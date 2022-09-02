"Театр": театрам Москвы велели снять показы спектаклей Дмитрий Крымова

Московским театрам поступило распоряжение отменить показы всех спектаклей режиссёра Дмитрия Крымова, выступившего против вторжения в Украину. Об этом сообщает журнал "Театр" со ссылкой на свои источники. Они рассказали, что спектакли были сняты по официальному приказу Департамента культуры Москвы.

Издание указывает на изменения в афишах нескольких театров. В частности, "Школа современной пьесы" остановила продажу билетов на все ближайшие показы спектакля "Все тут". Актёры, занятые в спектакле, как пишет "Театр", рассказали, что показы остановили до февраля. Также отменены показы двух спектаклей Крымова в "Школе драматического искусства". Нельзя купить билеты на его спектакли на сайтах "Мастерской Петра Фоменко" и Театра имени Пушкина.

Федеральных театров - МХТ имени Чехова и Театра Наций - изменения на данный момент не коснулись. Так, на сайте МХТ можно купить билеты на представление спектакля "Серёжа" на 14 сентября.

При этом, как сообщает в пятницу РИА Новости, МХТ имени Чехова отменил в новом сезоне несколько постановок "в знак уважения к бойцам специальной военной операции" (как российские власти называют войну). Об этом, как пишет агентство, сказал художественный руководитель театра Константин Хабенский на предсезонном собрании труппы. Агентство приводит такую цитату: "По-человечески неправильно сейчас брать материал для сцены художественного театра, который бы как-то иронизировал, ерничал или имел свою интерпретацию на тему, связанную с какими-либо военными действиями и связанными с ними человеческими трагедиями". О каких именно спектаклях идёт речь, не уточняется.

Режиссёр Дмитрий Крымов 25 февраля, на второй день российского вторжения в Украину, уехал из России в США для постановки "Вишнёвого сада". С тех пор он не возвращался в Россию. Подпись Крымова стоит под опубликованным в феврале антивоенным обращением театральных деятелей.