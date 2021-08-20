Талибы охотятся за теми, кто помогал США и НАТО

Талибы активизировали розыск жителей Афганистана, которые оказывали помощь США и НАТО. Об этом говорится в документе, подготовленном для ООН, с которым ознакомились Би-би-си и The New York Times.

У талибов, как пишут издания, есть список с адресами сотрудничавших с американцами людей, которых они хотят "допросить и наказать". Если человека найти не удается, то они угрожают убить или арестовать членов его семьи. В особой опасности находятся военные, полицейские и те, кто работал на следственные органы свергнутого правительства. В частности, в черном списке оказались многие из тех, кто в настоящее время находится в аэропорту Кабула в надежде на эвакуацию.

Ищут талибы и журналистов. На западе Афганистана они убили одного и тяжело ранили другого родственника корреспондента Deutsche Welle. Об этом сообщило руководство германской медиакомпании. По его данным, талибы искали журналиста, который в настоящее время находится в Германии. Другие его родственники смогли спастись в последний момент и сейчас вынуждены скрываться.

По данным DW, в Кабуле и провинциях талибы приходили с обысками в дома родственников как минимум трех сотрудников компании. Германские СМИ в открытом письме призвали правительство ФРГ подготовить экстренную визовую программу для местных журналистов, работавших в Афганистане на немецкие издания, а также для членов их семей.

Facebook отключил для пользователей в Афганистане функцию просмотра друзей. Как написал в твиттере глава отдела кибербезопасности социальной сети Натаниэль Глейхер, это было сделано, чтобы "защитить людей от нападений".

Движение "Талибан" ( признано террористической организацией и запрещено в России) заявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана 15 августа. После взятия без боя Кабула талибы объявили об окончании войны, лидеры движения заявляли, что намерены воссоздать Исламский эмират Афганистан.

"Талибан" владел большей частью Афганистана с 1996 по 2001 год. Движение лишилось контроля над страной после военной операции США и их союзников. Нынешнее наступление талибов началось в преддверии вывода американских войск из страны.