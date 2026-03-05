Телеведущей Татьяне Лазаревой вынесли новый заочный приговор

Мировой суд в Москве заочно вынес приговор телеведущей Татьяне Лазаревой по делу о нарушении порядка деятельности "иноагента", сообщает прокуратура Москвы.

Ранее Лазареву заочно приговорили по делу об оправдании терроризма к 6,5 годам колонии. По совокупности приговоров мировой судья назначил телеведущей семь лет колонии общего режима.

Лазаревой уже выносили приговор по делу о нарушении порядка деятельности "иноагента". В октябре 2025 года Пресненский суд Москвы назначил ей 1 год и 9 месяцев исправительных работ, однако прокуратура обжаловала приговор, сославшись на то, что дела по этой статье должны рассматривать мировые суды, а не районные. В итоге Мосгорсуд направил его на новое рассмотрение мировому судье.

Дело об оправдании терроризма было возбуждено за фразу "Это ужасно, но я радуюсь" в контексте ударов по российским городам.

Татьяна Лазарева уехала из России после полномасштабного вторжения в Украину. В октябре 2024 года МВД России объявило ее в международный розыск, а Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов. Ее также включили в реестр "иностранных агентов".