В субботу на Тайване состоялось беспрецедентное голосование по вопросу об отзыве 24 "прокитайски настроенных" депутатов тайваньского парламента от оппозиционной партии Гоминьдан, инициированное гражданскими движениями на Тайване. Согласно предварительным результатам, лишиться мандата рискует только один из них.

Итоги голосования могли существенно изменить состав парламента и вернуть Демократической прогрессивной партии (ДПП) президента Лая Циндэ утраченное большинство. Потеря контроля ДПП над парламентом в 2024 году затрудняет реализацию ключевых инициатив Лая Циндэ, включая увеличение оборонного бюджета.

Сторонники отзыва депутатов от Гоминьдана обвиняют партию в подыгрывании Китаю, саботаже рассмотрения вопроса об увеличении оборонных расходов и в общей дестабилизации работы парламента. Гоминьдан отвергает обвинения, называя политическую ситуацию на Тайване "диктатурой Лая" и "зелёным террором" — это отсылка к партийному цвету Демократической прогрессивной партии.

Дополнительное голосование по отзыву еще семи депутатов Гоминьдана назначено на 23 августа.

Администрация Лая Циндэ обвиняет официальный Пекин во вмешательстве в политические процессы на Тайване и заявляет об угрозе военного вторжения со стороны материкового Китая. Пекин считает Тайвань своей мятежной провинцией. Политическое руководство КНР неоднократно заявляло, что не исключает силового решения "тайваньской проблемы".