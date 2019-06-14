CША: иранцы сняли магнитную мину с корпуса танкера вскоре после взрывов

Командование вооруженных сил США обнародовало в четверг вечером видеозапись, на которой военнослужащие иранского Корпуса стражей исламской революции снимают неразорвавшуюся магнитную мину с корпуса одного из танкеров, поврежденных накануне в Оманском заливе примерно в 40 километрах от южных берегов Ирана.

На записи видно, как иранский патрульный катер подходит к японскому танкеру Kokuka Courageous, чтобы удалить мину. Помимо видеоролика Соединенные Штаты представили и фотографии операции, проведенной иранцами.

Предполагается, что Иран пытался замести следы преступления, в котором его обвиняют Соединенные Штаты.

Взрывы на двух танкерах произошли в четверг утром. На одном из них, норвежском Front Altair, полностью загруженном нефтью, после взрыва вспыхнул сильный пожар. Над судном в течение нескольких часов висел столб густого черного дыма.

Иран назвал американские обвинения “безосновательными“и “элементом кампании иранофобии“. Комментаторы, однако, напоминают, что Иран в 1987-1988 годах вел масштабную минную войну против танкеров, вынудив американские ВМС сопровождать их при проходе Персидского залива.

“Соединенные Штаты нисколько не заинтересованы в новом конфликте на Ближнем Востоке, но они готовы вместе с мировым сообществом защищать общие интересы, включая свободу судоходства“, - заявил представитель Пентагона.

Аналогичный инцидент случился в мае вблизи эмирата Эль-Фуджайра, в результате пострадали четыре танкера. Вину за те взрывы Вашингтон также возложил на Тегеран.