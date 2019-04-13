Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
История

"Дурилки" войны. Что делают военные, чтобы обмануть противника

Эти когда-то секретные фотографии показывают, что иногда и бревна умеют стрелять
Война невозможна без обмана противника. Попытка показать себя сильнее, чем ты есть на самом деле, вообще в природе человека. Посмотрите, до какого совершенства доходят в этом искусстве армии мира.&nbsp; Одни из самых ранних фотографий муляжей оружия были сделаны во время Гражданской войны в Америке в 1861&ndash;1865 годах. На этой фотографии &ndash; так называемые &quot;квакерские пушки&quot;. На самом деле это дрова, положенные так, чтобы смотрящим в бинокль генералам армии противника казалось, что эту мощь не разбить.&nbsp;&nbsp; &quot;Квакерскими пушками&quot; пользовались обе стороны конфликта.&nbsp;&nbsp;
1 Война невозможна без обмана противника. Попытка показать себя сильнее, чем ты есть на самом деле, вообще в природе человека. Посмотрите, до какого совершенства доходят в этом искусстве армии мира. 

Одни из самых ранних фотографий муляжей оружия были сделаны во время Гражданской войны в Америке в 1861–1865 годах. На этой фотографии – так называемые "квакерские пушки". На самом деле это дрова, положенные так, чтобы смотрящим в бинокль генералам армии противника казалось, что эту мощь не разбить.  

"Квакерскими пушками" пользовались обе стороны конфликта.  
Солдат делает вид, что стреляет из &quot;квакерской пушки&quot;. Муляжи оружия иногда использовались для того, чтобы выиграть время у противника. Например, до наступления ночи, когда под покровом темноты бревна можно заменить на настоящие пушки.&nbsp; Свое называние &quot;квакерские пушки&quot; получили от квакеров, протестантского движения, придерживающегося пацифистских принципов.&nbsp;
2 Солдат делает вид, что стреляет из "квакерской пушки". Муляжи оружия иногда использовались для того, чтобы выиграть время у противника. Например, до наступления ночи, когда под покровом темноты бревна можно заменить на настоящие пушки. 

Свое называние "квакерские пушки" получили от квакеров, протестантского движения, придерживающегося пацифистских принципов. 
Во время Первой мировой войны деревянные муляжи танков часто использовались на поле боя вместе с настоящими танками. Этот деревянный &quot;второй эшелон&quot; показывал противнику, что танков много и не стоит переходить в наступление. На фотографии &ndash; кукла-танк германского производства.&nbsp;
3 Во время Первой мировой войны деревянные муляжи танков часто использовались на поле боя вместе с настоящими танками. Этот деревянный "второй эшелон" показывал противнику, что танков много и не стоит переходить в наступление. На фотографии – кукла-танк германского производства. 
Но по-настоящему свою роль в истории муляжи оружия сыграли в ходе Второй мировой войны. В африканской пустыне британская армия разгромила итало-немецкую группировку фельдмаршала&nbsp;Эрвина Роммеля. Это было решающее сражение. И муляжи помогли одержать победу.&nbsp;
4 Но по-настоящему свою роль в истории муляжи оружия сыграли в ходе Второй мировой войны. В африканской пустыне британская армия разгромила итало-немецкую группировку фельдмаршала Эрвина Роммеля. Это было решающее сражение. И муляжи помогли одержать победу. 

Загрузить еще

Виджет для Сноба

Реклама вертикальная

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG