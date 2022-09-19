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Сепаратисты в Донецке сообщили о 13 погибших в результате обстрела

Донецк

В результате обстрела площади Бакинских Комиссаров в Куйбышевском районе Донецка погибли 13 мирных жителей, среди них двое детей. Количество раненых уточняется. Об этом сообщил назначенный сепаратистами мэр Донецка Алексей Кулемзин.

За двадцать минут до этого Кулемзин предупредил о девяти снарядах калибром 155 миллиметров, выпущенных в сторону Куйбышевского района из посёлка Нетайлово в Донецкой области, находящегося под контролем украинской армии.

По словам главы самопровозглашённой ДНР Дениса Пушилина, под огонь попали остановка общественного транспорта, магазин и банк.

В социальных сетях распространяются фото и видео с места удара. На них видны трупы людей, обломки и пострадавшее здание.

Украина удар пока не комментировала.

  • Донецк контролируется поддерживаемой Россией Донецкой Народной Республикой с 2014 года. Украинская армия удерживает позиции на окраинах Донецка. В последние месяцы город неоднократно подвергался артиллерийским обстрелам.

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