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Телеведущий Соловьёв мог получить субсидию от государства

Владимир Соловьёв

Популярный российский телеведущий Владимир Соловьёв, по всей вероятности, получил от государства субсидию в размере более 24 тысяч рублей как малый предприниматель, пострадавший от пандемии. Об этом сообщает телеграм-канал "Можем объяснить" со ссылкой на данные Минфина.

В реестре ведомства, действительно, значится Соловьёв Владимир Рудольфович. Фамилия, имя и отчество полностью совпадают с данными телеведущего. Основным видом работы предпринимателя заявлена деятельность в области радиовещания.

Авторы телеграм-канала сообщают, что Соловьёв дважды обращался с заявками на субсидии – в июне и августе 2020 года. Оба раза заявки были удовлетворены. Соловьёв зарегистрировался как малый предприниматель в 2013 году. Он подходил под критерии программы финансовой госпомощи и не стал отказываться от выплат, хотя мог это сделать, пишут авторы.

Владимир Соловьёв работает на телеканалах госхолдинга ВГТРК. С матра 2020 года – автор программы "Совловьев LIVE" в YouTube.

В 2017 году телеведущий стал героем расследования оппозиционера Алексея Навального. Навальный утверждал, что Соловьёву принадлежать три квартиры в центре Мосевы, дача в Подмосковье и вилла на озере Комо в Италии. Тогда же Навальный сообщил, что у телеведущего есть итальянский вид на жительство. Соловьёв в разговоре с РБК сообщил, что официально много лет много зарабатывает, платит налоги и не скрывает, что он богатый человек. Телеведущий также отметил, что у него нет итальянского резидентства.

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