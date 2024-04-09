"Телефоны убрали!" Реакция российских властей на потоп в Орске

Владимир Зеленский просит страны Запада предоставить больше средств ПВО для защиты Харькова, российская армия стремится захватить город Часов Яр;
Жители затопленного в результате прорыва дамбы Орска протестуют против бездействия властей;
Один человек погиб в результате обрушения автомобильного моста в Вязьме;
В СИЗО в Белгороде скончался общественный активист, волонтер Александр Демиденко, помогавший украинским беженцам возвращаться в Украину;
Как сотрудники ФСБ пытаются скомпрометировать российских деятелей искусства, осуждающих действия путинского режима;
Компания Microsoft предупреждает о попытках Китая влиять на исход выборов в разных странах с помощью искусственного интеллекта.
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