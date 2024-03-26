Телеведущая Татьяна Лазарева объявила о своём выдвижении в Мосгордуму. Видео с её заявлением опубликовала "Сота".
Лазарева присоединилась к инициативе политиков и журналистов, объявленных российскими властями иноагентами. Они планируют выдвинуться на выборах в столичный парламент во всех 45 округах.
"Говорят, что статус иностранного агента нисколько не дискриминирует людей. Я хочу это проверить, я хочу вместе с моими коллегами <…> баллотироваться в Мосгордуму этой осенью", – сказала Лазарева.
Телеведущая неоднократно участвовала в московских акциях: выступала за сохранение исторических зданий и сооружений, поддерживала политзаключённых, была оратором на Болотной площади в 2012 году. Также Лазарева выступала против законов о "пропаганде ЛГБТ", аннексии Крыма, поправок к Конституции и вторжения в Украину.
Ранее о своём выдвижении в Мосгордуму сообщили политик Эльвира Вихарева и журналист Сергей Маркелов. Закон пока позволяет "иноагентам" избирать и быть избранными (но запрещает "влиять на выборы").
Выборы в Мосгордуму должны пройти в сентябре 2024 года.
- Российские власти могут объявить иноагентом любого, кто находится под "иностранным влиянием", определение которого в законе прописано очень расплывчато. Сейчас в реестре более 570 "иностранных агентов": физических лиц, СМИ, НКО и движений.
- С конца 2022 года "иноагентам" запрещено преподавать в госучреждениях, быть организаторами публичных мероприятий, служить в армии по контракту, быть членами избирательных комиссий и наблюдать на выборах.
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