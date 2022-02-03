Театры выступили против проекта указа о традиционных ценностях

Художественные руководители крупных российских театров выступили против проекта президентского указа "об основах ‎государственной политики по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей", предложенного министерством культуры.

В числе тех, кто подписал открытое письмо с критикой проекта, – художественный руководитель МХТ имени Чехова Константин Хабенский, худрук театра "Сатирикон" Константин Райкин, худрук БДТ имени Товстоногова Андрей Могучий, гендиректор Большого театра Владимир Урин. По их мнению, "предложенный проект указа не может положительно повлиять на общество и граждан, на учёных, педагогов, деятелей искусства", а "его принятие не будет способствовать сохранению и приумножению духовно-нравственных ценностей, воспитанию патриотизма и любви к Родине". Руководители театров подчеркнули, что уже существующих правовых актов достаточно "для регулирования этой сферы общественных отношений".

Ранее против проекта указа выступил председатель Союза театральных деятелей России Александр Калягин. По его мнению, из документа следует, что "государственная поддержка культуры и образования невозможна без установления дополнительного контроля", а "всё, что не связано с сохранением традиционных ценностей, не нужно и запретно". Калягин считает, что указ помешает развитию культуры и проведению творческих экспериментов.

В конце прошлого года Министерство культуры России подготовило проект указа президента РФ "об основах ‎государственной политики о традиционных ценностях". В документе приведён перечень традиционных ценностей, а также список чуждых идей. В число первых вошли, в частности, патриотизм, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, историческая память и единство народов России. В списке разрушительных и чуждых идей – культы эгоизма, вседозволенности и безнравственности, отрицание идеалов патриотизма, служения Отечеству, продолжения рода и позитивного вклада России в мировую историю и культуру. Источниками угроз традиционным ценностям названы, в частности, действия США и их союзников, иностранные некоммерческие организации, а также реформы в области образования, науки и культуры, проводимые без учёта традиций. Общественное обсуждение проекта указа, которое проходит на сайте regulation.gov.ru, завершается 4 февраля.

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