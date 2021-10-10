Тайвань укрепляет оборону в ответ на желание Китая "мирно" воссоединиться

Тайвань продолжит укреплять свою оборону, заявила в воскресенье президент Тайваня Цай Инвэнь. По её словам, путь, предлагаемый Пекином, не связан ни со свободой, ни с демократией для 23-миллионного народа Тайваня.



Китай считает Тайвань частью своей территории. Небольшое островное государство площадью в два раза меньше Чехии, но с населением 23 миллиона человек, подвергается все большему политическому и военному давлению со стороны Пекина. Как отмечает агентство Reuters, частью этого давления стали неоднократные вторжения китайских военно-воздушных сил в опознавательную зону противовоздушной обороны Тайваня.



Председатель КНР Си Цзиньпин в субботу пообещал осуществить "мирное воссоединение" с Тайванем, не упомянув о вероятности применении силы. Власти Тайвани заявили, что определять будущее островного государства может только народ Тайваня.



Выступая на митинге по случаю Национального дня Тайваня, Цай Инвэнь выразила надежду на ослабление напряженности в районе Тайваньского пролива и подтвердила, что Тайвань не будет "действовать опрометчиво".

Китай предложил Тайваню модель автономии по принципу "одна страна – две системы". Подобная система действует в отношениях между КНР Гонконгом. Но все основные тайваньские партии отвергли эту модель, особенно после репрессий Китая Гонконге.

Канцелярия Госсовета КНР по делам Тайваня, назвала воскресную речь Цай Инвэнь "выступлением в защиту независимости Тайваня, которая спровоцировала конфронтацию, разорвала историю и исказила факты".