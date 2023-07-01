Театр Табакова покажет "Матросскую тишину" в Луганске и Донецке 

Московский театр Олега Табакова покажет в подконтрольных России Луганске и Донецке спектакль "Матросская тишина". Это будут первые гастроли одного из ведущих московских театров в оккупированных городах после начала войны в Украине, пишет "Агентство". Как выяснило издание, президентский фонд культурных инициатив выделил на выступление 55 миллионов рублей. Показы пройдут с 1 августа 2023 года по декабрь 2024.

Как сообщает "Новая газета Европа", главную роль в спектакле исполнит Владимир Машков, который поддерживает российское военное вторжение в Украину и президента Владимира Путина. Он является художественным руководителем театра.

Спектакль по пьесе Александра Галича "Матросская тишина" был поставлен театром Табакова в 1990-е годы. Он рассказывает о семье из еврейского местечка Тульчин в Украине, которое оказалось под немецкой оккупацией во время Второй мировой войны.

В заявке на президентский грант, в частности, говорится, что постановка актуальна, поскольку "в период развития русофобских настроений культура играет одну из важнейших ролей". Примером русофобии называется преуменьшение роли России в победе над Германией во Второй мировой войне. Какое отношение "русофобия" имеет к спектаклю о еврейских жителях Украины и Холокосте, не уточняется.

Постановку за президентский грант уже успели показать в аннексированном Крыму. Заявку на грант подавал "Центр политических и социальных технологий", директором которого является доцент Московского государственного лингвистического университета Эдуард Шульц.

Согласно информации, размещённой на сайте вуза, Шульц является политтехнологом и пиарщиком, 25 лет проработал в электоральных кампаниях, возглавлял PR-службы крупных холдингов и пресс-служб регионального правительства.