Telegram Павла Дурова за 8 лет в AppStore стал седьмым по скачиванию

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров отметил 14 августа восьмую годовщину со дня появления Telegram в магазине AppStore. Агентство ТАСС обращает внимание на то, что созданный Дуровым мессенджер занял в 2020 году седьмое место среди самых скачиваемых приложений в мире.

Павел Дуров заявил, что столь высокое положение его мессенджер занял благодаря большому выбору опций и комфортному интерфейсу. Любая введённая в пользовательский оборот новая опция, по словам Дурова, мотивирует его думать о новых возможностях.



Он поблагодарил всех тех, кто поверил в Telegram ещё в начале пути, и тех, кто "только вчера" присоединился к пользователям его мессенджера, потому что Telegram, по словам его создателя, по-прежнему, в начале пути. "Мы достигнем новых высот", обещает Дуров.

C 1 июля 2017 года в России вступил в силу закон Яровой, обязывающий операторов телекоммуникационных услуг хранить записи телефонных сообщений и интернет-трафик их клиентов на протяжении полугода, а также хранить ключи для расшифровки переписки пользователей и предоставлять их ФСБ России по запросу. Руководство Telegram сочло это требование технически неисполнимым, поскольку ключи хранятся на устройствах пользователей, а серверы мессенджера их не получают. Павел Дуров, основатель Telegram, также считает, что требования ФСБ противоречат Конституции РФ.

18 июня 2020 года Роскомнадзор объявил о снятии ограничений. Ни на момент объявления, ни позже решение Таганского районного суда г. Москвы о блокировке не было отменено. 13 ноября 2020 года Роскомнадзор объявил о создании собственного канала в мессенджере Telegram