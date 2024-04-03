Tagesschau: германские компании помогают строительству в Мариуполе

Германские компании принимают опосредованное участие в ведущемся российскими властями строительстве в оккупированном Мариуполе. Это утверждается в расследовании Tagesschau (новостной программы телеканала ARD).

В расследовании отмечается, что так называемая реконструкция Мариуполя, взятого российскими войсками два года назад после нескольких месяцев осады, играет важную роль для Кремля. "Но кто поможет ему в этом проекте? В годовых отчетах, на сайтах компаний, на фотографиях и в видео - везде есть свидетельства и доказательства того, что немецкие компании также играют важную роль в реконструкции Мариуполя", - утверждает Tagesschau.

В первую очередь речь идёт о корпорации Knauf. В России продолжает работать её дочерняя компания. Сама корпорация утверждает, что она работает исключительно на российском рынке, однако, как говорится в расследовании, на стройке в Мариуполе, в том числе ведущейся по заказу Минобороны России, используются стройматериалы Knauf.

Ещё одна компания, о которой идёт речь в материале - фирма из Мюнстерланда в Северном Рейне-Вестфалии — WKB Systems. Она производит оборудование для производства ячеистого бетона. Это оборудование, как утверждается, используется на строительстве в Мариуполе.

Основным акционером компании, как говорится в расследовании, является российский бизнесмен Виктор Бударин. Компания поставляет свою продукцию российской фирме того же Бударина. При этом ни он сам, ни компания не находятся под санкциями.