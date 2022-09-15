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Теннисист Роджер Федерер объявил о завершении карьеры

Швейцарский теннисист Роджер Федерер

Швейцарский теннисист Роджер Федерер объявил о завершении своей спортивной карьеры. Об этом он написал на своей странице в твиттере.

По словам спортсмена, в последние годы он столкнулся с проблемами в виде травм и операций. "Я много работал, чтобы вернуться в полноценную спортивную форму. Но я также знаю возможности и пределы своего тела… Мне 41 год. Я сыграл более 1500 матчей за 24 года." - написал Федерер. Последним турниром, в котором он примет участие, станет Кубок Лэйвера, который пройдет с 23 по 25 сентября этого года.

Роджер Федерер является 20-кратным победителем турниров Большого шлема. Он пять раз подряд выигрывал Уимблдонский турнир и с восьмью титулами является рекордсменом по победам в нём. Был первой ракеткой мира на протяжении 310 недель. Позднее этот рекорд смог побить только Новак Джокович. Федерер выигрывал золото в парном разряде на Олимпийских играх в Пекине в 2008 году и серебро в одиночном разряде на Олимпиаде в Лондоне в 2012 году. За свою карьеру он заработал более 100 миллионов долларов призовых.

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