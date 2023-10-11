Так выглядит Холокост. Новые свидетельства зверств ХАМАС

Руководство ХАМАС пытается отрицать, что боевики группировки убивали мирных жителей;

Сестра захваченной ХАМАС израильской военнослужащей о том, как случилось, что боевики группировки так неожиданно атаковали Израиль;

Псевдо-ЧВК «Редут» вербует людей для участия в войне в Украине – расследование проектов «Схемы» и «Система»;

Обвинение требует для правозащитника Олега Орлова штраф в 250 тысяч рублей по делу о «дискредитации армии»;

Тридцать лет телекомпании НТВ.

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