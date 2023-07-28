Таксисту запросили 17 лет колонии по делу в поджоге здания Росгвардии

Прокурор в Хабаровске запросил 17 лет заключения для таксиста из Комсомольска-на-Амуре Владимира Золотарева, обвиняемого в поджоге крыльца здания Росгвардии, сообщает "Зона солидарности". Приговор огласят уже сегодня, судьи удалились для совещания.

Золоторева обвиняют по трем статьям: приготовление к совершению террористического акта, совершение теракта и применение насилия в отношении представителя власти.

Вечером 3 июня прошлого года Золотарев разлил бензин на крыльце здания Росгвардии и поджег его. Свой поступок он объяснил несогласием с войной в Украине.

"Я не согласен с действиями нашего государства, с "СВО". Меня это глубоко шокировало, и я считал и считаю, что необходимо привлечь внимание к этому. Просто речи не приводят к пониманию. Да, так я привлек внимание и выразил свой протест, другого способа я не видел. Я поджег только крыльцо, но не здание, в вечернее время, то есть в нерабочее, причинять кому-либо вред – такого умысла у меня не было. В результате я понял, что есть и понимающие, но среди них, к сожалению, много тех, кому сребреники дороже", – заявил Золотарев.