Талибы заявили о 400 погибших в результате авиаудара Пакистана

Последствия удара по больнице в Кабуле, 15 марта 2026 года

По меньшей мере 408 человек погибли и 265 ранены в результате удара по больнице для наркозависимых в Кабуле, сообщает Reuters cо ссылкой на представителя талибов, находящихся у власти в Афганистане.

В атаке на больницу талибы обвинили Пакистан. Заместитель представителя правительства талибов Хамдулла Фитрат заявил, что пакистанские военные нанесли авиаудар по больнице, рассчитанной на две тысячи мест, 16 марта примерно в 21:00 по местному времени. В результате удара, по его словам, часть больницы была разрушена.

Министр информации и телерадиовещания Пакистана Аттаулла Тарар заявил, что целью ударов были военные объекты в Кабуле и Нангархаре. По его словам, все удары были "нанесены с высокой точностью" по объектам инфраструктуры, которые используются "талибами для поддержки своих многочисленных террористических группировок".

"Ложные заявления пропагандистов режима талибов не смогут обмануть афганцев и весь мир", – говорится в заявлении Тарара.

Пакистан начал наносить авиаудары по Кабулу и другим населенным пунктам Афганистана во второй половине февраля. Министр информации Аттаулла Тарар заявил, что Пакистан будет продолжать операцию по защите "пакистанских граждан от терроризма, осуществляемого главными террористами".

