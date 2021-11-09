Каналу ТНТ грозит миллионный штраф за поцелуй в юмористическом шоу

Против телеканала ТНТ возбуждено административное дело о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних в связи с эпизодом с поцелуем двух мужчин в юмористическом шоу "Игра".

Жалобу на ТНТ направлял в полицию депутат от "Единой России" Михаил Романов. По её итогам протокол в отношении телеканала был составлен отделом МВД по Тверскому району Москвы. "Мы должны на корню рубить такие веяния. Сегодня это юмор, завтра уже пропаганда", - цитирует депутата Романова издание "Лента.ру".

ТНТ грозит штраф до одного миллиона рублей либо приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

3 октября во время трансляции юмористического шоу "Игра" на ТНТ в номере команды "Камызяки" была показана сценка со свадьбой, в которой комик Денис Дорохов, игравший невесту, поцеловал в губы участника команды Александра Панекина, игравшего жениха. В эфире ТНТ показали около двух секунд их поцелуя.

Шоу "Игра" на "ТНТ" было запущено осенью этого года. В нём участвуют почти все звёзды КВН последних лет - программы, выходящей на Первом канале. Формат "Игры" схож с форматом КВН, однако в отличие от шоу на Первом, участники которого снимаются бесплатно, победителям шоу на ТНТ обещан приз в 30 миллионов рублей. Кроме того, как отмечали участники "Игры", в ней гораздо меньше цензуры.

Руководитель КВН Александр Масляков, который, по данным СМИ, находится в дружеских отношениях с президентом России Владимиром Путиным, незадолго до старта "Игры" выступил с резкой критикой в адрес программы.

В начале ноября ТНТ объявил о приостановке съёмок и выхода шоу "до стабилизации эпидемиологической обстановки в Москве".