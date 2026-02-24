Telegraph: спецслужбы РФ скупали недвижимость возле баз в Европе

Российские спецслужбы покупали в странах Запада летние дома, дачи, склады, заброшенные школы, квартиры и даже острова с целью использовать их в качестве плацдармов для скоординированной слежки, диверсий и тайных нападений, пишет британская газета The Telegraph со ссылкой на трёх анонимных действующих и бывших сотрудников контрразведки разных европейских стран.

Недвижимость для слежки и диверсий нашли в частности в Великобритании, Швеции, Норвегии, Финляндии, Италии, Греции, Франции и Швейцарии.

По словам собеседников британской газеты, на некоторых объектах хранятся оружие, взрывчатка и беспилотники, за которыми следят агенты под прикрытием.

В частности, в Великобритании российские власти могли приобрести удаленные объекты с видом на базу подлодок Trident на западе Шотландии или на точки выхода подводных кабелей на Шетландских островах, на Кипре – дома вокруг британской авиабазы Акротири. В Норвегии люди, связанные с Кремлём, стали собственниками домов рядом с арктическими военными объектами.

В Швеции в 2023 году рядом со стратегически важным аэропортом была построена православная церковь, которую позднее шведская разведка оценила как возможную площадку для шпионажа: курирующий церковь священник получил медаль от СВР.

В Швейцарии, по словам представителей разведки, российские спецслужбы использовали недвижимость рядом с Федеральным институтом химической защиты, который расследовал отравления в Солсбери.

Аналогичной стратегии, пишет издание, придерживаются спецслужбы Китая, а ранее – Советского союза. В Хельсинки спецслужбы владели множеством квартир для шпионажа, добычи компромата и складов оружия, отмечает "Настоящее Время".

В Финляндии уже возбудили уголовное дело в отношении руководства компании Airiston Helmi, которая скупила 17 объектов недвижимости в районе Архипелагового моря (часть Балтийского моря между Ботническим и Финским заливами), где базируется командование военно-морских сил страны. Владельца компании Павла Мельникова в 2025 году приговорили к условному сроку за мошенничество.