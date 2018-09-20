Госдепартамент: число терактов в мире резко снизилось

Число террористических атак в мире в 2017 году резко снизилось. Основной причиной стала ликвидация террористической группировки ИГ, державшей под контролем значительную территорию в Ираке. Об этом говорится в ежегодном докладе о терроризме, обнародованном Государственным департаментом в среду.

По данным американских экспертов, в прошлом году в мире было совершены 8584 террористические атаки, на 23 процента меньше, чем годом раньше. Было убито около 19 тысяч человек. В то время, как теракты были отмечены в ста странах, центром террористической активности было пять государств - Афганистан, Ирак, Индия, Пакистан и Филиппины. Наиболее постралавшим от террористических атак стал Афганистан, где погибло 4672 человека. Во время презентации доклада представитель Госдепартамента Нэйтан Сэйлс особо отметил стабилизацию ситуации в Ираке в результате успешных операций против боевиков террористической сети ИГ, запрещенной во многих странах, включая Россию. Количество жертв терактов в этой стране уменьшилось в сравнении с 2016 годом больше, чем наполовину. В 2017 году там жертвами террористов стали 4269 человек. Он предупредил, что в ближайшее время террор может принять новые формы, поскольку боевики террористической сети, вернувшиеся в свои страны, могут пытаться организовать атаки на так называемые "мягкие цели" - гостиницы, рынки, общественные места.

В список стран-спонсоров терроризма включены Иран, Северная Корея, Судан и Сирия. Иран назван в докладе наиболее активным покровителем террористических групп, которые действуют в разных частях мира: от Африки до Южной Америки.