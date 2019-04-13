"Дурилки" войны. Что делают военные, чтобы обмануть противника

1 Война невозможна без обмана противника. Попытка показать себя сильнее, чем ты есть на самом деле, вообще в природе человека. Посмотрите, до какого совершенства доходят в этом искусстве армии мира.



Одни из самых ранних фотографий муляжей оружия были сделаны во время Гражданской войны в Америке в 1861–1865 годах. На этой фотографии – так называемые "квакерские пушки". На самом деле это дрова, положенные так, чтобы смотрящим в бинокль генералам армии противника казалось, что эту мощь не разбить.



"Квакерскими пушками" пользовались обе стороны конфликта.