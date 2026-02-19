Telegram не обнаружил никаких нарушений в своем шифровании. Так в организации прокомментировали заявление главы Минцифры России Максута Шадаева о том, что иностранные спецслужбы имеют доступ к перепискам в мессенджере.

"Утверждение российского правительства о взломе нашего шифрования – это преднамеренная выдумка, призванная оправдать запрет Telegram и принуждение граждан к использованию контролируемой государством платформы обмена сообщениями, созданной для массовой слежки и цензуры", – говорится в ответе Telegram на запрос агентства Reuters.

В среду глава Минцифры России заявил, что есть "много фактов, которые подтверждены органами, о том, что доступ к перепискам в Telegram имеют иностранные спецслужбы". По утверждению Шадаева, полученные данные используются в рамках ведения боевых действий против российской армии. При этом он заявил, что власти пока не будут ограничивать работу Telegram на фронте.

Ряд провоенных блогеров и общественных деятелей подвергли введение ограничений против Telegram резкой критике, указав, в частности, на то, что мессенджер активно используется российскими военными в Украине как средство связи. Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, как скажется замедление мессенджера на боевых действиях, заявил: "Я не думаю, что можно представить себе, что фронтовая связь обеспечивается посредством Telegram или какого-то мессенджера".

19 февраля Песков заявил журналистам, что пресс-служба Кремля продолжает вести официальный канал в Telegram, и трудностей с его ведением нет. "У нас есть канал в Max. И остается канал в Telegram", – приводит слова Пескова РИА "Новости". Отвечая на вопрос о том, используют ли в Кремле VPN для ведения Telegram-канала, он ответил: "Кто-то где-то".