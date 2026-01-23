Танкер "теневого флота" России дрейфует в Средиземном море

Танкер "теневого флота" России, который раньше ходил под флагом Панамы, но потом сменил его на российский, дрейфует "без управления" в Средиземном море.

Как сообщает агентство Bloomberg, судно называется "Прогресс" и следовало под российским флагом в египетский Порт-Саид с 730 тысячами баррелей российской нефти марки Urals. Компания-владелец судна зарегистрирована в Санкт-Петербурге.

По данным сервиса MarineTraffic, "Прогресс" (регистрационный номер 9306627) дрейфует у берегов Алжира после того, как его передатчик сменил статус на "лишено управления". Судно вышло из порта Приморск в Ленинградской области, конечной точки Балтийской трубопроводной системы.

До полномасштабной войны России против Украины, как следует из регистрационного номера, "Прогресс" назывался "Хуанхэ" и ходил под флагом Панамы. Под прежним названием весной 2025 года он попал под санкции Великобритании, Австралии, Украины, Канады, Швейцарии и ЕС. США санкции в отношении судна не вводили.

В описании санкций говорится, что танкер был замечен в перегрузке нефти в море на другое находящееся под санкциями судно "теневого флота" у берегов Египта. Судно "участвовало в экспорте российской нефти и нефтепродуктов из российских портов Балтийского и Чёрного морей, в том числе с применением вводящих в заблуждение и высокорисковых практик".

В четверг Франция задержала судно "теневого флота" в Средиземном море. Ранее США задержали несколько танкеров "теневого флота", вышедших из Венесуэлы, в том числе танкер Marinera, уже в пути сменивший флаг на российский. В Москве такие действия называют "пиратством".

