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Телескоп "Джеймс Уэбб" спустя месяц долетел до места назначения

Телескоп "Джеймс Уэбб"

Телескоп "Джеймс Уэбб" спустя почти месяц после запуска успешно долетел до места назначения, которая находится в полутора миллионах километров от Земли - точки Лагранжа в системе Солнце-Земля и вышел на орбиту вокруг нее. Об этом сообщается на сайте Американского космического агентство (НАСА) .

В ближайшие месяцы обсерватория будет готовиться к первым научным наблюдениям, запланированным на лето этого года. Тогда же будут опубликованы первые снимки телескопа. Ожидается, что топлива для поддержания орбиты обсерватории хватит на минимум 10 лет

Названный в честь главы НАСА 1960-х годов, аппарат поможет учёным заглянуть на миллиарды лет в прошлое, увидеть Вселенную совсем юной. Кроме того, "Джеймс Уэбб" будет исследовать атмосферы далеких планет, чтобы понять, пригодны ли они для жизни.

Над созданием телескопа работали более 30 лет. Аппарат обошёлся НАСА в 10 миллиардов долларов. Это в 20 раз выше расчётной стоимости. Назван телескоп в честь руководителя лунной программы "Аполлон". "Джеймс Уэбб" заменит своего предшественника телескоп "Хаббл". Новый аппарат должны были отправить в космос ещё в 2007 году, но эти сроки неоднократно сдвигались.

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