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Танцы со злом

Танцы со злом
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Танцы со злом

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85 лет назад было подписано знаменитое Мюнхенское соглашение, ставшее символом "политики умиротворения агрессора". Чему сегодня могут научить мировых политиков "уроки Мюнхена"? Возможно ли повторение чего-то подобного в наши дни, в первую очередь с учетом реалий российского вторжения в Украину?

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