Таврическая ТЭС в Крыму, возможно, пострадала в результате атаки

В аннексированном Крыму в ночью на 20 июня были слышны взрывы, работала ПВО. Под удар, вероятно, попала Таврическая ТЭС, сообщает Крым.Реалии.

Телеграм-канал "Крымский ветер" со ссылкой на местных жителей сообщал о взрывах в Симферополе и прилегающих поселках, а также в Бахчисарайском районе, Красноперекопске, Армянске, Перевальном. Воздушная тревога была объявлена в Севастополе.

По сообщениям "Крымского ветра", горит нефтегазовое хранилище к северо-западу от Бахчисарая и газораспределительная станция возле села Журавлёвка к северу от Гвардейского, возник пожар возле Генического моста. Информация подтверждается спутниковыми снимками сервиса NASA FIRMS, отслеживающего пожары, передаёт Украинская служба Радио Свобода.

Официального подтверждения ударов и информации об их последствиях пока нет.

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