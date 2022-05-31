Татулова покинула пост бизнес-омбудсвумен из-за разногласий с государством

Омбудсвумен по защите малого и среднего бизнеса Анастасия Татулова написала заявление о досрочном сложении своих полномочий. Об этом она рассказала изданию Forbes.

По словам Татуловой, она разошлась во взглядах с государством на то, что нужно делать, устала решать вопросы предпринимателей вручную и столкнулась с давлением на себя и семью. Татулова заявила, что тратила много времени на попытки изменить мир и сделала на посту омбудсвумен всё, что смогла. "Хотела бы вернуться к тому, что я прежде всего предприниматель, а не общественный деятель и уж тем более не политик", — сообщила Татулова.

Как рассказала Татулова, заявление об уходе она написала ещё месяц назад и окончательно оставит должность, когда "все вопросы и текущие проблемы будут переданы следующему волонтёру". Татулова пообещала, что продолжит вести свой телеграм-канал и принимать там обращения бизнесменов. Предпринимательница отметила, что писем "с конца февраля стало гораздо больше".