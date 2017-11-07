Техасского слесаря называют героем, остановившим убийцу

Местный житель Стивен Уиллфорд, действовавший быстро и решительно, скорее всего, предотвратил еще большее кровопролитие в городке Сазерленд-Спрингс, где в воскресенье вооруженный винтовкой 26-летний Патрик Дэвин Келли открыл стрельбу во время богослужения в местной баптистской церкви, говорят представители полиции и комментаторы.

Келли подъехал к церкви на своем автомобиле вскоре после начала службы, сделал несколько выстрелов еще на улице, а потом вошел в церковь и продолжил стрельбу. Многие прихожане попытались покинуть помещение. Стивен Уиллфорд, живший поблизости, услышал выстрелы, схватил винтовку и выскочил во двор. Когда стрелявший вышел из храма с винтовкой наперевес, Уиллфорд открыл огонь. В короткой перестрелке он сумел ранить нападавшего. Тот выронил винтовку, сел в машину и попытался скрыться. Уиллфорд и еще один сосед устроили погоню за преступником. Они вскоре нашли разбитый автомобиль, стрелявший был мертв.

От пуль убийцы погибли 26 человек. По данным полиции, он, скорее всего пытался выяснить отношения со своей тещей, которая была прихожанкой церкви. Но ее в тот день в церкви не было. Келли несколько лет назад был предан трибуналу и уволен из армии за жестокое отношение к жене и ребенку, но, по неизвестной причине, информации о его прошлом не было в федеральной базе данных, и он сумел законно купить три единицы огнестрельного оружия.

Сенатор от Техаса Тед Круз заявил, что "храбрость и мужество" человека, который с оружием в руках остановил убийцу необходимо приветствовать. Этот трагический инцидент вновь оживил дебаты о контроле над оружием. Газета Wall Street Journal пишет о мужественном "слесаре с ружьем" и приходит к выводу, что "жестокая реальность массовых убийств такова, что зачастую только присутствие человека, законно владеющего оружием и готового ответить огнем, может остановить бойню".