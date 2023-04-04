Террористка или жертва? Соцсети о предполагаемой убийце Татарского

Самое резонансное событие последних дней – убийство в петербургском баре известного сторонника войны против Украины, Максима Фомина, которого называют "военкором", а на самом деле блогера, писавшего в телеграме под псевдонимом Владлен Татарский.

Единомышленники скорбят.

Другие напоминают о моральном облике погибшего.

Константин Пахалюк:

В отличие от Дарьи Дугиной Владлен Татарский был не просто поджигателем войны, а ее активным участником. Не вижу, чтобы кто-то особо лил слезы по нему. Жаль, что наказание не произошло в судебном порядке на основе действующего законодательства РФ. Все же политические убийства даже плохих людей вряд ли требуют моральных оправданий.

Татарский, конечно, особый сабж. "Вот Вы дичь перепуганная" - подзаголовок моей статьи про военкоров - это его слова-обращение к мобилизованным.

Для того, чтобы не было никаких сомнений относительно Татарского, просто приведу небольшой обзор его последних публикаций.

Сегодня в 10:54 репост видео с психологической пыткой вагнеровцами пленного бойца ВСУ. Человека связали, он в бессознательном состоянии, на лбу написали "Грузин" и бьют смычком по башке, чтобы слушал, как вагнеровец играет на скрипке.

1 апреля, вечер: выступление, где он долго рассуждает о том, что все "нацисты" и моджахеды - латентные гомосексуалы.

Вечером 31 марта, обсуждает, что после Пасхи будет наступление. "Сойдемся рубилами со свиньями У нас нет никакого другого шанса, чтобы, значит, их не отпетушить. Нам нужна эта победа". Да, именно так. "Одна на всех победа" и "отпетушим врага".

30 марта призывает всех поститься и молиться, так как ждут великие испытания.

Альфред Кох:

Человек торговал мебелью, набрал кредитов, прогорел, ограбил банк. Его поймали и посадили в тюрьму. Из тюрьмы он бежал и пошёл на войну за ДНР против Украины. Потом его поймали и опять посадили. Потом Захарченко его помиловал. Он опять пошёл воевать.

А потом он стал военным журналистом-блогером. Приехал в Москву и начал писать всякую националистическую хрень. За что его полюбили добрые россияне и он набрал больше полумиллиона подписчиков на свой телеграмм-канал.

Теперь Максима Фомина по прозвищу Владлен Татарский (?) взорвали в центре Питера. Пройдёт немного времени и его забудут. И в памяти народной ничего о нем не останется. Ни того, как он грабил банки, ни того, как сидел в тюрьме, ни того сколько он народу убил на войне.

Останется только его бодрый клич, сказанный под камеры в Кремле, на приёме, в честь присоединения Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей к России: "Всех победим. Всех убьём. Всех, кого надо, ограбим. И все будет как мы любим. С богом!"

В этом коротком лозунге - квинтэссенция всей путинской войны. И даже шире - всей путинской философии. Это их принцип жизни. Они считают, что это правильно - так жить.

Именно поэтому "творчество" Владлена Татарского оказалось созвучно мыслям и чаяниям такого большого количества россиян. Они приходили на его "творческие вечера". Задавали ему вопросы, радовались его смелым речам и решительным заявлениям. Подписывались на него, запоем читали, целые семьи были его фанатами…

Илья Шепелин:

Разумеется, на этой неделе Владимир Путин наградит уголовника, гопника с большой дороги, популяризатора насилия и систематического разжигателя национальной ненависти Татарского-Фомина "Орденом мужества". Думаю, это произойдет уже завтра-послезавтра. Как говорится, "запомните этот твит"

Путин уже такой грамоткой за факт их смерти поощрал взорванную Дугину и херсонского авантюриста Стремоусова

Главное ведь, даже рука не дрогнет подписать эту бумажку — несмотря на позорнейшее реноме покойного

Я не разделяю радость тех, кто оказался в восторге от убийства Татарского

Во-первых, потому что насилие всегда ведет к последующему росту насилия с обеих сторон — и эта смерть, увы, не решит конфликт (но благодаря ей, может, какой-нибудь дебил еще и мстить поедет за любимого блогера; сам помрет да еще может утащить кого-то в могилу с собой)

Во-вторых, думаю, неслучайно в цивилизованных страннах нет смертной казни. И неправильно желать кому-то смерти — такого наказния, которых нет в уголовных кодексах нормальных стран. Но, честно, я бы порадовался, если бы Татарский-Фомин домотал свой 12-летний срок за ограбление в Украине, а заодно получил полагающиеся ему приговоры за преступления последних 9 лет (в том числе — срок в РФ по статье за "наемничество")

Но все сказанное не отменяет того, что про этого патентованного людоеда надо говорить, что он людоед, несмотря на то, что он стал покойником. Его личность, несмотря на смерть, заслуживает не орденов, а самых бранных слов на свете

Этот урод сеял смерть, вовлекал в войну и призывал к убийствам. Об этом и в таких словах, мне кажется, следует говорить в эти дни

Алексей Черёмушкин:

Кто отправил статуэтку-бомбу путинскому пропагандисту

Z-военкору Владлену Татарскому? Украинские спецслужбы? Питерское подполье? Или это Кремль решил приструнить "турбопатриотов"? Наиболее вероятная версия "пауков в банке". Скорее всего это сигнал от лубянки олигарху основателю чвк вагнер Пригожину, который не скрывает свои амбиции на царский трон и по сути стал ночным губернатором Питера.

Тем временем предполагаемая непосредственная исполнительница уже задержана и даёт показания.

Андрей Лошак:

Что по-настоящему интересно - так это фигура убийцы. Даша Трепова - это новый тип русских людей, который выходит на историческую арену. Ну как новый - в бесконечно закольцованной истории России нет ничего нового, во второй половине 19 веке страна уже была захвачена волной террора. Молодые люди - студенты, рабочие, дворяне, разночинцы - шли в бомбисты и бомбистки, потому что никаких

иных способов влиять на власть они не видели. Среди них было много девушек. Софья Перовская с группой народовольцев взорвала карету с императором Александром Вторым. Вера Засулич стреляла в петербургского градоначальника по фамилии Трепов - удивительное совпадение, не правда ли? Путинская власть из неагрессивных зумеров, которым сама идея насилия чужда и противна, умудрилась сделать безжалостных террористов. Все это конечно ужасная трагедия. Сломанные, изуродованные судьбы лучших представителей своего поколения. Лишенные будущего и надежды люди, запертые в исторической ловушке, в которую в очередной раз сами себя загнали и выхода из которой нет

Больше того, силовики и пропагандисты открыто называют Трепову сторонницей Навального и, похоже, готовят новую волну репрессий против остатков политической оппозиции.

Сергей Марков:

Дарья Трепова. 1. Активно участвовала в митингах за Навального.

2. Была завербована для осуществления теракта 1 или 2 декабря.

3. Её тг канал до 30 ноября это скрытая эротика, то есть, видимо, у Треповой какие то сексуальные проблемы.

4. С 3 декабря резко меняется канал на художественный и патриотический.

5. Трепова начинает ходить в патриотические заведения.

6. Трепова начинает использовать методы конспирации, то есть ходит под именем Настя. Она этим именем и знакомится с Татарским.

7. С самого начала она нацелена, судя по цитатам, именно на Татарского.

8. То есть решение о теракте против Татарского в Киеве было принято в ноябре.

9. Подготовка теракта заняла более 4х месяцев.

10. Судя по поведению Треповой, террористы из военной разведки Украины использовали её втемную. Она думала, что там не бомба, а подслушивающее устройство.

11. Трепова террористка, но она сама и жертва.

Николай Сорокин:

Ну вот и новость, которая резко подчёркивает утерянную было связку между внутренними системными либералами и внешним врагом, собственно, в этом никто из мыслящих камрадов никогда и не сомневался. Теракт, в результате которого погиб российский военный корреспондент Владлен Татарский, спланировали украинские спецслужбы с привлечением агентуры из числа сторонников ФБК Алексея Навального, сообщил Национальный антитеррористический комитет. [...]



Рано или поздно "пятую колонну" всё-равно придётся зачищать. И вовсе не только от отмороженных террористов-исполнителей и малолетних дебилов, есть фигуры куда более высокопоставленные..

Сергей Колясников:

Чрезмерная мягкость нашего правительства по отношению к "либеральной общественности" просто потакает их чувству собственной правоты и уверенности в абсолютной безнаказанности.

Николай Стариков:

От навальнизма до терроризма один шаг.

Андрей Медведев:

Вот сообщают, что убийство Владлена Татарского было спланировано украинскими спецслужбами. А к совершению теракта были причастны лица, сотрудничавшие с ФБК Алексея Навального.

То, что российский либерал это часто потенциальный агент или террорист мы знаем со времен народовольцев. Тут ничего нового. Но кажется, сейчас наступает время неприятных вопросов.

Мне вот интересно, а как так вышло, что ФБК годами создавал в России сеть своих филиалов и никому не было до того дела?

Ещё несколько лет назад, многие из нас писали, что как-то странно выглядит получение Навальным загранпаспорта по специальному телефонному звонку. Две условные (!) судимости Навального (прежде чем он реально поехал в колонию) выглядели не менее странно.

Бесконечные поездки за границу и Навального и лидеров ФБК, тоже никого никогда не волновали. Как смогла уехать Соболь? Прочие? Как-то удивительно исчез из повестки вопрос о доходах Навального лично и ФБК в целом. Откуда миллионы? Куда делись? Сколько вообще этими мутными донатными схемами обналичено? При этом чиновников и депутатов в России – что, кстати, весьма правильно – за куда меньшие суммы и схожие схемы сажают. Люди получают 159.4 за сумму 500 тысяч. А тут крутились миллионы, и ничего.

Был в Российской империи у нас Евно Фишелевич Азеф, эсер и боевик. И агент Охранного отделения.

Полицейский департамент считал его прекрасным агентом, ну просто отличным провокатором. Ну а как же, он ведь и сдавал террористов, и саму Боевую Организацию эсеров сдал. Только потом выяснилось, что он был в курсе всех терактов, например эсера Савинкова, не предотвращал их и даже готовил. И убийства крупных чиновников империи на его совести не менее, чем на совести тех кто взрывал и стрелял.

Так вот в ситуации с Навальным и ФБК есть вопрос. Это всё чьё? Это оно всё для чего было? Сетка ФБК, понятное дело, чётко выстроена. Так а что мешало её не дать построить? А если оно само по себе выросло, то как это так вышло, что никто не обращал внимания?

Ладно, теперь Навальный сидит. ФБК стремительно - это уже очевидно - превращается в "Боевую Организацию Эсеров", в глупыми девицами бомбистками. Чем это закончится для сторонников, понятно. Ничем хорошим, и, видимо, очень быстро.

Но насколько же мы не любим учиться на своей же истории.

Татьяна Становая:

Спецслужбы, конечно же, сразу записали в соучастники ФБК Навального - теперь все участники антивоенных акций автоматически становятся потенциальными террористами в глазах не только силовиков, но и "патриотической" общественности. Это, безусловно, будет работать на усугубление социального раскола.

Произошедшее показывает, насколько уязвимы сегодня активные адвокаты войны. Не думаю, что последует масштабная реакция со стороны власти: как показывает опыт, Кремль скорее стремится рутинизировать подобные ситуации. То есть в итоге мы столкнемся с рутинизацией терактов, что, безусловно, станет одним из факторов внутриполитической дестабилизации.

Андрей Мальгин:

Все-таки гэбухе надо сделать выбор: кто организовал подрыв этого Татарского - навальнисты или украинцы. Совместить несовместимое не получится, будет неубедительно. Вот лично я ни в каких "российских партизан" не верю. Тем более в партизан-навальнистов, взрывающих бар, забитый людьми.

Леонид Волков:

Политическими убийствами в России занимается одна организация — и это не ФБК, а ФСБ.

Но если даже представить себе, что в случае с Татарским это почему-то вдруг не ФСБ, то все равно вопросики остаются: в центре Петербурга, на 24-м году "стабильности", среди бела дня, дерзко уничтожают ключевого пропагандиста — что ж, это так или иначе зона ответственности якобы "всемогущей" спецслужбы.

Вот они и пытаются переложить с больной головы на здоровую.

Леонид Невзлин:

Соратники Алексея полагают, что тема причастности ФБК к вчерашнему взрыву позволит добавить ко всем обвинениям, которые уже выдвинуты в отношении Навального, еще и терроризм. Это говорит о том, что они все еще относятся к путинскому государству как государству, а его правосудие считают правосудием. Что совсем не так. У мафии другие цели и возможности.

Мой опыт 20-летнего преследования со стороны ФСБ позволяет предполагать с высокой степенью вероятности, почему силовой блок мафии выступил прямо сейчас и выбрал именно такие формулировки. Для того, чтобы дополнительно обвинить Навального или посадить пожизненно, им не нужны конкретные события. Он и так в их руках, они могут обвинить его в чем угодно в любой момент.

Многие оппозиционеры до сих пор не осознают истинный, мафиозный характер путинского государства. Они уверены, что ведут политическую борьбу, но противостоят им не политики, с той стороны – мафия. И методы у путинистов – мафиозные. Мне кажется, цель заявления – сконцентрировать злую энергию "патриотов", указать на объект мести за смерть Владлена Татарского.

Они сейчас используют эту историю не для того, чтобы посадить Алексея пожизненно, а чтобы оперативно направить именно на него и его сторонников гнев зараженных радикальным патриотизмом, чтобы издеваться над ним и, возможно, даже устранить на зоне. Теперь он в большой опасности: и со стороны заключенных, и сотрудников ФСИН. Поэтому в первую очередь важно сейчас думать о безопасности Навального, и не только его – других руководителей ФБК тоже, говорить об этом публично, привлекать к этому всеобщее внимание.

Отдельный важный момент – насколько сама Дарья была осведомлена о том, что делает. Тему возможного использования "втёмную" вовсю обсуждает пропаганда, но беспокоит он и противников войны.

Роман Попков:

Только что узнал от Олевского и других коллег, что помимо "данных" о ФБК и украинских спецслужбах вся эта российская жандармерия вбила в показания пленной девушки еще и мою фамилию. Сейчас еще всплывет РДК, "Азов" и прочее. Всех у кого есть разум, призываю - не верьте этому государству, которое сейчас мордует и давит пленного человека. Правдивых пресс-релизов у ЧК не бывает, правдивых показаний никто в их застенках не дает. Я помню, как на видеокамерах признавались и извинялись люди в Минске, в Грозном, в Москве. Все вы это помните.

Никаких приказов Даше я не отдавал, ни с какими украинскими разведчиками я ее не знакомил. Дашу я знаю по соцсетям - она моя подписчица, я тоже подписан на ее твиттер, мы иногда переписвались- ее интересовала журналистика. Я давно живу в Киеве, являюсь журналистом - пишу на сайте "Вот Так", специализируюсь на освещении войны и партизанского движения. Помимо этого с командой товарищей-волонтеров веду телеграм-каналы "Роспартизан" и "Послезавтра" - они посвящены хронике русского партизанского движения, русской вооруженной борьбе против этого безумного режима. Абсолютно легитимной борьбе.

Операцией по уничтожению упыря Татарского я не командовал, хотя и жалею об этом - он заслужил то, что получил. Мне трудно командовать такими штуками уже хотя бы потому, что у меня в России, в лапах у этого режима, находятся мать и младший брат - сейчас к ним домой наверное уже ломится спецназ.

Как я понимаю, ФСБ сейчас пытается любой ценой доказать, что за русским партизанским движением стоят Киев, навальнисты в Вильнюсе, Попков, Пономарев и так далее. Они будут выбивать такие показания и у Дарьи, и у ее знакомых, и у моих родственников. Скрещивать ежей с ужами, снимать с полок старые папки оперативного учета - на меня очень толстая лежит у них наверняка. Будут сооружать ежовские судебные процессы.

Какие же упыри все-таки.

Дмитрий Ольшанский:

Мне кажется, что девочка-террористка - никакая не убийца, а просто случайная дурочка, которую каким-то образом использовало ГУР ГШ. Ну, как они это уже делали с водителем на Крымском мосту, который, сам того не зная, вез бомбу, и которого украинцы убили ради своей перемоги.

И вот какой у меня есть аргумент.

Дело в том, что для того, чтобы сознательно идти и убивать, идти самому, сжимая бомбу в ладошках, - нужно хорошо знать и крепко ненавидеть того, в кого ты метишь.

Вера Засулич отлично знала, в кого и почему она стреляет.

Но вся эта леволиберальная среда - она же ничего не знает о ватниках. У них там в принципе нет склонности изучать противоположный лагерь.

Они знают Путина, знают Владимира Соловьева, но уже Пригожина и Прилепина - с трудом, на фото не опознают, так, слышали звон, а чтоб какие-то донбасские военкоры - да кто это вообще?

Я просто не могу себе представить, чтобы молоденькая московско-питерская фемка сидела, сидела, читала Владлена Татарского, смотрела его эфиры, лопалась от ненависти, а потом сказала куратору из ГУР - я, мол, готова на подвиг, я ваша Фанни Каплан.

Нет, не верю.

Намного вероятнее, что она выполнила чью-то просьбу, не зная и не понимая, что происходит.

Впрочем, это всего лишь мое предположение.

Посмотрим.

Сталина Гуревич:

Почему я не верю в версию о причастности спецслужб Украины к убийству Татарского?

Нет, не потому что считаю их белыми и пушистыми. Я уже неоднократно говорила, что организаторы и руководители ада на Донбассе для меня враги.

Но, я считаю самой большой глупостью недооценивать врага.

Это преступление задумали и совершили имбицилы, количество допущенных ошибок не поддается счету, очень многое завязано на случайность, не продуманы пути отхода, какая-то минимальная маскировка, наличие видеокамер и т.д.

Не стоит думать, что там в СБУ сидят дураки. Такое предположение может привести к фатальным последствиям. Как ни крути, в школах КГБ республик была одна программа, и нынешние сотрудники и руководители СБУ если и не по этим учебникам учились, то у тех, кто по ним успешно сдал экзамены.

И это обязательно нужно учитывать.

Павел Пряников:

Была ли главным организатором теракта эта 25-летняя девушка Трепова? Не верю. И никто не верит, даже те, кто её жалеют. Конечно, теракт такого уровня в наше время могли организовать технически только спецслужбы, и понятно какого уровня – западного. Думаю, даже какие-нибудь иранцы или арабы не смогли бы так виртуозно такое исполнить. Конечно, это западное техническое мастерство.

Юлия Витязева:

Как мне кажется, ее таки развели. Безыскусно, но успешно. А она, будучи все-таки девушкой не очень большого ума, но сильной внушаемости, на этот развод и повелась. Возможно, ей сказали, что в бюсте - дерьмо. Которым в нужный момент зальет выступающего. Или еще что-то. Обидно/безобидное. Что-то, что создаст красивую картинку, но не причинит никому вреда.

Разумеется, я не пытаюсь ее оправдать. Я просто хочу понять причину ее поступка. И, конечно же, намекнуть, что она - исполнитель. За которым стоят и организаторы, и заказчики. Которых она, конечно же, сдаст. Но которые могут уже находиться за пределами нашей юрисдикции.

Анатолий Несмиян:

В реальности, девочка, конечно, здесь такая же случайная жертва, как и исполненный военкор. Организаторы, как обычно, продемонстрировали свой запредельный цинизм. В конце концов, если было так важно убить конкретного человека, то взрывать целый зал с людьми, подвергая их жизнь реальной угрозе - это явный перебор. Даже бандиты до такого старались не опускаться, но тут уровень явно не бандитский, бери выше. А потому и цинизм за гранью.

Наталья Лосева:

Если Дарью Трепову использовали втёмную и она действительно думала, что в этом бюсте просто "жучок", это, конечно, последняя карточка в материале "как российская либеральная оппозиция невозвратно дискредитировала себя".

То есть, её "руководителей" в принципе не волновала её судьба. Она могла взорваться, ещё не дойдя до кафе, могла вместе с Татарским. Должна была быть неизбежно пойманной. Использовали и выбросили. Как расходный материал.

А она ведь лучшие юные годы потратила на борьбу с государством. Рвалась в первые ряды. Хотела быть там, среди людей со светлыми лицами и взором горящим.

Михаил Берг:

За день ситуация с терактом и убийством провластного блогера Владлена Татарского принципиальным образом деформировалась. Мне казалось, что за этим терактом стоят сильные, грозные и смелые люди, эдакие петербургские партизаны. Наконец-то. Типа, принесла девушка с говорящей фамилией Дарья Трепова статуэтку-бомбу, дабы убить пропагандона от донецкой сохи, не стала, казалось, бежать, вполне в традициях какой-нибудь Софьи Перовской или Марии Спиридоновой. Об этом же все эти рифмы: Дарья Дугина, Вера Засулич, генерал Трепов, Петербург, Дмитрий Рылов и Кондратий Рылеев. Кажется, история печатается на плохой печатной машинке и вместо одних букв появляются другие. Однако, чем дальше, тем более вероятным представляется ситуация, когда девушка была использована вслепую. А это многое меняет.

В русской культуре не так-то много традиций, но традиции политического террора есть, и они принципиальны, потому что это традиции чести. И народовольцы-цареубийцы, и эсеры были жертвенными людьми, которые, в условиях политической несвободы, полагали, что убийство одиозных чиновников единственное, что им оставила жестокая власть. Но убивать посторонних, убивать столь грязной бомбой, от которой пострадали десятки людей, пусть и обладавших отвратительными убеждениями, такие эпизоды не часто встречались в русской истории. Тем более, как становится все более и более понятно после интервью Романа Попкова, Дарья Трепова не собиралась никого убивать, ее обманули, заставив принести бюст, и это очень дурно пахнет. На такое могли пойти только те, кому чем хуже, чем лучше. Для которых хороший русский – мертвый, и если руками хорошего русского убивают плохих, то плевать, что будет с хорошим, все они - имперцы и одним миром мазаны. Но эффект от обмана всегда бросает тень на тех, кто обманывает. Если это провокация российских властей, на них давно печатей негде ставить. Если проявится украинский след, тем хуже для всех нас. Цель не оправдывает средства, грубыми средствами не достичь блаженства.

Иван Левченко:

Личность Владлена Татарского у меня лично не вызывает ничего кроме негативных эмоций. Так было при его жизни, так будет и после его смерти. Но есть три аспекта, которые надо учитывать в связи с произошедшим вчера:

1. Ключевое значение имеет не сам теракт, а его последствия. Последствия могут оказаться крайне неутешительными для тех антивоенных активистов, которые ещё находятся в России. Под удар могут попасть все по принципу прямых или даже косвенных связей с подозреваемыми. Сегодня этого становится достаточно для того, чтобы сфабриковать уголовное дело.

2. Такие люди как Татарский должны попадать под суд, чтобы лично смотреть в глаза тем, кого они призывали грабить и убивать. Такие как он должны отвечать за всё в соответствии с нормами закона. Правосудие и месть - это разные вещи, поскольку в первом доминирует разум, во втором - эмоции. А эмоции это очень плохой советчик, особенно в наше время.

3. Давайте попробуем посмотреть на ситуацию с позиции простого жителя Северной столицы, в которой 6 лет не было никаких терактов. Такой человек, как правило, к внешней и внутренней политике равнодушен. Он не знает ни кто такой Татарский, ни кто такой Дугин, ни кто либо еще, ему все равно кем конкретно был убитый. Но ему не все равно от того, что это произошло в общественном месте, мимо которого он или его родные и друзья могли проходить. Ему не все равно, что это произошло почти в центре города. Ему не все равно от осознания факта, что он мог бы стать случайной жертвой. И это осознание включает механизмы страха, которые очень выгодны для взращивания агрессии в обществе по отношению ко всем неугодным.

Александр Морозов:

кто убил Фомина (Татарского). а какая разница? Путин выпустил наружу всех этих бесов неконвенциональной войны - отравителей, наемников, уголовников. Война против Украины ведется силами какого-то сброда. Этот сброд воюет за деньги. А раз так, то в этой среде можно кого угодно купить и возможна любая операция "под чужим флагом". Военная разведка РФ его убила, сказав непосредственным исполнителям, что это заказ СБУ или наоборот. ФСБ будет доказывать, что убило "террористическое подполье Навального", но оно же могло само это организовать, само для этой операции создав "псевдополье". Когда выпущены бесы из-под замка - можно вести любую игру.

И независимо от "флага", который вывесит та или другая заинтересованная сторона фактом является только то, что Фомина убила та же самая война, которой он жадно наслаждался с 2014 года, когда он вступил в ряды луганских бандформирований, которые убивали и грабили в Донбассе, - до последних дней, когда он изображал из себя "репортера войны", будучи наемником в системе пригожинских медиа. И если кто-то скажет мне, что есть специальное подразделение, которое - как подобное ему при Моссаде много лет назад - составило список "не имеющий срока давности" - и оно будет убивать этих "псов войны", которые принесли столько горя украинцам и так цинично наслаждались этим горем - убивать их в кафе в Донецке или в Петербурге, в Дубае или Аргентине - что я скажу? я только разведу руками: "Вы же этого хотели! Вы сделали все это допустимым. Это - ваша же кувалда разносит ваши кафе вместе с вашими же "литераторами", вот и все."