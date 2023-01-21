Телеканал RT France объявил о закрытии из-за блокировки счетов

Телеканал RT France прекращает свою деятельность в связи с блокировкой счетов. Об этом сообщила в твиттере главный редактор Ксения Федорова.

"Счета телеканала заморожены по требованию Главного управления казначейства при Министерстве экономики и финансов Франции. Наш канал не может более продолжать свою деятельность", – написала Федорова.

123 сотрудника RT France, среди которых 77 журналистов, потеряют работу и "рискуют не получить зарплату за январь", говорится в публикации.

19 января газета Le Monde сообщила о блокировке банковских счетов RT France. Это было сделано в рамках принятого в декабре 2022 года девятого пакета санкций ЕС против России из-за вторжения в Украину. В МИД России заявили, что эти действия "повлекут за собой ответные меры в отношении французских СМИ в России".