85 лет назад было подписано знаменитое Мюнхенское соглашение, ставшее символом "политики умиротворения агрессора". Чему сегодня могут научить мировых политиков "уроки Мюнхена"? Возможно ли повторение чего-то подобного в наши дни, в первую очередь с учетом реалий российского вторжения в Украину?