежных потоков в распоряжении Кремля и отвлечения его внимания на другие, в т.ч. экономические проблемы внутри страны. Путем заморозки резервов ЦБ, например. За счет закрытия доступа к технологиям. Тут можно спорить, насколько, эта задача решена. Пока, на мой взгляд, не решена. Всерьез ее может решить только нефтегазовое эмбарго. Оно пока невозможно, но мы видим, что Запад усиленно работает в данном направлении.

Не надо путать причину со следствием

Кроме того, как только реальные располагаемые доходы граждан всерьез начнут падать, поддержка и властей и "спецоперации" тут же начнет снижаться. Мы видим по всем опросам, что оценки гражданами вероятности экономически пострадать от войны напрямую связаны с ее поддержкой. И какое-то снижение поддержки военных действий через некоторое время неизбежно.

Общий вывод: не санкции сплотили элиты и режим. Это все случилось до. Не надо путать причину со следствием и очередной раз пенять на "англичанку".

В то же время многие считают, что не стоит принимать на веру ни слова чиновников, общающихся с журналистом, ни данные социологических опросов.

Глеб Павловский

е***ть весело, если после есть чем прикурить и перекусить. Разговоры с журналистской явно велись с оглядкой на аудиозапись.

Аббас Галлямов

В разговорах с журналистами представители российского истеблишмента демонстрируют готовность идти до конца – дескать, раз Запад против нас, то и мы все сплотимся против Запада.

Надо понимать, что искренности в этих словах – ноль

Надо понимать, что искренности в этих словах – ноль. Российский правящий класс предельно циничен и обмануть ближнего для его представителей вообще не является проблемой. Пока эти люди не решат нанести по тебе удар, они будут жать твою руку, улыбаться и декларировать преданность. Последним делом будет поверить во всё это и повернуться к ним спиной. Если не верите мне – спросите Улюкаева: понравились ли ему сечинские колбаски. Думаете, это исключение? Нет, это там правило.

В общем, не стоит принимать то, что говорят эти люди, за чистую монету.

Майкл Наки

Фарида Рустамова сегодня выложила довольно интересный текст. Но с ним есть ряд проблем, которые невозможно купировать. Отдельно скажу, что Фариду уважаю (хоть и заочно – мы не знакомы) и считаю одной из лучших журналисток России.

Теперь к тексту. Это текст на источниках в Кремле, и тут есть как институциональные ограничения, так и те, что напрямую связаны с идущей войной.

Начнём с институциональных. В России – источник в Кремле бывает двух типов. Первый врёт вам специально, это, как правило, очень высокопоставленный и авторитетный человек. Почти ни у кого таких источников нет.

Источники в Кремле бывают двух типов. Первый врёт, другой ничего не знает

Второй тип – человек, который вообще ничего не знает. Это бОльшая часть источников. Их мнение неинтересно и незначимо, потому что у них просто нет доступа к настоящей информации. Вот вам яркий пример: Медуза по своим источникам рассказывала, что признания ЛДНР не будет. Написана статья была за три дня до признания.

Почему так? Дело в том, что российская система власти устроена так, что там просто не остаётся места для независимых или полузависимых государственных акторов. Большинство решений принимается на самом верху и в режиме спецоперации, поэтому сколько бы “источник” не размахивал той или иной ксивой, к реальным полномочиям это не имеет отношения. Источники в Кремле имеют смысл только как поставщики закрытых распоряжений и черновиков различных документов.

Любой источник в Кремле уверен, что за ним следят даже в туалете

Ну а теперь ещё одна деталь, которая роднит сейчас российское общество и “источники” в Кремле. Все невероятно ссут в условиях военного времени говорить хоть что-то, что может принести им проблемы. То есть любой источник в Кремле уверен, что его слушают и за ним следят, даже когда он в туалете сидит. Кстати, возможно, так и есть. Поэтому он никогда в беседе с журналисткой, даже если приятельствует с ней, не скажет чего-либо, что может для него плачевно закончиться. Если раньше это можно было представить, то в условиях войны – конечно нет.

Я не претендую на абсолютное знание, но моё представление об “источниках в Кремле” сейчас именно такое, и поэтому я бы рекомендовал, как минимум, относиться к анонимным представителям власти и их рассказам – с осторожностью.

Альфред Кох

...В годину испытаний весь советский народ, как один человек, должен ещё теснее сплотиться вокруг ленинского ЦК и его вождей в Политбюро. Скажем наше решительное "нет" агрессивным проискам НАТО..."

Где-то я уже эту х..ню слышал... Чем-то до боли знакомым повеяло...

Финал известен. Ждём-с.

Иван Курилла

Во-первых, надо понять, что ничего принципиально нового тут нет, и для условного Запада (если кто-то думает, что тут описана какая-то ошибка) этап ожидания (стимулирования?) "раскола элит" давно закончился. В России нет никаких "элит", нет никого, кроме Путина, и сплотилась ли элита вокруг него, разбежалась ли, – никого не волнует. Сумеет кто-то из этой элиты доказать, что тут есть кто-то еще, – разговор может измениться, но ставку на это никто больше не делает.

Описанное сплочение вокруг Путина противоречит другим новостям

Во-вторых, описанное сплочение вокруг Путина противоречит другим новостям. Всячески отмежевываются от режима банкиры. Бежит культурная элита. Даже среди политической верхушки есть Дворковичи. Если мы видим это на поверхности, то нет причин думать, что внутри все монолитно. Скорее я сказал бы, что в первые дни элита (черт, ставить тут кавычки или нет, все время спотыкаюсь) была растеряна и, вероятно, надеялась, что нечто произойдет само собой, все вернется в норму, и ничего делать будет не надо. Потом стало ясно, что чуда не случится, и, значит, надо пока демонстрировать лояльность. В этом тоже ничего нового нет.

В-третьих, снова в ход идут опросы общественного мнения, – ну забудьте вы о них в эту историческую эпоху. Задайтесь лучше вопросом, зачем Дума строчит репрессивное законодательство, придумывает 15-летние сроки за слова, а "правоохранители" ловят женщин с плакатом "Миру – мир". Если бы народ сплотился вокруг Кремля, ничего этого было бы не нужно. Единственное объяснение – попытка запугать, поскольку антивоенные настроения очень велики. Что там Песков сказал, "менее 25 процентов"? Какую поправку надо делать на привычное вранье?

Мы видим чрезвычайно напуганных истерящих чиновников

Вот теперь перечитайте материал Фариды Рустамовой. Мы видим чрезвычайно напуганных истерящих чиновников, понявших, что с ними никто уже не торгуется, и им идти ко дну вместе со своим шефом. Им приходится изображать единство, потому что ничего другого им не остается (кто-то из них и в самом деле в это единство верит). По дороге ко дну еще много отметок, – и не все будут цепляться до самого ила.

Залина Маршенкулова

Директор независимого Левада-центра еще до войны рассказывал, что те респонденты, которые критически настроены к политике России в отношении Украины, уклонялись от ответов на вопросы социологов в том числе из-за страха преследования властями.

Олег Пшеничный

В статье Фариды Рустамовой вся спекуляция построена на источниках типа "одна баба сказала, которая просила ее не называть", а также на соцопросе Левады. Соцопрос, проведённый во время войны, как источник далеко идущих выводов! Остальное — эмоциональное многобукв, методологически слабое, но зато бойкое. Почему-то последнее качество читатель нередко воспринимает как "соответствующее реальности".

Но если честно, даже не дочитал. Сейчас каждый второй телеграм-канал строчит так же бойко и напористо.

Противоречит выводам Рустамовой и материал, недавно опубликованный на "Медузе", – если собеседники Рустамовой "чувствуют энтузиазм и возможность заработать деньги и начать сначала, как в 90-е годы", герои материала Андрея Перцева, политического обозревателя "Медузы", этих чувств не разделяют:

"Собеседники "Медузы" утверждают, что в конце марта правительственные чиновники показали Путину выкладки о состоянии российской экономики. Согласно этим документам, по выражению одного из источников, "хоть как-то нормально жить страна под такими санкциями не сможет".

"[В правительстве] идут совещания по разным отраслям примерно одного содержания: на старых запасах продержаться можно несколько месяцев. Что будет потом, если не будут сняты хоть какие-то санкции, не ясно никому. Вернее, ясно, что все будет очень плохо. Начнутся инфраструктурные проблемы, проблемы с транспортом", — перечисляет сложности близкий к федеральному кабинету министров источник "Медузы"."

Еще один резонансный текст выпустило снова открывшееся издание "Проект" – это расследование, посвященное здоровью Путина. "Проект" утверждает, что Путина в поездках постоянно сопровождает целая врачебная бригада, в состав которой входит хирург, специализирующийся на лечении рака щитовидной железы. Время от времени к ним присоединяются и другие специалисты узкого профиля, в том числе нейрохирург. Поездки некоторых врачей совпадали с периодами, когда президент подолгу не появлялся на публике.

Михаил Рубин

Надо признать, что на самый-самый главный вопрос – о психическом здоровье Путина – мы не ответили. Но о просто главном – физическом здоровье – кажется, узнали максимум. За нашим самым здоровым в мире президентом постоянно летает бригада из девяти докторов, среди которых есть хирург, специализировавшийся на раке. И не думайте, что это нормально, число врачей вокруг нашего спортсмена постоянно увеличивается. [...]

Про этичность вопроса. Посмотрите, как личный врач президента США отчитывается о его здоровье – зачитывает в прямом эфире все показатели, вплоть до результатов анализов. Кстати, анализы у нас тоже есть в видео:)

Профессор Соловей, годами твердивший, что у Владимира Путина рак и подвергавшийся за это насмешкам, чувствует себя отомщенным.

Валерий Соловей

Сегодняшнее расследование "Проекта" показало, что я был абсолютно прав, когда рассказывал о проблемах Путина.

Некоторые из тех, кто язвил в мой адрес на сей счет, уже принесли извинения и готовы повторить их публично.

Теперь, как и в случае с началом конфликта против Украины, вы точно знаете, кто снабжал общество достоверной и чувствительной информацией.

Ожидайте сбычи других моих заявлений!

Однако и тут, как с табакеркой, многих ожидает разочарование.

Демография упала

Если вы думаете, что путинский рак щитовидной железы нас спасет, то спешим огорчить:

В России ежегодно от рака щитовидной железы умирают лишь от 6 до 11 мужчин в его возрасте (69 лет).



Так что шансы на счастливый исход микроскопические.

В расследовании поражает еще одна деталь: утверждается, что Путин мог принимать "лечебные" ванны из крови, добытой из молодых оленьих рогов. Несмотря на дату публикации – 1 апреля – многие явно не сомневаются в том, что это не шутка.

Дмитрий Песков уже отверг все инсинуации по поводу здоровья президента.

Станислав Белковский

В. В. Путин не болен раком – он здоров раком. Когда в РФ сменится власть? – Когда рак на горе свистнет.