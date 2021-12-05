Теннисная команда России в третий раз выиграла Кубок Дэвиса

Сборная России по теннису победила соперников из национальной команды Хорватии в финале розыгрыша Кубка Дэвиса, который состоялся в Мадриде. Российская команда в третий раз стала победителем крупнейшего командного турнира в мужском теннисе. Ранее она выигрывала турнир в 2002 и 2006 годах.



После победы Даниила Медведева над Марином Чиличем счет стал 2:0 в пользу сборной России. Медведев выиграл свою встречу с Чиличем с результатом 7:6 (7:9), 6:2. Игра продолжалась 1 час 29 минут.



В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) Медведев занимает второе место, Чилич – 30-е.



Ранее, как соообщает "Интерфакс", Андрей Рублев одержал победу над хорватом Борной Гойо - 6:4, 7:6 (7:5). Рублев - пятая ракетка мира, Гойо – 279-й.





На групповом этапе россияне обыграли испанцев и эквадорцев. В четвертьфинале российская команда оказались сильнее шведских теннисистов, а в полуфинале взяла верх над коминдой Германии.



Кубок Дэвиса - крупнейшие международные командные соревнования в мужском теннисе, они проводятся ежегодно с 1900 года, с 1979 года — под эгидой Международной федерации тенниса (ITF).



Аналогичный турнир для женских команд — Кубок Билли Джин Кинг.