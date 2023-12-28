"Такого не было с 1930-х". Блогеры о травле участников "голой вечеринки"

Со скандальной "голой вечеринки" прошла уже неделя, но скандал не желает утихать. Участники и участницы продолжают извиняться.

Алина Витухновская

КРАСНАЯ ИНКВИЗИЦИЯ



Для казни выбрали самую молодую и красивую. Красная геронтократическая инквизиция в действии.



Где-то побоку, за кадром осталась Собчак с то ли детской, то ли старушечьей заколочкой, в теткинской кофточке. Кстати, Ксения, так и ходи! Тебе идет.



Эти заколочки, вязанные кофточки (Ивлеева тоже в кофточке) — дурной символ здешнего "вечно-женского", рыбьеобразного, медузного, безысходного, антиэстетичного. Как бы намекающего на то, что сколько не туси, сколько не покупай модной одежды, сколько не тренируйся в зале, все едино — однажды ты сольешься с отрядом путинских бабок, станешь всеобщим, неразличимым, безумным, устрашающим, тявкающим, навсегда обезличенным.

Дмитрий Колезев

Такого страна не видела с 1930-х годов: известные люди, артисты, публично извиняются за совершенные ошибки, раскаиваются в содеянном, просят у народа и страны прощения и обещают искупить свою вину. Покаянные видео записали Филипп Киркоров, Дима Билан, Ксения Собчак, Лолита Милявская и Анастасия Ивлеева. Именно последняя — виновница происходящего: на ее «голую» вечеринку собрались московские знаменитости, и это очень не понравилось сначала Z-сообществу, а потом кому-то из кремлевского начальства (неужели Самому?)

Антон Орех

Вот не думал, что напишу такое. Но вот именно это и есть 37-й год. Не сравниваю с расстрелами сотен тысяч людей. Но стилистика - 💯.



Красные командиры, герои и орденоносцы - вчера. Шпионы и предатели - сегодня. И никакой промежуточной фазы. Мгновенно. Снимают портреты, вырезают лица на фотографиях, вычеркивают из всех списков и проклинают азартно, по очереди и толпой. А проклятые каются и каются и каются. Но это ничем им не может помочь.



Конечно, Киркорова не расстреляют. И, наверное, даже забудут. Но стиль соблюдён совершенно!

Сергей Ерженков

Коли не хочешь паяльник, включай свой покаяльник.

Сегодня весь день парад извинений от участников голой вечеринки. Не представляю и не хочу представлять, каково это - пройти такой длинный путь, как Милявская или Киркоров, получить народного, все почести, а к 60 годам обнаружить, что ты даже собственной жопой не можешь распорядиться. Власть, которая еще вчера одаривала госнаградами, сегодня может запросто оставить тебя ни с чем. Не almost, а полностью голым. Вырежут из всех эфиров и голубых огоньков, последний носок с тебя снимут и пустят по миру.

Ты никого не избил, как сын Кадырова, никого не убил и не расчленил, как помилованный президентом вагнеровец - ты даже не оскорбил ни одной розовой кофточки! Ты надеялся, что в обмен на лояльность власть разрешит тебе чуть больше, чем простому смертному, и ты сможешь продолжить жить так, как жил до этого. Чур меня, я в домике! Ну, может, время от времени субботник попросят отработать - стать доверенным лицом, или в Геленджике на аквадискотеке спеть. А выяснилось, что этого уже недостаточно, и твой нарисованный мелом домик сотрут в два счета.

Но и извинений уже недостаточно, принимать их никто не хочет. С Ивлеевой разрывают контракты компании, которые она рекламировала, Киркорова вымарывают с афиш и заблокировали его сайт, остальных участников убирают из программ новогодних концертов. И это, кажется, только начало.

Максим Фадеев

Дорогие друзья, нехотя возвращаюсь к истории c той самой вечеринкой. Вчера я еще не знал, но сегодня узнал, что на ней также присутствовала моя бывшая артистка Наталья Ионова. Многие ее знают под именем Глюк’oZa, хотя это на самом деле - название группы, а не ее псевдоним.



В связи с происходящими событиями я принял решение о возобновлении проекта Глюк’oZa в его первозданном виде. Я считаю, что Наталья Ионова дискредитирует концепцию проекта - прежде всего музыкальным материалом, который она выпускает в последние годы. А также публичными появлениями на подобных мероприятиях. Этот проект создавался для детей, и мне кажется, она выросла уже из этого образа. Кроме этого, больше не хочу, чтобы меня как музыканта ассоциировали с этим артистом.

Екатерина Мизулина и Мария Шукшина публикуют возмущённые письма читателей, а актриса Яна Поплавская, прославившаяся ролью Красной Шапочки в советском мюзикле — видеообращение военного, который требует у Киркорова в качества покаяния пожертвовать миллиард рублей на нужды фронта.

Мария Шукшина

Мир разделился на две части: на тех, кто поддерживает, жалеет, оправдывает самоназванных "звезд" нашей эстрады, принявших участие в голой вечеринке, и тех, которые за Мать погибшего Солдата.

•••••



«Здравствуйте,Мария Васильевна.

Я как мать погибшего сына на СВО ,конечно смотрю на это всё светопреставление печальными ,заплаканными глазами …..

4 сентября моего сына не стало

Он погиб спасая командира и товарищей …

Получили орден мужества за него -посмертно …

И как …Как ,скажите пожалуйста…

Я буду смотреть на первом и других федеральных государственных каналах ,этих недолюдей …?

У меня нет слов ….

Наши главы смотрят на это всё

Куда куда катиться

Я все могу понять ,простить ,стерпеть

Но сколько это может продолжаться?????😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭🙏🙏🙏🙏🙏

Где человеческие понятия ???



Я их вообще уже и не смотрю

Давно…

Но они лезут везде

Вернее их толкают везде

Наши дети смотрят их в гаджетах они всюду ….

И нет предела ….

Заставляют регистрировать детей в разных платформах под прикрытием школы ….их Тащят в интернет!

А там эти моральные уроды …»

Рамзан Кадыров

У меня есть очень дельное предложение для тех, кто хочет реабилитировать себя в глазах общественности. Я сейчас об участниках той самой громкой вечеринки, которую иначе как сатанинской и назвать трудно.



После инициирования проверок государственными органами, после волны справедливого недовольства аудитории, после отмены контрактов артисты и блогеры - участники позорной вечеринки - вдруг опомнились и записали извинения.

Ситуация действительно сложная. И мне кажется, здесь тот самый случай, когда свою гражданскую позицию и искренность нужно доказывать не словом, а делом.



Поэтому рекомендую всем, на кого обрушилось общественное негодование, поступить более достойно и доказать ощутимым поступком свою сопричастность к СВО и её героям. Предлагаю каждому участнику разделить тяжесть тренировок и службы в Российском университете спецназа в Гудермесе, где проходят ускоренные курсы подготовки наши доблестные добровольцы со всех уголков России.



Нет ничего зазорного в том, чтобы помочь в организации их тренировок, в быту, в столовой, в постирочной, в медпункте. Это поможет, во-первых, понять, какими принципами руководствуются настоящие патриоты нашей страны, во-вторых, еще больше вдохновит последних, ну и в-третьих, это будет настоящим действием, доказывающим патриотизм и сопереживание в трудный для страны период.



Тем более опыт в Российском университете спецназа, инструкторы которого не единожды становились лучшими среди спецподразделений мира, будет не только полезен, но и очень интересен.

Простить можно любого, главное, чтобы искренность была не на словах, а на реальном деле.



Организацией подобной программы может заняться мой дорогой БРАТ, министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

К организатору вечеринки, Анастасии Ивлеевой, уже принимают меры.

Андрей Мальгин

Хамовнический районный суд Москвы зарегистрировал коллективный иск к Анастасии Ивлеевой о «компенсации морального вреда» на миллиард рублей. Инициатором иска стал продюсер Александр Иншаков. К его требованию присоединились еще 22 человека.

В иске говорится, что вечеринка принесла «нравственные страдания» Иншакову, другим подписавшимся, а также миллионам россиян, «воспитанных в духе патриотизма, любви к родине, сохранению традиционных семейных и культурных ценностей».

Пострадавший, 76-летний актер и продюсер Александр Иншаков, считает:

«Максимально большой штраф этой даме я бы обозначил. Порядка миллиарда хотя бы, для начала. Все должно быть жестко, предельно жестко. Людей [участников вечеринки] надо наказывать, лишать их званий, не давать им возможность появляться на экране, они уже нагадили по-максимуму».

Пресс-служба московских судов общей юрисдикции подтвердила, что авторы иска требуют миллиард рублей, и отметила, что истцы просят запретить Ивлеевой «вести культурно-массовые мероприятия на территории России до вступления решения суда в законную силу».

Накануне уполномоченная по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец обратилась в правительство с предложением рассмотреть вопрос о лишении званий «Заслуженный артист РФ» и «Народный артист РФ» у принимавших участие в вечеринке Ивлеевой.

Симпатий к кающимся артистам не испытывают ни с одной стороны баррикад.

Александр Коц

Беспрецедентные для довоенных времен, но логичные сегодня последствия голой вечеринки



И это главное открытие, которое сделали для себя участники светской тусовочки, «внезапно» прозревшие и наперегонки бросившиеся в ноги извиняться. Не потому, что стыдно стало. Потому что по карману ударили, а это уже страшно.



Лолита жалуется, что у нее должно было быть огромное количество мероприятий, но теперь они не состоятся. Причем, не только по инициативе организаторов. По словам сотрудника Дворца культуры «Дружба» в Чехове, зрители массово начали сдавать билеты на концерты Лолиты.



Ивлееву больше не обслуживают в одном из банков. Ее фото убрали с сайта МТС, чьим амбассадором она была. Настю также проверит налоговая. А группа единомышленников во главе с каскадером Александром Иншаковым подали на нее иск на миллиард рублей. В случае победы средства обещают направить в один из фондов поддержки участников спецоперации и их семей.



Киркоров даже попал под рестрикции. Говорят, директор МХАТа им. Горького Владимир Кехман отменил его частное выступление в театре. Филиппа, по слухам, также начали вырезать из новогодних шоу. Как и Лолиту.



В общем, все то, о чем мы писали в этих наших телеграмах без всякой, прямо скажем, надежды на реакцию государства, вдруг начало материализовываться.

Дарья Митина

Пока они жрали в три горла, грабили, воровали, глумились над людьми, презирали Россию, откровенно против неё работали, донатили на ВСУ, всё было нормально. Но стоило прийти с голой жопой.......

Дмитрий Чернышев

В России возродился жанр "покаянных писем". Все артисты наперебой бросились записывать ролики со слезой в голосе и тихим всхлипыванием. Мы не хотели, нас подставили, простите, мы же свои, буржуинские.

Привыкайте извиняться перед всеми — перед Кадыровым, перед военкорами, перед православными, перед матерями мобилизованных, перед чекистами, перед простыми рабочими, перед солью земли, перед умом, честью и совестью. Составьте бланк с длинными извинениями, клятвами о верности и мольбой о пощаде, куда надо будет вписать только имя, фамилию и число.

Все это уже было. Мольбы на коленях.

Генрих Ягода:

«Вина моя перед Родиной велика. Не искупить её в какой-либо мере. Тяжело умирать. Перед всем народом и партией стою на коленях и прошу помиловать меня, сохранив мне жизнь».

Григорий Зиновьев:

«В моей душе горит желание: доказать Вам, что я больше не враг. Нет того требования, которого я не исполнил бы, чтобы доказать это… Я дохожу до того, что подолгу пристально гляжу на Вас и других членов Политбюро портреты в газетах с мыслью: родные, загляните же в мою душу, неужели Вы не видите, что я не враг Ваш больше, что я Ваш душой и телом, что я понял всё, что я готов сделать всё, чтобы заслужить прощение, снисхождение…»

Николай Ежов:

«Меня обвиняют в морально-бытовом разложении. Но где же факты? Я 25 лет на виду в партии. В течение этих 25 лет все меня видели, любили за скромность, за честность. Я не отрицаю, что я пьянствовал, но я работал как вол. Где же мое разложение?.. Несмотря на всю суровость выводов, которые я заслужил и воспринимаю по партийному долгу, заверяю тебя по совести в том, что преданным партии, т. Сталину останусь до конца»…

Давайте, селебрити. Это же только начало. Кормовая база чекистов быстро сокращается и следующей едой для них станете вы — звезды эстрады, народные артисты, предприниматели, банкиры и олигархи. Нужно же найти виновных в неудаче на фронте.

Будет запущена в оборот история об ударе в спину "Пока наши мальчики умирают за Родину на фронте, эти в тылу жируют". Будут рассказы о спекулянтах, нажившихся на временных трудностях. Будут раскулачивания богатых — попили народной кровушки. А все их имущество достанется чекистам.

Ложитесь на дно, не высовывайтесь, одевайтесь победнее, организуйте концерты для мобилизованных, щипайте корпию в пользу раненных.

p.s.

У британских солдат в XIX веке была популярна шутка: "англичане гордо носят красные мундиры королевских цветов, чтобы на груди не была видна кровь героев, а французская пехота носит коричневые брюки, чтобы скрыть свой позор". Привыкайте носить что-нибудь немаркое, дорогие мои z-патриоты.

Наташа Киселёва

История с вечеринкой Насти Ивлеевой теперь моя любимая рождественская сказка в духе Гофмана. Ну, или божественная комедия Данте. А, может, и «Гараж» Рязанова.

Понимаете в чем дело, дорогие малыши, в диктаторском режиме политический анилингус, даже очень усердный, с самоотдачей, не гарантирует вам вообще ничего. Вы сегодня любимая заюша на госконтрактах, а завтра враг народа. А бывает, что и до завтрака заюша, а после – враг. Как повезет, а точнее не повезет. Ненасытная пасть диктатуры сжирает всех, включая своих птенцов и ястребов. В итоге она сожрет сама себя, учим историю, а не только алгоритмы инстаграмма.

Ксения Анатольевна, почему это вдруг закрытая вечеринка со слитыми в сеть фотографиями? Это светское мероприятие с селебами и определенным дресс-кодом. С аккредитованными фотографами, которым эти самые селебы с удовольствием позировали. И на фото и на видео видны фотографы с профессиональными камерами и светом. Вы зачем теперь говорите, что все снято непонятно кем на телефон? Ай-яй-яй, какая врушка. Вам не противно, что извиняться на камеру с виноватым лицом становится вашей традицией. Вы уже извинялись перед Чемезовым. А, кстати, уточните, вы сейчас извинились перед кем? Перед депутатом Бутиной из Кирова? Или перед АП, как в вашей очень давней пародии?

Филипп Киркоров, который судя по его извинениям ошибся дверью и вообще шел в гастроном за хлебом, а вы всегда случайно заходите на вечеринки в кружевном пеньюаре Dolce&Gabbana? Кстати, действительно очень красивом, мои комплименты. Вы думали, что если поддерживаете войну и горлопаните на Донбассе, вас не возьмут за упругую попочку в гипюре? Ну, надо же такая любимая страна хочет отнять звание народного артиста и запретить концерты. Ничего себе? Как так? Давайте теперь с выпученными от страха глазами говорить «Извините меня. Я люблю свою страну».

Вы столько лет поете для этой страны, ваши песни действительно любит эта страна, вы действительно заслуженный артист не по званиям, а по народной любви, вам самому не мерзко, что вас отчитывают как нагадившего щенка? Вас, короля Российской эстрады. Вы так любите ездить на Грэмми. Вы можете представить, чтобы Элтон Джон или Сэм Смит извинялись в такой унизительной манере за свой внешний вид? Нет, их за это делают иконами стиля и копируют. Неужели вам не противно, что так жесток этот кровавый снег?

Настя Ивлеева, вы думали, что диктаторская машина раскатывает в мясо только каких-то там взбесившихся протестующих на Пушкинской площади, а вы вне политики? Вы думали, что госконтракты с Минтуризмом и прославление регионов России, это иммунитет? Вы, правда, думали, что закручивание гаек, а признание ЛГБТ экстремистским движением это закручивание гаек, вас не коснется? Вы думали, что в стране, где все что угодно свободное убивается на корню, вы можете выйти в свет в трусах и вам это простят? Вы думали, что в стране, где женщина больше не имеет права на аборт и должна рожать восьмерых, а думать только об очаге, может решать в чем ей ходить на своей собственной пати?

Почему вы так думали? Потому что у вас есть парочка нужных телефончиков пары серьезных дяденек в пиджаках? Иск в суд на миллиард рублей, моментальный разрыв контракта с банком Тиньков и вот вы одним днём уже не амбассадор МТС. Хотя вы ничего не сделали вообще. Вы не сделали ничего такого, что в свободной стране мог кто-то осудить или обратить внимание. Пересмотрите фильм «Гараж», там есть очень точная фраза у тромбониста: «Спать на столе президиума имеют право только члены кооператива». И мы с вами даже знаем название этого кооператива.

Боди и расшитые стразами трусы уже лет десять как заменили певицам концертные платья. Профессиональная патриотка Олечка Бузова только так и выступает по заветам вражеских агентов Бейонсе, Леди Гаги и Дженнифер Лопес.

Prada в этом году выпустила кутюрные трусы и звезды выходят в них на красную дорожку. И никто потом не извиняется и не говорит под дулом автомата, что любит свою страну. Нет, они от всей души говорят I love Prada.

Платья-комбинации давно перекочевали с подиумов в street style и за это время успели несколько раз выйти из трендов, а потом вернуться. Как и прозрачные блузки, в которых видны бюстгальтеры и стринги, натянутые до ушей.

Носок на члене, куда же мы без него, оммаж Red Hot Chili Papers. Группа выступала так в 1983 году, только вдумайтесь, 40 (!!!) лет назад и это в том числе прославило их. Голые рокеры, рокеры в одном носке. Помимо того, что блестящие и гениальные музыканты. Как факт наличия члена у музыканта, а у нас тут с вами целый рэпер Vacio, арестованный на 15 суток. Так вот как наличие члена у человека делает его пропагандистом ЛГБТ? Может, он пропагандировал традиционные ценности, чтобы женщины прыгали на него и рожали новых солдат? Носок был белым, а не радужным. И довольно большим, опять же мои комплименты. Он, конечно, тоже был представлен к стенке и извинился прямо в СИЗО.

Извинился Дима Билан, два раза представляющий честь России на Евровидении и единственный российский артист, который его выиграл. Извинился тоже как нашкодивший щенок и он тоже очень любит свою страну, главное не тыкайте мокрым носиком в дерьмо. Очень люблю, очень, прямо обожаю.

Извинилась Лолита. Начинаются проверки всех артистов, журналистов, блогеров, кто был на вечеринке. Всем ша, всем сидеть тихо, не высовываться и разговорчики в кружевном строю. Вы думали, мы своей сухой и костлявой рукой не залезем вам в трусы, господа патриоты? Мы залезли в трусы женщинам и ЛГБТ, чем вы лучше?

Мы научим тебя, сука, родину любить. Целовать её ботинки и подошвы. Мы научим тебя, сука, родину любить. Настоящее, грядущее и прошлое.

"Патриоты" отрицают, что участников преследует государство, и пишут о проснувшемся в России гражданском обществе.

Маргарита Симоньян

А помните, либерота скулила, что у нас нет 'института репутации' и сопутствующей ему культуры отмены?

Кушайте, не обляпайтесь.

Настасья Иванова

Зачем-то начали обвинять власть в преследовании любителей ходить неглиже. Да какая власть:

"Ночной клуб «Мутабор» в Москве могут закрыть после «голой» вечеринки со звездами, которую провела блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева, сообщил Telegram-канал Mash. Проверить заведение на предмет нарушений потребовали члены движения «Сорок сороков»".

Ещё фигурирует некий "Зов народа", он написал заявление на Ивлееву и бомбардирует прокуратуру заявлениями против Галкина и Пугачевой. Те же "Сорок сороков", только в профиль. Также подключилась наша главная пропагандистка легализации гражданского короткоствола, ныне депутат Бутина. Младшая Мизулина, куда без неё.

И т.д., и т.п.

Это всё ультраконсерваторы и фундаменталисты, а не власть. Ещё бы на власть повесили ковидиотскую пропаганду Шукшиной. Не-не, это совсем другое, это вроде русской реформации, только без реформы церкви. Натуральные женевские гугеноты.

Не для оправдания власти, хотя ей тут оправдываться не за что. А для понимания, что происходит с обществом - а происходит очень интересное.

Михаил Пожарский согласен лишь частично.

Сравнения нынешней истории "голой вечеринки" с западной "культурой отмены" отчасти верно, и отчасти ошибочно. С одной стороны есть фундаментальная разница в том, что там отменой заведует общество, а у нас - государство. Однако и там, и здесь отменяют на уровне институтов, которые являются прослойкой между публикой и медийными личностями. Бренды, кино и музыкальные студии внезапно разрывают контракты, резко превращая человека в неприкасаемого. Настю Ивлееву тоже нынче начали отменять на уровне институтов - МТС и Тиньков-банк стирают ее из реальности. Но разница тоже понятна - на Западе отмена проходит без депутатских запросов и налоговых проверок. А здесь еще непонятно отменяли бы кого-то частные компании без товарища майора, который маячит где-то за горизонтом.

Аббас Галлямов не согласен совсем.

Судя по тому, что участников «голой вечеринки» начали выкидывать из уже отснятых и отмонтированных новогодних телевизионных шоу, мы имеем дело не просто с истерикой неуравновешенной Z-общественности. Похоже, что это государственная реакция.

Причин мне видится две. Первая связана с тем, что в Кремле попытку повеселиться во время чумы восприняли как первый шаг в сторону нелояльности. Очевидно, что главным мотивом людей, решивших гусарить так, словно в стране нет никакой консервативно-патриотической мобилизации, является их внутреннее несогласие с ней. Выступить против они боятся, а вот повести себя так, будто никакой СВО в природе не существует, они сочли возможным. А кто знает, что им дальше придёт в голову? Чего им ещё захочется? Нельзя позволять людям расширять пространство свободы, а то в раж могут войти.

Вторая составляющая связана с возрастом Путина, Патрушева и иже с ними. Эти люди в принципе против сексуальности. Как старушек возле подъезда, их тоже раздражают чересчур короткие юбки молодых соотечественниц.

Кстати, именно этим может быть обусловлена и их ненависть к ЛГБТ. Они бы сами с удовольствием во всем таком поучаствовали, но уже не могут. Поэтому и злятся.

Кирилл Лятс

Не хочется думать, что все это придумано для раскрутки новогодних огоньков. Так бы услышали: уууу, опять Милявская...- и выключили бы телек, а теперь будут всё подробно смотреть: будут ли Лолита с Киркоровым выступать или нет... так что для нашего дома ветеранов эстрады это просто подарок...жопный

Александр Кынев считает, что репрессии против звёзд эстрады — часть кремлёвской стратегии "разделяй и властвуй", но эта стратегия не сработает.

Думаю, что история с "голой вечеринкой у Ивлеевой", это очередной пример мифических представлений власти об обществе, и основанных на этих мифах попытках с обществом воссоединиться через кампанию против чего-то.

С одной стороны, посплетничать о жизни звёзд, понегодовав как они живут и с жиру бесятся, это любимое народное. Это было есть и будет, это неотъемлемая часть разговоров у подъезда или за стаканом в поезде.

Но из этого ритуала наслаждения полоскания жизни звёзд никак не следует, что репрессии против них дадут какое-то единение. Ровно наоборот. Это такой парадокс: обсуждать и осуждать именно тех, кого любят. Всё репрессии против конкретного певца/актёра со стороны власти у простых людей в те же советские годы вызывали такое же сочувствие, с каким жаром до этого обсуждали похождения.

Также любят обсуждать, как сочувствуют любому, кого власть обижает - это второй столп массовых настроений. Никогда наши люди не поддерживали репрессий против своих любимцев, да и вообще, в России принято сочувствовать жертвам власти, а не наоборот (если, конечно, речь не о об однозначно негативных персонажах типа Чикатило или ином подобном).

Поэтому "обижая"/отменяя артистов никакого имиджевого выигрыша власть не получит. Попугать можно, но любви к власти в результате точно не станет больше, а станет меньше. Как раз наоборот, именно за переизбыток насилия власть у нас всегда и не любили. В массовом сознании власть в целом образ отрицательный, а не позитивный. И при репрессиях против артистов случится не единение власти с народом, а скорее единение обижаемого народа с его же обижаемыми артистами, какими бы они не были.

Лев Шлосберг настроен более пессимистично.

Вечеринка «almost naked» в свободном обществе прошла бы практически незамеченной для широкой публики. Каждый имеет право быть глупым и маяться дурью, если это не нарушает права других людей. Чем более свободны времена, тем шире рамки допустимого в бытовом поведении. Но нынче другие времена.

Звезды российской попсы, привыкшие к жизни в полном отрыве от страны (кроме заработков), словно не заметили ничего произошедшего с Россией в последние годы. Их никогда или почти никогда не касалась политика. Они не поняли, что в стране построено полицейское государство, а в полицейском государстве обязательно появится полиция нравов. Эта полиция нравов будет предписывать всему обществу «нормы», отклонение от которых воспринимается как прямая угроза укладу общественной жизни, сутью которого является полная покорность человека власти – не только политическая, но также моральная и физическая.

Полицейское государство гневно и грозно показывает себя пуританином, будучи абсолютно развращенным интеллектуально, морально и физически. Полицейское государство воспринимает любое публично обнаженное тело как политическую демонстрацию, посягающую на устои и «скрепы» несвободы. Полицейское государство не может существовать без посягательства на частную жизнь человека, так как считает человека вещью, а себя – его собственником.

Для полицейского государства важно низвергнуть кумиров публики перед обществом как можно более уничижительно – с публичными покаяниями, страхом в глазах, слезами, дрожанием в голосе, стоянием на коленях и целованием державных ботинок. Люди должны, по замыслу, отвернуться от кумиров, отверженных властью, презирать их.

В этом очевидно принудительном покаянии – назидание обществу: смотрите и запоминайте, что мы сделали с теми, кто неправильно себя ведёт, смотрите и запоминайте, какие они на самом деле жалкие и ничтожные, как они готовы признаваться и каяться в любых грехах, реальных и мнимых, лишь бы сохранить кусок хлеба и место у стола. Смотрите и запоминайте: так будет с каждым, кто нарушит правила полицейского государства.

Эти публичные покаяния – акт воспитания тотальной покорности в обществе: политической и личной. Эти извинения – акт публичного разрушения достоинства личности как такового, вне зависимости от того, что сделал или не сделал человек. Эти покаяния являются актами публичной присяги униженных людей в личной преданности власти и её любым, даже средневековым, «традиционным ценностям».

И невозможно не видеть, как за этими признаниями и покаяниями встает тень публичных судебных процессов первой половины ХХ века, когда подсудимые и по сути уже приговоренные признавали себя «врагами народа», сознавались в несовершенных преступлениях, рассказывали, как копали тоннель «от Бомбея до Лондона» и покушались на жизнь вождя, а публика в зале суда и на митингах кричала: «Расстрелять, как бешеных собак!».

"Патриотка" Мария Сергеева объясняет, что прощать нельзя.

Технологический аспект кэнселлинга участников голой вечеринки.



Представим стол для совещаний, за которым сидят высокопоставленные начальники. И вот один из них тихим голосом говорит:



- А давайте посмотрим на вечеринку Ивлеевой глазами жены мобилизованного, оставшейся с двумя детьми на руках и третью неделю не получающую вестей от мужа, потому что он дежурит на первой линии. Или посмотрим на это глазами добровольца средних лет, за свой счёт купившему снарягу и сидящему в окопах где-то под Авдеевкой. А потом этими же глазами прочтём пост Ксении«Вызываю огонь на себя»Собчак, про то, что “где-то убивают, где-то голодают дети, а где-то пьют шампанское, никакой траур не может длится вечно».



Вы думаете, эти люди подумают плохо только про Собчак с Ивлеевой? Нет, они прежде всего подумают «да вы там все в своей Москве изрядно охренели». И в то, что пока одни в окопах мерзнут и гибнут, а другие пляшут с ожерельем за 25 лямов на голой жопе, будем виноваты конкретно мы, уважаемые коллеги. И эти сидящие в окопах люди не захотят сидеть там дальше и рисковать жизнью, защищая родину. Они захотят пойти на Москву и снести тут всё к чертовой бабушке. Как это случилось на ненависти к элитам и «шпионам в августейшей фамилии» в Первую Мировую войну. И единственный способ для власти отстроиться от этих пляшущих селебрити - показательная порка. Даже если вы, коллеги, относитесь к этим людям с симпатией и не считаете, что они так уж нагрешили.



И сидящие за столом для совещаний люди единогласно поддержат говорившего. Логика власти.



Я сама росла в 90е, читала журналы Ом и Птюч, и техновечеринкой с дресс-кодом «свингерский клуб в мытищинском подвале» меня не удивить. Если честно, вообще никаких эмоций не вызвало, ни положительных, ни отрицательных. Но я видела, как на фото с вечеринки реагируют люди, бывшие там, за ленточкой. В том числе из моего ближнего круга. И знаете, как частное лицо я за всяческую свободу самовыражения. И я искренне ненавижу коллективную травлю и показательные казни. Но если бы я была начальником - я бы дала команду «фас». Потому, что иначе агитпроп той стороны распечатает фото и высказывания знаменитостей с фразой «вы точно хотите воевать за ЭТО?» и нанесёт куда бОльший ущерб, чем отмена концерта и уплата налогов.

Иван Давыдов

Вечеринка эта несчастная – важный, конечно, момент.

Момент, когда меняются требования к публичным персонам: теперь отсутствия демонстративной нелояльности мало, необходима публичная демонстрация лояльности.

Ничего ведь нового не произошло. Шоубиз (на родине, по крайней мере, хотя не думаю, что тут мы сильно в стороне от окружающего мира) к тому и сводится, чтобы вставить себе в задницу что-нибудь блестящее и демонстрировать красоту публике.

Суть претензий, которые начали формулировать телеграм-патриоты и которые услышала власть, она в чем? «Как они смеют в такое время, когда… И никто из них ни разу не поддержал священную борьбу с неонацизмом!»

Интересно, конечно, поразмышлять о том, как формулировались бы претензии, если бы участники вечеринки сначала поддержали публично священную борьбу, а потом уже потянулись за носками. Еще интересно, что примерно то же я читал у одного отъехавшего политолога: «Как они смеют в такое время, когда!» У него, конечно, свое «когда», но вообще разница между советскими и антисоветскими не такая большая, как принято думать.

Александр Кынев пишет, что начальство в очередной раз ищет путей единения с народом, по ошибке принимая за народ шумную, но малочисленную группировку радикалов. Я раньше и сам думал что-то похожее, но увы. Дело просто в том, что сама логика государственного развития подталкивает начальство к превращению государства в радикала номер один. И зон, где запросы радикалов совпадают с представлениями государства о должном, будет становиться только больше.

Тут, кстати, конфликт. Логика саморазвития толкает государство в предельный радикализм, но настоящий-то запрос у широких масс (наверняка внеморальный или даже аморальный, осуждайте, если нравится осуждать, я вообще не об этом) – на сохранение нормальности. Что из этого конфликта вырастет – посмотрим, если будем живы.

Вячеслав Чернов

В общем, никого на эстраде не осталось. На Шамана тоже надеяться я бы не стал - обязательно споткнётся где-то. Только Джигурда держится непоколебимо. Голубой огонек нужно заменить на концерт Джигурды. Путин, куранты и Джигурда до утра.