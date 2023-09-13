Танцы со злом
85 лет назад было подписано знаменитое Мюнхенское соглашение, ставшее символом "политики умиротворения агрессора". Чему сегодня могут научить мировых политиков "уроки Мюнхена"? Возможно ли повторение чего-то подобного в наши дни, в первую очередь с учетом реалий российского вторжения в Украину?
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Дружба за хлеб