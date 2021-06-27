Телевидение КНДР сообщило, что Ким Чен Ын заметно похудел

Государственное телевидение Северной Кореи признало, что руководитель государства сильно похудел. Как сообщило южнокорейское агентство "Рёнхап", слова о возможном недомогании Ким Чен Ына призвучали в телевизионном интервью с жителем КНДР.



"У людей разрывалось сердце, когда они увидели, что уважаемый генеральный секретарь выглядит похудевшим, – сказал житель Северной Кореи в интервью, переданном в пятницу. – По его словам, все его знакомые не могут сдержать слёз, когда говорят о нынешнем состоянии здоровья 37-летнего лидера КНДР.



В публикации "Голоса Америки" отмечатеся, что несмотря на отсутствие сведений о состоянии здоровья Ким Чен Ына, аналитики считают важным факт признания изменений во внешности главы государства.



Слухи о здоровье Ким Чен Ына усилились в прошлом году, когда он пропустил торжества по случаю дня рождения Ким Ир Сена - его покойного деда, лидера-основателя Северной Кореи.

Его отец, Ким Чен Ир, умер от сердечного приступа в 2011 году в возрасте 69 лет. Хотя его смерть была неожиданной, в конце своей жизни он выглядел больным.



За здоровьем лидера КНДР внимательно следят в других странах, поскольку северокорейский вождь правит единолично, руководит ядерной программой и не объявляет о планах передачи власти. Его младшая сестра в последние годы, по всей видимости, усилила свое влияние. Но достоверных сведений о том, какова её потенциальная роль в будущем плане передачи власти, пока нет.