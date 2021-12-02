Тела еще трёх погибших в шахте "Листвяжная" подняли на поверхность

Тела еще трёх погибших в шахте "Листвяжная" в Кемеровской области, подняли на поверхность. Об этом сообщил губернатор региона Сергей Цивилёв.

Два тела опознаны - это горняки по фамилиям Капленко и Ковалёв. Кому принадлежит третье тело в МЧС пока не знают. Утром 2 декабря из шахты вытащили тела еще двух человек - шахтёров Кигигечева и Ерлина. Под землёй остаются тела еще 15 человек, в том числе двух спасателей.

25 ноября на шахте "Листвяжная" произошло, по предварительной версии, два взрыва метана, под землёй были 285 человек. Большую часть удалось эвакуировать. Погиб 51 человек: 46 шахтёров и пять горноспасателей, 92 человека пострадало. Спасательные работы несколько раз останавливали из-за угрозы взрыва. Всех оставшихся под землей признали погибшими.

Родственники пострадавших в аварии утверждают, что за последние годы на шахте "Листвяжная" были выявлены десятки нарушений, однако руководство не устраняло их, вынуждая горняков работать в заведомо опасных для жизни условиях. Шахтёры утверждают, что руководство "Листвяжной" заклеивало датчики; таким образом, на предприятии скрывали реальный уровень концентрации метана.

Суд Кемерова арестовал подозреваемых по факту взрыва - директора шахты Сергея Махракова, его заместителя Андрея Молостова и начальника участка Сергея Герасименока. Им вменяют нарушение требований безопасности, повлекшее смерть людей. Еще двух сотрудников Ростехнадзора обвиняют в халатности. Всем им грозит до семи лет лишения свободы.

По данным Ростехнадзора, в этом году на шахте "Листвяжная" проведено 127 проверок, в итоге работу приостанавливали девять раз. Последняя проверка на взорвавшемся штреке якобы проводилась накануне трагедии, 24 ноября. По данным следствия, на самом деле её не было, а надзорные органы просто составили акты.

Семьям погибших присудили компенсации в 6 миллионов рублей. Президент Владимир Путин Путин заявил о массовых нарушениях на шахте и подчеркнул, что после ЧП необходимо постоянно держать ситуацию на контроле