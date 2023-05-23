"Там нет Украины". Зорькин принес Путину карту середины XVII века

Председатель Конституционного суда Валерий Зорькин 23 мая встретился с президентом России Владимиром Путиным. На встречу он принес карту, составленную при французском короле Людовике XIV, и сказал, что на этой карте нет Украины. Путин сказал: "Ну конечно".

"Ну мы знаем, что эти земли просто входили в состав Речи Посполитой, а потом попросились в состав Московского царства. Вот и всё. И оказались в составе Московского царства. А уже потом, после Октябрьской революции, начали образовываться всякие квазигосударственные образования, а советская власть создала Советскую Украину", – заявил Путин.

При этом, как обратили внимание журналисты "Верстки", Крым на этой карте не входит в состав России, полуостров обведён как отдельное государство. В XVII веке там находилось Крымское ханство, которое в союзе с Османской империй воевало с Россией. Кроме того, отметили журналисты, территория, где впоследствии будет расположен Петербург, обозначена как Ингрия и принадлежит Швеции.

Издание "Полигон.медиа" пишет, что на карте, которую показал Зорькин, Украина все-таки есть. Она называется "Ukraine pays des cosaques" или "Украина, земля казаков" в переводе с французского. На тот момент она была частью Речи Посполитой.