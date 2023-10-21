Театры России на страже идеологии. Пьесы о войне против Украины

В российских театрах наметилась новая тенденция – в разных городах страны готовятся ставить спектакли, воспевающие героев так называемой "специальной военной операции", как российские власти называют войну в Украине. Для таких постановок нужен драматургический материал. В помощь театрам в этом деле проводятся большие и малые конкурсы на лучшую пьесу.

Самое заметное событие произошло в Союзе театральных деятелей (СТД РФ). Председатель этой общественной организации Александр Калягин наградил победителей драматургического конкурса “Новое время. Новые герои”. Сомнений в том, кто эти герои, у авторов не должно было оставаться. Уже описание задач проекта было составлено так, будто его писали не независимые деятели культуры, а какие-то люди из Российского военно-исторического общества. В частности, в Положении конкурса было заявлено:

Что такое Родина, что такое патриотизм, что такое истинные гуманные ценности

Пьеса должна отражать время, которое необходимо осмыслить и понять. Время, которое выдвинуло настоящих героев, бесстрашных и мужественных, защищающих нашу страну. Время, требующее точных определений: что такое Родина, что такое патриотизм, что такое истинные гуманные ценности.

Пространства для рефлексии по поводу того, кто на самом деле на кого напал, и что это за защита такая, когда твоя страна вторгается в соседнее государство и ведет там кровопролитную войну, этот конкурс не оставлял. По-другому и быть не могло, ведь это совместный с Министерством обороны РФ проект. В довоенные времена СТД заботился о своей независимости и старался держаться от таких контактов подальше.

Энтузиастов нашлось немало. Конкурс был объявлен год назад, и за это время драматурги написали 204 пьесы. При этом свои тексты прислали 185 авторов. Это значит, что нашлись такие плодовитые деятели, которые создали не один опус. Первое место занял автор пьесы “Позывной “Свет”” Михаил Умнов. Ему Александр Калягин вручил сертификат на приз в 100 тысяч рублей. В ближайшие дни в аннексированном Крыму, в Симферопольском драматическом театре, должна состояться премьера спектакля по этому произведению. Специально для этого проекта из российского бюджета театру выделено дополнительное финансирование. Чтобы нашлись другие желающие, на сайте СТД опубликован полный текст. Надо сказать, он далек от совершенства, зато безупречен с позиций милитаристской пропаганды. Главный герой – скромный москвич Алеша. Так сказать, “парень из нашего города”. Художник-акварелист, он сначала ездит волонтером в Донбасс, куда доставляет не только игрушки для детских домов и медикаменты для больниц, но также беспилотники для военных. Затем герой решает, что совесть не позволяет ему оставаться в стороне от боевых действий, и идет на войну добровольцем. У Алеши есть антипод, который – вот странное дело! – почему-то старается избежать призыва. Он настолько не симпатичен автору, что Михаил Умнов сочиняет эпизод в стилистике фельетона:

“ИННА ЭДУАРДОВНА (протягивает Андрею какую-то бумагу). Вот, Андрюша. С этой справкой тебе не страшна никакая мобилизация. Завтра же отнеси в военкомат.

АНДРЕЙ ПЕШКАН. Спасибо, мамочка, моя супертеща! Передайте Виктору Кон… Кон… мою… (вчитывается). Это что!?

ИННА ЭДУАРДОВНА. Что? Что такое?

АНДРЕЙ ПЕШКАН. Энурез!!! У меня – энурез? Вы в своем уме?

ИННА ЭДУАРДОВНА. Энурез? Ну, энурез… это энурез. А что такое энурез? Господи, забыла всю латынь…

АНДРЕЙ ПЕШКАН. Вы издеваетесь? Недержание - вот что такое энурез.

ИННА ЭДУАРДОВНА. И что? Виктор Константинович знает лучше, что надо для…

АНДРЕЙ ПЕШКАН. Спасибо, родственнички! Если об этом узнают в министерстве…

ИННА ЭДУАРДОВНА. И что такого?

АНДРЕЙ ПЕШКАН. На день рождения мне будут дарить… Знаете что? Подгузники!

ИННА ЭДУАРДОВНА. Подгузники? Сейчас (набирает номер мужа.) Витя, у нас недопонимание. Энурез Андрюше не подходит. Говорит, что… Вот как? Так и сказать? Я не могу.

АНДРЕЙ ПЕШКАН. Что такое?

ИННА ЭДУАРДОВНА. Я не могу. Говори сам (протягивает трубку Пешкану).

АНДРЕЙ ПЕШКАН. В смысле, идти в жо… Это у вас, у врачей, такой юмор? Вы серьезно? Нет, смена ориентации тоже не вариант. Тогда уж лучше энурез.

ИННА ЭДУАРДОВНА. Я же говорила. Блинчики с мясом будешь?

АНДРЕЙ ПЕШКАН. Буду”.

Ну а финал пьесы выдержан в мелодраматических тонах. Потерявший на фронте зрение художник берет в руку кисточку, просит любимую девушку смешать краски так, чтобы получился “фиолетовый. Светлый, с сиреневым оттенком”, и внезапно прозревает:

“АЛЁША. Свет, Лиза! Я вижу свет! Лиза, я вижу свет! Свет!!!

Лиза подбегает к Алёше, обнимает его, утыкаясь ему в грудь плачущим лицом…”.

Побуждение желания внести свой вклад в поддержку специальной военной операции

Вырастить своих авторов решили власти Приморья. В Находке стартовал двухмесячный проект “Молодые драматурги”. Мастер-классы проводят местные театральные деятели. Одна из заявленных целей – “побуждение желания внести свой вклад в поддержку специальной военной операции”. К участию приглашаются все желающие, в возрасте от 14 до 35 лет. В планах организаторов – театральные постановки пьес-победителей конкурса. При этом критерии описываются вновь принятым в оборот выхолощенным языком советских штампов. Пишут, что в новой драматургии должны соединиться “лучшие черты русского характера – смелость, находчивость, преданность Родине”.

Еще один проект, призванный обеспечить театры пьесами, которые описывают войну против Украины как достойное деяние, – это творческая лаборатория в арт-резиденции “Таврида” под Судаком, то есть в захваченном Крыму. К участию в программе “Актуальная драматургия о военной операции” приглашаются, по сути, дилетанты. Как заявлено, “молодые писатели, журналисты, корреспонденты и блогеры”. Это не так уж важно. Главное, что в основу сюжетов должны быть положены “события и опыт, пережитые участниками СВО”. Во всех отношениях лаборатория – гораздо более скромная, чем конкурс, который провел СТД, но и здесь есть свои плоды. Два томича встретились на “Тавриде” с неким “участником СВО, который в мирной жизни был офицером МЧС, а потом пошел на фронт добровольцем – рядовым, снайпером. Получил серьезное ранение и был госпитализирован. В госпитале он нашел свою любовь”. Эта история должна лечь в основу новой пьесы. Названия пока нет, но ее обещают поставить в 2024 году в Томском драмтеатре. Можно не сомневаться, что в финале будет хэппи-энд. Зрителю расскажут про любовь, которую воин никак не находил в своем сибирском городе, но нашел в далеких краях. Так что не беда, что получил серьезное ранение. При более печальном исходе сюжет не выполнял бы своей убаюкивающей пропагандистской роли.

В числе тех, кто проводит занятия с начинающими драматургами, – директор Архангельского театра драмы имени Ломоносова единоросс Сергей Самодов. На недавней пресс-конференции в Москве он сообщил, что и его театр обогатился новой пьесой, правда, не названной:

– Мы работаем с ребятами – военнослужащими, которые уже прошли военное горнило, вернулись после ранения. Мы работаем с психологами. В итоге у нас уже готова пьеса. Читки таких пьес и их презентация в рамках лаборатории состоятся в середине ноября на “Тавриде”. Потом мы будем ставить свой спектакль. Так что, эту тему стороной не обходим.

Уничижают и нивелируют значение русской культуры

В этом году мы ездили на фестиваль в Казахстан. Я для себя отметил, что нашим театрам важно ездить в такие страны, куда сейчас очень много эмигрировало людей из России, по одной причине: сейчас они там представляют понятия и суждения о русской культуре. И делают это, очень мягко выражусь, субъективно. Уничижают и нивелируют значение русской культуры. Чтобы показать настоящее, реальное лицо русской культуры, мы должны ездить в бывшие республики Советского Союза. Должны показывать, что мы – гуманистически мыслящие люди. Чтобы был наш ответ на то не совсем адекватное суждение о русском мире, – заявил Сергей Самодов.

Директор Вахтанговского театра Кирилл Крок на той же пресс-конференции также не оставил без внимания релокантов:

– Мне кажется, эта тема искусственно раздута, потому что если посмотреть в процентном соотношении – кто работает и кто уехал, то это какой-то абсолютно жалкий процент. Обидно, конечно, что очень многие видные люди, которые определяли лицо российского театра, приняли для себя решение уехать, но это их выбор. Но уехали они – это одна история. Другое дело, что эти люди, которые сделали здесь карьеру, имя, получили огромный денежный достаток, вдруг после отъезда начинают плевать в ту страну, которая их вырастила и дала им все. Я исповедую другую идею – когда сложно, нужно быть в своей стране, а не бегать по загранице в поисках лучшей доли.

Почти 10 лет нам как мантру внушали, что Гоголь-центр – это новое, современное и самое главное из того, что есть в российском процессе. Что в этом направлении нужно всем стремиться. А вот раз! – и этого театра не стало. Потому что на поверку выяснилось, что это не современный театр, а, извините, привокзальный гей-клуб.

– Сказался ли на вашем театре отъезд таких людей?

– Слава богу, мы – Театр Вахтангова. Поэтому мы избежали таких проблем. У нас нет отъехавших, за исключением одного артиста, который был занят в одном спектакле. Мы это пережили абсолютно спокойно, сделав выводы. Мы не потеряли ни один спектакль в нашем репертуаре, – заявил Кирилл Крок.

Руководитель Вахтанговского театра почему-то не счел нужным упомянуть о том, что после начала войны театр покинул не только один актер, а прежде всего – знаменитый режиссер Римас Туминас. Это было очень чувствительным для театра событием. Кириллу Кроку действительно удалось сохранить в репертуаре спектакли Туминаса, он даже везет эти постановки на гастроли в Китай. И это в то время, когда в других театрах с отъездом постановщиков или ведущих исполнителей спектакли принято изымать из афиши. О цене особого положения вахтановцев приходится только догадываться, но совсем не исключено, что все дело в публичной поддержке Кроком войны. Такие заявления он делает при каждом удобном случае. И еще. Этот человек – опытный и хорошо информированный театральный деятель. Он не может не знать, что очень многие “бегают по загранице в поисках лучшей доли” не потому, что им опостылели родные подмостки. К непростому шагу их вынудили обстоятельства. В ряде случаев – вплоть до прямой угрозы ареста.