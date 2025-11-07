В Италии отменены выступления российского певца Абдразакова

В Италии отменено выступление российского оперного певца, солиста Мариинского театра Ильдара Абдразакова в постановке "Дон Жуан" в Филармоническом театре Вероны. Об этом сообщила дирекция фонда "Арена ди Верона". Кампанию против того, чтобы Абдразаков выступал в Италии, вела итальянская ассоциация Liberi Oltre le Illusioni. 4 ноября о начале кампании против выступления российского баса заявил Фонд борьбы с коррупцией, который указывал на то, что певец поддерживает Владимира Путина и даже был его доверенным лицом.

Кампанию поддержала заместитель председателя Европарламента Пина Пичиено. Ранее она также активно участвовала в кампании, результатом которой стала отмена выступления в Казерте другого доверенного лица Путина - дирижёра Валерия Гергиева, которое стало бы для него первым на Запада с начала российского вторжения в Украину 2022 года. В этой кампании также активно участвовали ФБК и антивоенно настроенные россияне, живущие в Италии.

"Мы в очередной раз победили Путина и кремлевскую пропаганду", — написала в соцсети X Пичиено. "Мы добились отмены выступления Ильдара Абдразакова в Италии", - заявили представители ФБК.

На сайте фонда отмечается, что Абдразаков является активным сторонником Путина, был его доверенным лицом на выборах 2024 года, входит в Совет по культуре при президенте России, выступает на организованных властями России пропагандистских мероприятиях, а также возглавляет Севастопольский государственный театр оперы и балета в аннексированном Крыму.

Ильдар Абдразаков или его представители отмену выступления в Вероне не комментировали. Уже после начала войны в Украине российский артист открывал новый сезон "Ла Скала" в декабре 2022 года в опере "Борис Годунов". В 2023 году, однако, его выступления в "Ла Скала" были отменены, как и годом позже - в театре "Сан-Карло", уже тогда этого добивалась в частности Пина Пичиено.