Ссылки для упрощенного доступа
Вернуться к основному содержанию
Вернутся к главной навигации
Вернутся к поиску
toggle search input
toggle main navigation
Все сайты РСЕ/РС
Искать
Искать
текст для поиска...
Радио
Видео
Россия
Мир
Мнения
Культура
Наука
Цитаты Свободы
Сибирь.Реалии
Фактограф
Спецпроекты
Украина. 5 лет спустя
Свобода и Мемориал
"Свобода" на кинофестивалях
Миры Горенштейна
#1968
ЧМ по футболу 2018
Молодые и свободные
Столетие революции
Далее
Радио Свобода TV 1
Радио Свобода TV 1
Последние видеотрансляции
Дальше в видеоэфире
17:00 - 17:30
Дороги к свободе. Чернобыль: вечная угроза
18:00 - 18:29
Рожденные после СССР. Новое равноправие
18:30 - 19:00
С христианской точки зрения. Секта и Церковь, меньшинство и большинство
Радио Свобода Спутник
Радио Свобода Спутник
Последние видеотрансляции
Видеоновости
Дальше в видеоэфире
12:00 - 12:05
Видеоновости
13:00 - 13:05
Видеоновости
14:00 - 14:05
Видеоновости
Радио Свобода TV 2
Радио Свобода TV 2
Последние видеотрансляции
Автозаки и мусоровозы
Видео Свобода
Репортажное видео
Все видеопрограммы / радиопрограммы
Ток-шоу
Всё видео
Расписание видеопрограмм
Радио Свобода
Слушать прямой эфир
10:05 - 11:00
Live
Лицом к событию. Ассанж нужен Кремлю?
Далее
11:00 - 11:05
Новости
11:05 - 12:00
Человек имеет право Live. Автозаки и мусоровозы
12:00 - 12:05
Новости
Аудио
Слушать / скачать последние программы
Все радиопрограммы / видеопрограммы
Подписаться на подкасты
Расписание передач
Как слушать
Искать
Искать
Предыдущий
Следующий
Новость часа
Предыдущий
Следующий
Сейчас в эфире
Лицом к событию. Ассанж нужен Кремлю?
История
"Дурилки" войны. Что делают военные, чтобы обмануть противника
1 часа(-ов) назад
Эймос Чаппл
Эти когда-то секретные фотографии показывают, что иногда и бревна умеют стрелять
1
Война невозможна без обмана противника. Попытка показать себя сильнее, чем ты есть на самом деле, вообще в природе человека. Посмотрите, до какого совершенства доходят в этом искусстве армии мира.
Одни из самых ранних фотографий муляжей оружия были сделаны во время Гражданской войны в Америке в 1861–1865 годах. На этой фотографии – так называемые "квакерские пушки". На самом деле это дрова, положенные так, чтобы смотрящим в бинокль генералам армии противника казалось, что эту мощь не разбить.
"Квакерскими пушками" пользовались обе стороны конфликта.
2
Солдат делает вид, что стреляет из "квакерской пушки". Муляжи оружия иногда использовались для того, чтобы выиграть время у противника. Например, до наступления ночи, когда под покровом темноты бревна можно заменить на настоящие пушки.
Свое называние "квакерские пушки" получили от квакеров, протестантского движения, придерживающегося пацифистских принципов.
3
Во время Первой мировой войны деревянные муляжи танков часто использовались на поле боя вместе с настоящими танками. Этот деревянный "второй эшелон" показывал противнику, что танков много и не стоит переходить в наступление. На фотографии – кукла-танк германского производства.
4
Но по-настоящему свою роль в истории муляжи оружия сыграли в ходе Второй мировой войны. В африканской пустыне британская армия разгромила итало-немецкую группировку фельдмаршала Эрвина Роммеля. Это было решающее сражение. И муляжи помогли одержать победу.
Загрузить еще
"Дурилки" войны. Что делают военные, чтобы обмануть противника
Новости
Лунгин поспорил с Мединским на просмотре фильма "Братство"
Макрон принял Зеленского и Порошенко в Елисейском дворце
3% жителей России оказались владельцами 90% денег в стране
Выбор Свободы
История
Гражданских войн будет больше. 1919: воспоминания о будущем?
Украина
"Любовь России". "Консула ДНР" во Франции подозревают в сутенерстве
Украина
"Я закончу через 5 лет, а вы закончите 22-го". Порошенко vs. Зеленский
Книжный шкаф
Поэт – это больное животное. Разговор с Дмитрием Воденниковым
Наука
Тень черной дыры. Космический шедевр в восьми вопросах и ответах
Другие материалы
Бок о бок
кинофестиваль
Виджет для Сноба
Реклама вертикальная
Самое читаемое
1
"Я не интересовалась политикой". История самого громкого профсоюза
2
С Путиным не танцуем. Спецслужбы Австрии в изоляции из-за России
3
6 лет и 10 месяцев. Арестован основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж
4
Кинокритик Долин ушёл с ВГТРК после "лживого" репортажа "России-24"
5
Суд в Москве оштрафовал Facebook по требованию Роскомнадзора
Смотрят
1
Михаил Ходорковский: "Никто не хочет прожить всю жизнь при Путине"
2
Многодетные семьи поселили на болоте
3
"В стране нечем дышать". Путин гонит россиян на Запад
4
70-летие НАТО. Как СССР породил Североатлантический союз
5
НАТО обещает "прикрыть" суда Украины. Ценой прямого конфликта с РФ?
Слушают
1
Самая красивая
2
Мечеть из Святой Софии
3
"Забытый" архив украинской коррупции. Олег Хоменок - о документах из резиденции Виктора Януковича
4
Разговор со Светланой Алексиевич
5
"Нюрнберг" для Кокорина и Мамаева. Юрист Алексей Елаев - о деле футболистов "Зенита" и "Краснодара"
Рекомендованое
Подписывайтесь на Яндекс Дзен
Смотрите также
История
Гражданских войн будет больше. 1919: воспоминания о будущем?
Украина
"Любовь России". "Консула ДНР" во Франции подозревают в сутенерстве
Украина
"Я закончу через 5 лет, а вы закончите 22-го". Порошенко vs. Зеленский
Книжный шкаф
Поэт – это больное животное. Разговор с Дмитрием Воденниковым
Наука
Тень черной дыры. Космический шедевр в восьми вопросах и ответах
Общество
"Я не интересовалась политикой". История самого громкого профсоюза
Атлас Мира
Новая хунта вместо старого диктатора. Детали переворота в Судане
Нестоличная Россия
Граффити про Путина. Роскомнадзор наносит ответный удар
Наверх
XS
SM
MD
LG