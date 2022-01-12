Российский журналист и телеведущий Михаил Зеленский умер в возрасте 46 лет. Эту информацию РБК подтвердили в пресс-службе ВГТРК. Причину смерти там не уточнили.

Заместитель руководителя телеканала "Культура" Александр Ефимович сообщил, что Зеленский умер во время отдыха в Доминиканской Республике. Позднее это подтвердили в российском дипредставительстве. Как пишет Baza, по предварительным данным, причиной смерти стал инсульт.

Михаил Зеленский родился 7 сентября 1975 года в Москве, позднее его семья переехала в Хабаровск, где он учился в Хабаровском медицинском институте и институте физической культуры. Во время учебы работал на "Радио А". В 1996 году поступил в Московский институт повышения квалификации работников телевидения и радиовещания. В 1997 году Зеленский стал ведущим информационных программ на "Радио России — Ностальжи" и телеканале "ТВ-Центр". С 1999 года он работал на телеканале "Россия", где вел программы "Вести", "Вести-Москва" и ток-шоу "Прямой эфир". Несколько последних лет он работал на телеканале "Культура", а также преподавал в Высшей школе телевидения "Останкино".