ТАСС утверждает, что Трепова "сотрудничает со следствием"

Российское государственное агентство ТАСС вечером в субботу опубликовало сообщение о том, что Дарья Трепова, обвиняемая в совершении взрыва в кафе в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб блогер Максим Фомин, известный под псевдонимом Владлен Татарский, "сотрудничает со следствием".
ТАСС ссылается на источник в правоохранительных органах. По его словам, все показания Треповй "тщательно проверяются", а следствием "устанавливается весь круг предполагаемых сообщников обвиняемой" и "отрабатываются различные версии и мотивы совершенного теракта". В сообщении также содержится оговорка, что детали работы следственной группы не уточняются в интересах следствия.
При этом ранее представители российских властей утверждали, что взрыв был организован с территории Украины, а Трепова выполняла задание неких лиц из Киева. В последнем сообщении ТАСС таких утверждений нет.
Адвокаты Треповой пока не комментировали сообщение агентства.
Ранее стало известно, что защита Дарьи Треповой не обжаловала постановление суда о её аресте. В карточке дела говорится, что постановление об аресте вступило в силу 8 апреля. Защита Треповой либо не стала обжаловать арест, либо не успела это сделать в трехдневный срок. На самом заседании по избранию меры пресечения для Треповой защита требовала назначить меру, не связанную с лишением свободы.
Дарью Трепову 4 апреля на два месяца арестовал Басманный суд Москвы, куда её этапировали из Петербурга после задержания. Обвинения предъявлены по статьям о совершении теракта организованной группой и незаконном ношении взрывчатых устройств. Заседание проходило в закрытом режиме. Трепову отправили в СИЗО "Лефортово", где содержатся обвиняемые по делам, следствие по которым ведёт ФСБ.
- Взрыв в кафе Петербурга произошел вечером 2 апреля. В этот момент там проходила встреча с провоенным блогером Владленом Татарским. Он погиб, десятки человек пострадали. Правоохранительные органы задержали 26-летнюю жительницу Петербурга Дарью Трепову. Ее обвиняют в том, что она пронесла на встречу с Татарским статуэтку, внутри которой было взрывное устройство. По данным источников СМИ, Трепова могла не догадываться о том, что в статуэтке, которую она передала Татарскому, находится взрывчатое вещество.
- Российские следственные органы заявляли о возможной причастности к убийству Владлена Татарского Украины, а также Фонда борьбы с коррупцией, основанного Алексеем Навальным. И украинские власти, и сторонники оппозиционера отрицают причастность к нападению. Ответственность за взрыв взяла на себя некая Национальная республиканская армия. О существовании такой организации, якобы ведущей вооружённую борьбу против российских властей, ранее заявлял живущий в Киеве политик Илья Пономарёв и ряд телеграм-каналов. Не приведено, однако, никаких доказательств того, что "армия" каким-либо образом причастна к взрыву.
- В Москве на Троекуровском кладбище в субботу прошли похороны Владлена Татарского. На прощание пришли сотни людей. Похороны прошли с воинскими почестями - посмертно блогер был награждён орденом Мужества. На похороны пришли глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин и лидер ЛДПР депутат Леонид Слуцкий. К гробу принесли кувалду - символ ЧВК "Вагнер", в ряды которой посмертно записали Татарского. Была исполнена также песня "Они ушли" - римейк композиции чеченского барда Тимура Муцураева, изначально посвящённой погибшим на войне с Россией чеченским бойцам.
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