В телеграме сообщили об атаке дронов по аэродрому в Брянской области

Российские телеграм-каналы сообщают об ударе беспилотниками по военному аэродрому в Брянской области. По неподтверждённым данным, цели могли достичь два из пяти дронов, повреждения мог получить не используемый тяжелый транспортный самолет Ан-124 "Руслан".

Предположительно, речь идет об аэродроме Сеща, где базируется 224-й лётный отряд Минобороны России. Он занимается военно-транспортными перевозками, в том числе, с использованием Ан-124.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

В свою очередь РБК пишет о пожаре на аэродроме в деревне Гостилицы, в Ломоносовском районе Ленинградской области. Там располагаются воздушные суда авиации общего назначения.

В МЧС РБК рассказали, что на территории аэродрома горели покрышки. Огонь ликвидирован, пострадавших нет. По данным телеграм-канала "Mash на Мойке", из-за пожара пришлось эвакуировать находившиеся в ангарах вертолёты.

Информация об инцидентах на аэродромах поступила на фоне подрывов на железнодорожных путях в Брянской области 1 и 2 мая в районе станций Унеча и Снежетьская. В обоих случаях в результате подрывов сошли с рельсов грузовые составы — в том числе с нефтепродуктами.

Кроме того, 1 мая губернатор Ленинградской области сообщил о подрыве одной из опор линии электропередач в Гатчинском районе.

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