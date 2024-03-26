Телеведущая Татьяна Лазарева объявила о своём выдвижении в Мосгордуму. Видео с её заявлением опубликовала "Сота".

Лазарева присоединилась к инициативе политиков и журналистов, объявленных российскими властями иноагентами. Они планируют выдвинуться на выборах в столичный парламент во всех 45 округах.

"Говорят, что статус иностранного агента нисколько не дискриминирует людей. Я хочу это проверить, я хочу вместе с моими коллегами <…> баллотироваться в Мосгордуму этой осенью", – сказала Лазарева.

Телеведущая неоднократно участвовала в московских акциях: выступала за сохранение исторических зданий и сооружений, поддерживала политзаключённых, была оратором на Болотной площади в 2012 году. Также Лазарева выступала против законов о "пропаганде ЛГБТ", аннексии Крыма, поправок к Конституции и вторжения в Украину.

Ранее о своём выдвижении в Мосгордуму сообщили политик Эльвира Вихарева и журналист Сергей Маркелов. Закон пока позволяет "иноагентам" избирать и быть избранными (но запрещает "влиять на выборы").

Выборы в Мосгордуму должны пройти в сентябре 2024 года.