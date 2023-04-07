The Bell: Мишустин запретил чиновникам правительства покидать РФ

Премьер-министр России Михаил Мишустин запретил всем правительственным чиновникам покидать страну без специального разрешения. Выезжать за границу они могут только по официальным делам. Об этом сообщает The Bell со ссылкой на два информированных источника.

По данным издания, разрешения на выезд для всего руководства правительства - в том числе министров, руководителей аппарата, их заместителей и начальников департаментов - должны быть согласованы и подписаны лично Мишустиным. The Bell также указывает, что для сотрудников Администрации президента таких ограничений не вводили. Один из источников объяснил это "особым рвением" Мишустина.

В марте "Настоящее время" писало, что большинство сотрудников Кремля "даже и не пытаются" куда-то выехать. Хотя некоторые сотрудники Администрации президента в течение прошлого года выезжали за границу, а разрешение на такой выезд мог подписывать лично глава администрации Антон Вайно.

Издание Financial Times на прошлой неделе сообщало, что спецслужбы начинают изымать загранпаспорта у чиновников среднего звена и сотрудников госкомпаний, не имеющих доступа к секретной информации. Журналисты назвали эти меры "паранойей по поводу утечек и бегства за границу".

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил ограничение поездок в другие страны для работников чувствительных отраслей: "В некоторых они формализованы, а в некоторых зависят от конкретных решений в отношении конкретных сотрудников".