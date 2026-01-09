Театр во Флоренции отменил выступления российской балерины

Музыкальный театр Teatro del Maggio Musicale во Флоренции после обращения посольства Украины в Италии отменил выступления российской балерины Светланы Захаровой и её мужа, скрипача Вадима Репина.

Выступления были запланированы на 20 и 21 января. Решение принято, как сказано в пресс-релизе, "из-за продолжающейся международной напряжённости, которая создала обстановку, способную поставить под угрозу успех спектакля", сообщает "Настоящее Время".

В посольстве Украины в Италии изданию LB сообщили, что ранее направили письма мэрии Флоренции и руководству театра о недопустимости выступлений Захаровой и Репина. Украинская дипмиссия, как отмечается, "последовательно доводит до сведения итальянской стороны, что выступления российских артистов, известных своей лояльностью к Кремлю, на европейских сценах преследуют цель отбеливания репутации России в условиях полномасштабной вооружённой агрессии".

Светлана Захарова – прима-балерина Большого театра и исполняющая обязанности ректора Московской академии хореографии, экс-депутат Госдумы от "Единой России". В 2014 году она поддержала аннексию Крыма, а в 2024 году была доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах. В 2023 году Украина включила её в санкционный список.

В июле 2025 года администрация Королевского дворца в Казерте отменила концерт под руководством дирижёра Валерия Гергиева, также поддерживающего Путина. Он должен был пройти в комплексе Ванвителлиан в рамках фестиваля "Лето короля" (Un'Estate da RE). В кампании за отмену концерта участвовали депутаты Европарламента и Фонд борьбы с коррупцией.