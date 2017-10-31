США захватили одного из организаторов террористической атаки в Бенгази

Подразделение американских сил специального назначения захватило в Ливии Мустафу аль-Имама, одного из организаторов нападения на консульство США в Бенгази в 2012 году, во время которого погиб посол Кристофер Стивенс, сотрудник госдепартамента и двое работников службы безопасности.

О поимке одного из главных действующих лиц масштабной террористический атаки сообщил в понедельник Белый дом. В своем заявлении президент США Дональд Трамп обратился к семьям погибших: "Я хочу заверить вас, что тех, кого вы любили, не забыты и не будут забыты".

Во время атаки нападившие, вооруженные автоматами и гранатометами, ворвались на территорию дипломатического комплекса, подожгли строения. В результате пожара от удушья погиб посол США Стивенс и сотрудник госдепартамента Шон Смит. Двое работников службы безопасности погибли в результате гранатометного обстрела комплекса.

Из Ливии аль-Имам был доставлен на вертолете на корабль ВМС США, а оттуда он будет отпрвлен в Соединенные Штаты, где он предстанет перед федеральным судом. Когда точно это произойдет, пока не известно.

Ливийские власти были заранее проинформированы о готовящейся спецоперации; никто из американских военнослужащих в ней не пострадал.

В настоящее время в Вашингтоне проходит суд над главным организатором нападения на консульство в Бенгази Ахмедом Абу Хаталлом.