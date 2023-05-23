Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

"Там нет Украины". Зорькин принес Путину карту середины XVII века

Председатель Конституционного суда Валерий Зорькин и президент России Владимир Путин, 23 мая 2023 года

Председатель Конституционного суда Валерий Зорькин 23 мая встретился с президентом России Владимиром Путиным. На встречу он принес карту, составленную при французском короле Людовике XIV, и сказал, что на этой карте нет Украины. Путин сказал: "Ну конечно".

"Ну мы знаем, что эти земли просто входили в состав Речи Посполитой, а потом попросились в состав Московского царства. Вот и всё. И оказались в составе Московского царства. А уже потом, после Октябрьской революции, начали образовываться всякие квазигосударственные образования, а советская власть создала Советскую Украину", – заявил Путин.

При этом, как обратили внимание журналисты "Верстки", Крым на этой карте не входит в состав России, полуостров обведён как отдельное государство. В XVII веке там находилось Крымское ханство, которое в союзе с Османской империй воевало с Россией. Кроме того, отметили журналисты, территория, где впоследствии будет расположен Петербург, обозначена как Ингрия и принадлежит Швеции.

Издание "Полигон.медиа" пишет, что на карте, которую показал Зорькин, Украина все-таки есть. Она называется "Ukraine pays des cosaques" или "Украина, земля казаков" в переводе с французского. На тот момент она была частью Речи Посполитой.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG